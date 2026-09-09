São Paulo entra em alerta para temporais nesta quarta-feira, 9; veja até quando a chuva persiste
Climatempo prevê instabilidade no estado nos próximos dias; frente fria avança entre sexta e sábado
O estado de São Paulo entra em um período de forte instabilidade nesta quarta-feira, 9, com condições para temporais em todas as regiões paulistas. Segundo a Climatempo, diferentes fatores atmosféricos vão atuar simultaneamente entre esta quarta e o domingo, 13, favorecendo a formação de grandes áreas de chuva e elevando o risco de volumes expressivos em um curto intervalo de tempo. O assunto está em alta no Google Trends.
A previsão indica que os maiores acumulados devem atingir principalmente o centro-sul e o leste de São Paulo. Entre os dias 9 e 13 de setembro, diversas áreas dessas regiões poderão registrar entre 100 mm e 200 mm de chuva. Em alguns pontos, o total previsto para apenas cinco dias poderá superar a quantidade normalmente registrada durante todo o mês de setembro.
A cidade de São Paulo está entre os locais que exigem atenção. A estimativa do Climatempo aponta para 150 mm a 175 mm de precipitação na capital até domingo, 13. Como a média de chuva para setembro na cidade é de 83 mm, o acumulado previsto para cinco dias pode chegar a quase o dobro do volume habitual para o mês inteiro.
Por que São Paulo terá temporais?
O cenário de instabilidade é provocado pela combinação de diferentes sistemas atmosféricos. Áreas de baixa pressão ganham intensidade sobre o Sul do Brasil e o Paraguai e contribuem para a formação de uma frente fria associada a um ciclone extratropical.
De acordo com a Climatempo, o ciclone não deverá avançar sobre o estado de São Paulo. Mesmo assim, a proximidade das áreas de baixa pressão facilita o desenvolvimento de nuvens carregadas sobre o território paulista.
Outro fator importante é uma corrente de ar quente e úmido vinda da Amazônia, conhecida como jato de baixos níveis. Esse fluxo aumenta a quantidade de calor e umidade disponível na atmosfera e favorece a formação de nuvens de temporal. Além disso, a atmosfera paulista já está bastante úmida em razão das chuvas registradas nos últimos dias.
Quais regiões terão mais chuva?
Embora todas as regiões de São Paulo possam enfrentar episódios de chuva forte entre quarta-feira e domingo, a projeção da Climatempo concentra os maiores volumes no centro-sul e no leste paulista.
Nessas áreas, os acumulados entre esta quarta, 9, e o domingo, 13, podem variar de 100 mm a 200 mm. Em diferentes pontos do estado, o volume previsto para o período supera a média de precipitação normalmente observada durante setembro inteiro.
Na maior parte do território paulista, a média histórica de chuva em setembro fica entre 60 mm e 100 mm. Nas áreas próximas à divisa com o Paraná, os valores habituais são maiores, entre 100 mm e 140 mm.
Quanto pode chover na cidade de São Paulo?
A previsão chama atenção especialmente para a capital. A Climatempo estima que a cidade de São Paulo possa acumular entre 150 mm e 175 mm de chuva entre quarta-feira (9) e domingo (13).
O número é expressivo porque a média de precipitação para todo o mês de setembro na capital é de cerca de 83 mm. Se a projeção se confirmar, poderá chover em cinco dias quase duas vezes o volume normalmente esperado para o mês inteiro.
Quando a frente fria chega a São Paulo?
A frente fria que começa a se organizar sobre o Sul do Brasil deve avançar em direção ao estado paulista entre a noite de sexta-feira, 11, e o sábado, 12.
Até lá, a combinação entre áreas de baixa pressão, calor e grande disponibilidade de umidade continuará mantendo condições favoráveis à formação de nuvens carregadas. A passagem da frente fria será mais um elemento para reforçar a instabilidade no estado durante o fim de semana.
Alerta para chuva forte e transtornos
A Climatempo alerta que os grandes volumes previstos em pouco tempo podem provocar transtornos à população. A atenção deve ser maior principalmente nas áreas onde os acumulados se aproximarem das projeções mais elevadas.
Diante do cenário de instabilidade persistente, a recomendação é acompanhar diariamente a atualização da previsão para cada região e ficar atento às orientações da Defesa Civil. As condições atmosféricas podem mudar ao longo dos próximos dias.