São Paulo está com o pior ar do mundo pelo segundo dia seguido, diz site

A vida do paulistano está mais difícil do que nunca. A saúde da população é ameaçada pela qualidade de ar, considerada, nesta terça-feira, 10, a pior do mundo pelo segundo dia consecutivo pelo site suíço IQAir. Se não bastassem os congestionamentos longos a poluição rotineira, a capital vem recebendo fumaça de todos os cantos do país. Parte dela vem do interior do estado. São 13 cidades com focos ativos de incêndio.

A Defesa Civil mantém o alerta de risco de fogo para todo estado de São Paulo. Na manhã de hoje, houve ainda um incêndio na capital, em um terreno próximo a uma comunidade da Vila Andrade. Junte a isso a fumaça que vem da região Norte e Centro-Oeste, que se espalhou por 60% do território. Haja pulmão para sobreviver a esse caos –sim, porque além da fuligem, as altas temperaturas e a seca continuam.

Em Rondônia, a vida está ainda pior. Há dez dias que a população não enxerga o céu, que está encoberto pela fumaça que vem da Amazônia Legal. O município rondoniano de Porto Velho está com a qualidade do ar ainda abaixo da capital paulista. A região só não entrou como pior ar do mundo, porque o IQAir só compara as maiores capitais do planeta. Pelos índices da empresa de monitoramento, o ranking brasileiro das piores condições teria Porto Velho, em 1º lugar, seguindo de Campinas, em São Paulo, depois Rio Branco, no Acre, e só então São Paulo.

Mais de 13 milhões de pessoas morrem por ano devido à exposição aos fatores ambientais, como ar e água contaminados. Sete milhões têm a morte abreviada anualmente devido à doenças que vão desde doenças respiratórias até cardíacas.