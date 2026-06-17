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São Paulo pode chegar a 8ºC nesta quinta, 18: veja a previsão do Climatempo

Massa de ar polar mantém temperaturas baixas no Sul e no Sudeste; capital paulista terá madrugada fria e chance de nevoeiro

Por Pedro Cardoso Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 17 jun 2026, 17h00
Pedestres enfrentam frio na Avenida Paulista, em São Paulo
Pedestres enfrentam frio na Avenida Paulista, em São Paulo (JF Diorio/Estadão Conteúdo/VEJA)
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São Paulo pode chegar a 8ºC nesta quinta, 18: veja a previsão do Climatempo Priorize VEJA no Google

A previsão do tempo em São Paulo para esta quinta-feira, 18 de junho, indica mais um dia de frio e sem chuva na capital paulista. De acordo com o Climatempo, há possibilidade de nevoeiro durante a madrugada, mas, ao longo do dia, o sol aparece entre poucas nuvens. A temperatura mínima prevista é de 8ºC e a máxima é de 19°C, mantendo a sensação de ar frio, principalmente nas primeiras horas da manhã.

No restante do país, a massa de ar polar segue atuando no Centro-Sul do Brasil, mantendo as temperaturas baixas e favorecendo a formação de geada em áreas do Sul e em pontos do Sudeste. Ao mesmo tempo, novas instabilidades avançam pelo Rio Grande do Sul, com risco de temporais entre a tarde e a noite.

Enquanto o frio predomina no Sul e em parte do Sudeste, a chuva segue frequente no litoral do Nordeste e em áreas do Norte. No Centro-Oeste, o tempo firme ganha força, mas a baixa umidade do ar volta a preocupar em Goiás e no leste de Mato Grosso.

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Previsão por região

Sudeste

No Sudeste, as instabilidades perdem força e a tendência é de melhora gradual do tempo. Ainda pode chover de forma fraca e isolada no litoral do Rio de Janeiro e do Espírito Santo, no interior fluminense e capixaba e em áreas do leste e nordeste de Minas Gerais, por causa da circulação marítima.

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O frio segue como destaque. Pela manhã, há condição para geada na Serra da Mantiqueira e possibilidade do fenômeno em áreas mais frias da Grande São Paulo e do interior paulista. As temperaturas ficam mais amenas durante a tarde no sul, litoral, leste e nordeste de São Paulo, no sul de Minas Gerais e no litoral fluminense.

Sul

A Região Sul terá predomínio de sol entre algumas nuvens em grande parte do dia. Há possibilidade de chuva fraca e isolada no litoral de Santa Catarina e do Paraná, provocada pela circulação de umidade marítima.

O amanhecer será frio, com possibilidade de temperaturas negativas no Rio Grande do Sul. Há chance de geada na Serra Gaúcha e Catarinense, em áreas do sul, interior e norte de Santa Catarina, no sul do Paraná e no sudeste gaúcho. As rajadas de vento podem chegar a 70 km/h em pontos do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, e o mar permanece agitado no litoral sulista.

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Centro-Oeste

No Centro-Oeste, a quinta-feira será de predomínio de tempo firme. A chuva pode ocorrer de forma fraca no norte e nordeste de Goiás e de maneira isolada no oeste e noroeste de Mato Grosso. Nas demais áreas, o céu fica com poucas nuvens e sem previsão de chuva.

As temperaturas sobem durante a tarde, favorecendo sensação de calor. Ainda assim, o extremo sul de Goiás e áreas do sul e leste de Mato Grosso do Sul terão temperaturas mais agradáveis por causa do avanço do ar frio.

Nordeste

No Nordeste, o interior segue sob influência do tempo seco, principalmente na metade oeste da Bahia, no sul do Maranhão e no sul do Piauí.

Na faixa litorânea, o cenário é diferente. Entre Rio Grande do Norte e Paraíba, além de Sergipe, há condições para chuva moderada a forte em alguns períodos do dia. Entre Pernambuco e Alagoas, a chuva deve ocorrer de forma fraca a moderada. Na Bahia, especialmente entre Salvador e Ilhéus, são esperadas pancadas moderadas a fortes, com risco de temporais.

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Norte

No Norte, o calor e a elevada umidade seguem favorecendo pancadas de chuva, principalmente no Amazonas, Roraima, metade norte do Amapá, oeste do Acre, norte de Rondônia e em áreas do Pará. As precipitações devem ocorrer com maior frequência entre a tarde e a noite, com intensidade moderada a forte e trovoadas isoladas.

Há risco de temporais no extremo norte do Amazonas e no oeste de Roraima. Em Rondônia, a chuva ocorre de forma fraca e isolada em áreas específicas. Já no Tocantins e no leste do Pará, o tempo permanece firme, mas a umidade relativa do ar pode ficar abaixo dos 30% no leste e centro-sul tocantinense.

Temperaturas mínimas e máximas em 10 capitais nesta quinta, 18:

Fonte: Climatempo

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  • Belo Horizonte (MG): 10°C / 23ºC
  • Brasília (DF): 15°C / 27°C
  • Curitiba (PR): 7°C / 16°C
  • Florianópolis (SC): 9°C / 19°C
  • Goiânia (GO): 15°C / 29°C
  • Manaus (AM): 23°C / 29°C
  • Porto Alegre (RS): 9°C / 18°C
  • Rio de Janeiro (RJ): 15°C / 23°C
  • Salvador (BA): 21°C / 27°C
  • São Paulo (SP): 8°C / 19°C

Riscos climáticos e orientações

Os principais riscos desta quinta-feira são a geada no Sul e em pontos do Sudeste, os temporais no Rio Grande do Sul, a chuva forte no litoral do Nordeste e a baixa umidade no Centro-Oeste, no interior nordestino e no Tocantins. Em São Paulo, a atenção maior é para o nevoeiro na madrugada e o frio nas primeiras horas do dia.

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