São Paulo pode chegar a 8ºC nesta quinta, 18: veja a previsão do Climatempo

A previsão do tempo em São Paulo para esta quinta-feira, 18 de junho, indica mais um dia de frio e sem chuva na capital paulista. De acordo com o Climatempo, há possibilidade de nevoeiro durante a madrugada, mas, ao longo do dia, o sol aparece entre poucas nuvens. A temperatura mínima prevista é de 8ºC e a máxima é de 19°C, mantendo a sensação de ar frio, principalmente nas primeiras horas da manhã.

No restante do país, a massa de ar polar segue atuando no Centro-Sul do Brasil, mantendo as temperaturas baixas e favorecendo a formação de geada em áreas do Sul e em pontos do Sudeste. Ao mesmo tempo, novas instabilidades avançam pelo Rio Grande do Sul, com risco de temporais entre a tarde e a noite.

Enquanto o frio predomina no Sul e em parte do Sudeste, a chuva segue frequente no litoral do Nordeste e em áreas do Norte. No Centro-Oeste, o tempo firme ganha força, mas a baixa umidade do ar volta a preocupar em Goiás e no leste de Mato Grosso.

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Previsão por região

Sudeste

No Sudeste, as instabilidades perdem força e a tendência é de melhora gradual do tempo. Ainda pode chover de forma fraca e isolada no litoral do Rio de Janeiro e do Espírito Santo, no interior fluminense e capixaba e em áreas do leste e nordeste de Minas Gerais, por causa da circulação marítima.

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O frio segue como destaque. Pela manhã, há condição para geada na Serra da Mantiqueira e possibilidade do fenômeno em áreas mais frias da Grande São Paulo e do interior paulista. As temperaturas ficam mais amenas durante a tarde no sul, litoral, leste e nordeste de São Paulo, no sul de Minas Gerais e no litoral fluminense.

Sul

A Região Sul terá predomínio de sol entre algumas nuvens em grande parte do dia. Há possibilidade de chuva fraca e isolada no litoral de Santa Catarina e do Paraná, provocada pela circulação de umidade marítima.

O amanhecer será frio, com possibilidade de temperaturas negativas no Rio Grande do Sul. Há chance de geada na Serra Gaúcha e Catarinense, em áreas do sul, interior e norte de Santa Catarina, no sul do Paraná e no sudeste gaúcho. As rajadas de vento podem chegar a 70 km/h em pontos do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, e o mar permanece agitado no litoral sulista.

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Centro-Oeste

No Centro-Oeste, a quinta-feira será de predomínio de tempo firme. A chuva pode ocorrer de forma fraca no norte e nordeste de Goiás e de maneira isolada no oeste e noroeste de Mato Grosso. Nas demais áreas, o céu fica com poucas nuvens e sem previsão de chuva.

As temperaturas sobem durante a tarde, favorecendo sensação de calor. Ainda assim, o extremo sul de Goiás e áreas do sul e leste de Mato Grosso do Sul terão temperaturas mais agradáveis por causa do avanço do ar frio.

Nordeste

No Nordeste, o interior segue sob influência do tempo seco, principalmente na metade oeste da Bahia, no sul do Maranhão e no sul do Piauí.

Na faixa litorânea, o cenário é diferente. Entre Rio Grande do Norte e Paraíba, além de Sergipe, há condições para chuva moderada a forte em alguns períodos do dia. Entre Pernambuco e Alagoas, a chuva deve ocorrer de forma fraca a moderada. Na Bahia, especialmente entre Salvador e Ilhéus, são esperadas pancadas moderadas a fortes, com risco de temporais.

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Norte

No Norte, o calor e a elevada umidade seguem favorecendo pancadas de chuva, principalmente no Amazonas, Roraima, metade norte do Amapá, oeste do Acre, norte de Rondônia e em áreas do Pará. As precipitações devem ocorrer com maior frequência entre a tarde e a noite, com intensidade moderada a forte e trovoadas isoladas.

Há risco de temporais no extremo norte do Amazonas e no oeste de Roraima. Em Rondônia, a chuva ocorre de forma fraca e isolada em áreas específicas. Já no Tocantins e no leste do Pará, o tempo permanece firme, mas a umidade relativa do ar pode ficar abaixo dos 30% no leste e centro-sul tocantinense.

Temperaturas mínimas e máximas em 10 capitais nesta quinta, 18:

Fonte: Climatempo

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Belo Horizonte (MG): 10°C / 23ºC

Brasília (DF): 15°C / 27°C

Curitiba (PR): 7°C / 16°C

Florianópolis (SC): 9°C / 19°C

Goiânia (GO): 15°C / 29°C

Manaus (AM): 23°C / 29°C

Porto Alegre (RS): 9°C / 18°C

Rio de Janeiro (RJ): 15°C / 23°C

Salvador (BA): 21°C / 27°C

São Paulo (SP): 8°C / 19°C

Riscos climáticos e orientações

Os principais riscos desta quinta-feira são a geada no Sul e em pontos do Sudeste, os temporais no Rio Grande do Sul, a chuva forte no litoral do Nordeste e a baixa umidade no Centro-Oeste, no interior nordestino e no Tocantins. Em São Paulo, a atenção maior é para o nevoeiro na madrugada e o frio nas primeiras horas do dia.