São Paulo entra em alerta para temporais nesta quarta-feira, 9; veja até quando a chuva persiste

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O estado de São Paulo entra em um período de forte instabilidade, com temporais previstos de quarta-feira (9) a domingo (13). A Climatempo indica acumulados de 100 mm a 200 mm em algumas regiões, podendo a capital registrar quase o dobro da média mensal em apenas cinco dias. Entenda a combinação de fatores que provocam essa chuva intensa e os alertas.

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O estado de São Paulo entra em um período de forte instabilidade nesta quarta-feira, 9, com condições para temporais em todas as regiões paulistas. Segundo a Climatempo, diferentes fatores atmosféricos vão atuar simultaneamente entre esta quarta e o domingo, 13, favorecendo a formação de grandes áreas de chuva e elevando o risco de volumes expressivos em um curto intervalo de tempo. O assunto está em alta no Google Trends.

A previsão indica que os maiores acumulados devem atingir principalmente o centro-sul e o leste de São Paulo. Entre os dias 9 e 13 de setembro, diversas áreas dessas regiões poderão registrar entre 100 mm e 200 mm de chuva. Em alguns pontos, o total previsto para apenas cinco dias poderá superar a quantidade normalmente registrada durante todo o mês de setembro.

A cidade de São Paulo está entre os locais que exigem atenção. A estimativa do Climatempo aponta para 150 mm a 175 mm de precipitação na capital até domingo, 13. Como a média de chuva para setembro na cidade é de 83 mm, o acumulado previsto para cinco dias pode chegar a quase o dobro do volume habitual para o mês inteiro.

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Por que São Paulo terá temporais?

O cenário de instabilidade é provocado pela combinação de diferentes sistemas atmosféricos. Áreas de baixa pressão ganham intensidade sobre o Sul do Brasil e o Paraguai e contribuem para a formação de uma frente fria associada a um ciclone extratropical.

De acordo com a Climatempo, o ciclone não deverá avançar sobre o estado de São Paulo. Mesmo assim, a proximidade das áreas de baixa pressão facilita o desenvolvimento de nuvens carregadas sobre o território paulista.

Outro fator importante é uma corrente de ar quente e úmido vinda da Amazônia, conhecida como jato de baixos níveis. Esse fluxo aumenta a quantidade de calor e umidade disponível na atmosfera e favorece a formação de nuvens de temporal. Além disso, a atmosfera paulista já está bastante úmida em razão das chuvas registradas nos últimos dias.

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Quais regiões terão mais chuva?

Embora todas as regiões de São Paulo possam enfrentar episódios de chuva forte entre quarta-feira e domingo, a projeção da Climatempo concentra os maiores volumes no centro-sul e no leste paulista.

Nessas áreas, os acumulados entre esta quarta, 9, e o domingo, 13, podem variar de 100 mm a 200 mm. Em diferentes pontos do estado, o volume previsto para o período supera a média de precipitação normalmente observada durante setembro inteiro.

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Na maior parte do território paulista, a média histórica de chuva em setembro fica entre 60 mm e 100 mm. Nas áreas próximas à divisa com o Paraná, os valores habituais são maiores, entre 100 mm e 140 mm.

Quanto pode chover na cidade de São Paulo?

A previsão chama atenção especialmente para a capital. A Climatempo estima que a cidade de São Paulo possa acumular entre 150 mm e 175 mm de chuva entre quarta-feira (9) e domingo (13).

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O número é expressivo porque a média de precipitação para todo o mês de setembro na capital é de cerca de 83 mm. Se a projeção se confirmar, poderá chover em cinco dias quase duas vezes o volume normalmente esperado para o mês inteiro.

Quando a frente fria chega a São Paulo?

A frente fria que começa a se organizar sobre o Sul do Brasil deve avançar em direção ao estado paulista entre a noite de sexta-feira, 11, e o sábado, 12.

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Até lá, a combinação entre áreas de baixa pressão, calor e grande disponibilidade de umidade continuará mantendo condições favoráveis à formação de nuvens carregadas. A passagem da frente fria será mais um elemento para reforçar a instabilidade no estado durante o fim de semana.

Alerta para chuva forte e transtornos

A Climatempo alerta que os grandes volumes previstos em pouco tempo podem provocar transtornos à população. A atenção deve ser maior principalmente nas áreas onde os acumulados se aproximarem das projeções mais elevadas.

Diante do cenário de instabilidade persistente, a recomendação é acompanhar diariamente a atualização da previsão para cada região e ficar atento às orientações da Defesa Civil. As condições atmosféricas podem mudar ao longo dos próximos dias.