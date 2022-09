Rock in Rio já tem 70 toneladas de resíduos recolhidos para reciclagem

O Rock in Rio Brasil 2022 montou uma força-tarefa envolvendo marcas e prestadores de serviços para garantir a edição mais sustentável de todos os tempos do Festival. Para isso, os organizadores contrataram cooperativas de catadores para a operação, que serão beneficiadas não só com a venda do material, mas também remuneradas pelo serviço ambiental prestado.

Aliado a isso, tem-se a utilização da tecnologia blockchain fornecida pela parceria formada entre a Startup Reutiliza Já e a Associação Nacional de Catadores e Catadoras de Materiais Recicláveis (ANCAT), garantindo rastreabilidade dos resíduos. Na Cidade do Rock, os resíduos gerados são os provenientes do público; e os materiais gerados pelas marcas presentes no evento, que são separados e organizados por cada uma delas para coleta e destinação final.

Somente no primeiro fim de semana do Festival, de 2 a 4 de setembro, segundo a Reutiliza Já, foram recolhidas mais de 70 toneladas de resíduos recicláveis aproveitáveis. Dentre eles, 40.607 quilos de plástico e 20.215 de papelão. Além disso, foram recuperados 7.668 quilos de alumínio e 1.963 quilos de vidro.

O saldo do primeiro fim de semana equivale a 366, 625 árvores poupadas e uma economia de 535,34 m³ de água, o que é equivalente a 3.965 banhos de 15 minutos; além de 367,9 MWh de energia, análoga ao consumo de 153,29 casas por ano.

“A disponibilidade de informação e de latas de lixo recicláveis pelo Rock in Rio ajuda a despertar para a consciência coletiva”, diz Humberto Bahia, fundador e CEO da startup Reutiliza Já. “A partir dali, entramos com a tecnologia com a parceria do trabalho dos catadores e da ANCAT, que é fundamental na escalabilidade e implantação desse processo”.

Na Cidade do Rock, os resíduos pós-consumo gerados pelo público são coletados pela Companhia Municipal de Limpeza Urbana do Rio de Janeiro (Comlurb) e encaminhados para serem separados e contabilizados pelas Cooperativas Recicla Mais, Cooper Ecológica e Coopama.

A triagem do material será por marca/produto parceiros do evento para que sejam rastreadas até a sua reciclagem na indústria, registrando de ponta a ponta a economia circular da ação. No total, são 80 trabalhadores cooperados envolvidos na iniciativa que integra 350 beneficiários diretos.

