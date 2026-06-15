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São Paulo sedia o maior evento sobre hidrogênio renovável da América Latina

1ª edição brasileira do Hyvolution reúne líderes globais para debater o futuro da transição energética e do hidrogênio

Por João Nogueira Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 15 jun 2026, 13h30
Auditório amplo com iluminação verde e azul, público atento em cadeiras escuras, e uma mulher no palco ao lado de um púlpito e telões exibindo Hydrogen Conferences
 (Divulgação/Divulgação)
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São Paulo sedia o maior evento sobre hidrogênio renovável da América Latina Priorize VEJA no Google

A partir desta terça-feira, 16, a transição energética estará no centro das discussões da Hyvolution Brasil. O evento é considerado a maior plataforma global direcionada ao mercado de hidrogênio e descarbonização, que já conta com edições anuais em países como o Canadá, Chile e França.

Essa será a primeira edição brasileira, o que deve reunir no Distrito Anhembi, em São Paulo, autoridades, investidores e líderes de mais de vinte países, com o objetivo de transformar em realidade projetos industriais, além de centros de infraestrutura, que são capazes de integrar a produção, o processamento e a exportação de hidrogênio e demais derivados.

Internacionalmente, o Brasil é visto como um dos principais agentes dessa nova economia, tendo potencial de atingir 41 GW de capacidade equivalente de produção de hidrogênio até 2030. Essas estimativas da Agência Internacional de Energia (AIE) estão ancoradas no fato de o país ter sua matriz energética limpa. Além disso, há mais de cem projetos em desenvolvimento no setor nacional, que juntos superam 469 bilhões de reais em investimentos, de acordo com projeção da Clean Energy Latin America (CELA), assessoria e consultoria financeira ligada a iniciativas focadas no mercado de energia renovável.

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Os organizadores do evento avaliam como estratégica a chegada da iniciativa ao país. A diretora-geral da GL events Exhibitions, Tatiana Zaccaro, ressalta que a plataforma deverá promover “a geração de negócios, formação de parcerias e definição dos próximos movimentos do setor e, especialmente, posicionar o Brasil frente a outros países na corrida pela produção do hidrogênio renovável”.

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A participação no evento é gratuita, mas a inscrição prévia é obrigatória, por meio do site oficial. Dentro dos dois dias de Hyvolution Brasil 2026, os participantes também poderão integrar o Congresso HySummit, que visa examinar as políticas públicas, revelar inovações e oferecer apresentações técnicas ao público.

SERVIÇO — HYVOLUTION BRASIL 2026

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  • Data: 16 e 17 de junho

  • Local: Centro de Convenções Distrito Anhembi — São Paulo/SP

  • Endereço: Av. Olavo Fontoura, 1209 – Santana

  • Feira de Negócios: 10h às 19h

  • Congresso HySummit: 09h às 17h

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