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Agenda Verde

São Paulo chega aos 30°C antes da frente fria e terá temporais amanhã

Forte aquecimento antecede a mudança do tempo no estado

Por Pedro Cardoso Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 6 nov 2026, 20h00
Calor, clima seco e poluição nesta segunda-feira (13), em São Paulo
Cidade de São Paulo (Robson Fernandjes/Fotos Públicas)
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São Paulo chega aos 30°C antes da frente fria e terá temporais amanhã Priorize VEJA no Google

A previsão do tempo para este sábado, 7 de novembro, indica um dia de períodos de sol e forte aquecimento em São Paulo antes da atuação mais efetiva de uma nova frente fria, que aumenta as condições para chuva e temporais no estado, com possibilidade de granizo principalmente em áreas do interior.

Na cidade de São Paulo, o sábado terá mínima de 18°C e máxima de 30°C. A temperatura elevada não contradiz a chegada da frente fria: antes do avanço do sistema, o chamado aquecimento pré-frontal favorece a elevação dos termômetros. Com a aproximação da frente ao longo do dia, a atmosfera fica mais instável e aumenta a possibilidade de pancadas fortes.

O sol aparece entre muitas nuvens durante parte do sábado, mas as precipitações ganham força entre a tarde e a noite, segundo o Climatempo. A queda mais acentuada das temperaturas tende a ocorrer depois da passagem da frente fria.

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Onde há maior risco em São Paulo?

O Climatempo indica aumento do risco de temporais isolados e granizo no estado, sobretudo no interior. Na capital, as pancadas ficam mais prováveis durante a tarde e a noite, depois do forte aquecimento registrado nas horas anteriores.

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Essa combinação entre temperaturas elevadas, umidade e avanço da frente fria favorece a formação de nuvens carregadas. Por isso, São Paulo pode registrar 30°C e temporais no mesmo dia, antes da entrada de ar mais frio derrubar as temperaturas.

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Temperaturas mínimas e máximas em 10 capitais neste sábado, 7 de novembro:

Fonte: Climatempo

  • Belo Horizonte (MG): 20°C / 30°C
  • Brasília (DF): 21°C / 31°C
  • Curitiba (PR): 17°C / 24°C
  • Florianópolis (SC): 19°C / 22°C
  • Goiânia (GO): 22°C / 34°C
  • Manaus (AM): 26°C / 36°C
  • Porto Alegre (RS): 17°C / 23°C
  • Rio de Janeiro (RJ): 22°C / 35°C
  • Salvador (BA): 25°C / 33°C
  • São Paulo (SP): 18°C / 30°C

Onde estão os principais riscos neste sábado?

O sábado terá vários pontos de atenção. São Paulo entra na rota de uma nova frente fria, com risco de temporais e granizo no interior. No Sul, a metade norte do Rio Grande do Sul e áreas do Paraná também podem enfrentar chuva forte.

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Mais ao norte, Bahia, Amazonas, Tocantins e áreas do Pará aparecem entre as regiões com maior possibilidade de temporais, enquanto Mato Grosso do Sul pode registrar tempestades acompanhadas de granizo e vento.

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