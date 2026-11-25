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A aproximação de uma frente fria coloca o Rio de Janeiro em alerta para temporais, rajadas de vento de até 80 km/h e queda acentuada de temperatura. Com risco de alagamentos e deslizamentos em várias regiões, veja como se proteger e os detalhes da previsão.

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O estado do Rio de Janeiro está em alerta para temporais entre esta quarta-feira (25) e quinta-feira (26). A aproximação de uma frente fria favorecerá a formação de nuvens carregadas, com previsão de chuvas intensas, descargas elétricas e rajadas de vento que podem atingir 80 km/h. O período mais crítico deve ocorrer entre a noite desta quarta e a manhã de quinta.

Segundo a Climatempo, os acumulados de chuva podem variar entre 100 e 150 milímetros em áreas do território fluminense, chegando a 180 milímetros na Costa Verde. O sul do estado, a Região Serrana, a Região dos Lagos e áreas do litoral estão entre os locais que exigem maior atenção devido à possibilidade de transtornos associados às precipitações.

Quais regiões do Rio de Janeiro correm maior risco de temporais?

Costa Verde: região com potencial para registrar os maiores acumulados de chuva, que podem atingir 180 milímetros;

Grande Rio: previsão de pancadas fortes, acompanhadas de raios e rajadas de vento;

previsão de pancadas fortes, acompanhadas de raios e rajadas de vento; Região dos Lagos: possibilidade de chuvas volumosas e temporais;

possibilidade de chuvas volumosas e temporais; Região Serrana: atenção para o risco de deslizamentos de terra e transbordamentos de rios;

atenção para o risco de deslizamentos de terra e transbordamentos de rios; Sul Fluminense: condições favoráveis à ocorrência de chuvas intensas, alagamentos e enxurradas.

Rio de Janeiro tem aviso meteorológico para 30 horas de instabilidade

O Sistema Alerta Rio, da Prefeitura do Rio de Janeiro, emitiu um aviso meteorológico válido entre as 15h desta quarta-feira (25) e as 21h de quinta-feira (26). A aproximação e a passagem de uma frente fria pela costa fluminense devem provocar pancadas de chuva de moderada a forte intensidade, acompanhadas de raios e rajadas de vento.

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Além dos temporais, a passagem do sistema frontal deve provocar uma mudança brusca nos termômetros. Segundo a previsão da Climatempo, a temperatura máxima na capital fluminense deve cair 14°C entre quarta e sexta-feira.

Confira as temperaturas mínimas e máximas previstas para a cidade do Rio de Janeiro:

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Quarta-feira (25): mínima de 25°C e máxima de 38°C;

Quinta-feira (26): mínima de 21°C e máxima de 26°C;

mínima de 21°C e máxima de 26°C; Sexta-feira (27): mínima de 20°C e máxima de 24°C;

mínima de 20°C e máxima de 24°C; Sábado (28): mínima de 19°C e máxima de 25°C;

mínima de 19°C e máxima de 25°C; Domingo (29): mínima de 22°C e máxima de 28°C. Super El Niño: o que você precisa saber Continua após a publicidade

Como se proteger durante os temporais?

A orientação das autoridades é evitar áreas alagadas, não permanecer próximo a rios e córregos e suspender atividades ao ar livre durante as tempestades. Em regiões de encosta, os moradores devem ficar atentos a sinais de movimentação do solo.

Em situações de emergência, a Defesa Civil pode ser acionada pelo telefone 199 e o Corpo de Bombeiros pelo 193.