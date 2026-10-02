Sábado terá mudança no tempo em São Paulo: veja a previsão também para outros estados
Capital paulista terá temperatura máxima de 23°C
A previsão do tempo em São Paulo para este sábado, 3, indica um dia de sol entre muitas nuvens, com mudança nas condições meteorológicas no decorrer das horas. De acordo com o Climatempo, há previsão de pancadas de chuva durante a tarde e também à noite na capital paulista.
As temperaturas permanecem amenas. A mínima prevista é de 15°C, enquanto os termômetros podem chegar aos 23°C ao longo do sábado. A amplitude térmica prevista para o dia, portanto, será de 8°C.
Vai chover em São Paulo neste sábado?
A previsão do Climatempo indica pancadas de chuva durante a tarde e a noite na cidade de São Paulo.
O volume estimado é de 4,9 milímetros. Apesar da possibilidade elevada de chuva, a previsão não indica precipitação durante todo o sábado: o cenário descrito é de sol com muitas nuvens, seguido por pancadas a partir da tarde.
Como ficam as temperaturas em São Paulo?
Os termômetros devem oscilar entre 15°C e 23°C. A mínima mantém o começo do dia mais ameno, enquanto a temperatura sobe ao longo das horas, mas sem alcançar valores elevados.
A máxima de 23°C representa uma diferença de 8°C em relação à menor temperatura prevista para o sábado. A presença de muitas nuvens será uma das características do dia.
Umidade pode chegar a 95%
A umidade relativa do ar ficará entre 71% e 95% na capital paulista. O índice máximo elevado acompanha um sábado marcado por bastante nebulosidade e possibilidade de chuva.
Temperaturas mínimas e máximas em 10 capitais neste sábado, 3 de outubro:
Fonte: Climatempo
- Belo Horizonte (MG): 19°C / 21°C
- Brasília (DF): 20°C / 26°C
- Curitiba (PR): 11°C / 20°C
- Florianópolis (SC): 16°C / 21°C
- Goiânia (GO): 20°C / 29°C
- Manaus (AM): 26°C / 32°C
- Porto Alegre (RS): 11°C / 26°C
- Rio de Janeiro (RJ): 19°C / 22°C
- Salvador (BA): 23°C / 30°C
- São Paulo (SP): 15°C / 23°C