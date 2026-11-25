Rio tem alerta de temporais e ventos de até 80 km/h hoje: veja o que diz a Climatempo
Frente fria pode provocar acumulados de chuva de até 180 mm na Costa Verde; capital terá 30 horas de instabilidade
O estado do Rio de Janeiro está em alerta para temporais entre esta quarta-feira (25) e quinta-feira (26). A aproximação de uma frente fria favorecerá a formação de nuvens carregadas, com previsão de chuvas intensas, descargas elétricas e rajadas de vento que podem atingir 80 km/h. O período mais crítico deve ocorrer entre a noite desta quarta e a manhã de quinta.
Segundo a Climatempo, os acumulados de chuva podem variar entre 100 e 150 milímetros em áreas do território fluminense, chegando a 180 milímetros na Costa Verde. O sul do estado, a Região Serrana, a Região dos Lagos e áreas do litoral estão entre os locais que exigem maior atenção devido à possibilidade de transtornos associados às precipitações.
Quais regiões do Rio de Janeiro correm maior risco de temporais?
- Costa Verde: região com potencial para registrar os maiores acumulados de chuva, que podem atingir 180 milímetros;
- Grande Rio: previsão de pancadas fortes, acompanhadas de raios e rajadas de vento;
- Região dos Lagos: possibilidade de chuvas volumosas e temporais;
- Região Serrana: atenção para o risco de deslizamentos de terra e transbordamentos de rios;
- Sul Fluminense: condições favoráveis à ocorrência de chuvas intensas, alagamentos e enxurradas.
Rio de Janeiro tem aviso meteorológico para 30 horas de instabilidade
O Sistema Alerta Rio, da Prefeitura do Rio de Janeiro, emitiu um aviso meteorológico válido entre as 15h desta quarta-feira (25) e as 21h de quinta-feira (26). A aproximação e a passagem de uma frente fria pela costa fluminense devem provocar pancadas de chuva de moderada a forte intensidade, acompanhadas de raios e rajadas de vento.
Além dos temporais, a passagem do sistema frontal deve provocar uma mudança brusca nos termômetros. Segundo a previsão da Climatempo, a temperatura máxima na capital fluminense deve cair 14°C entre quarta e sexta-feira.
Confira as temperaturas mínimas e máximas previstas para a cidade do Rio de Janeiro:
- Quarta-feira (25): mínima de 25°C e máxima de 38°C;
- Quinta-feira (26): mínima de 21°C e máxima de 26°C;
- Sexta-feira (27): mínima de 20°C e máxima de 24°C;
- Sábado (28): mínima de 19°C e máxima de 25°C;
- Domingo (29): mínima de 22°C e máxima de 28°C.
Como se proteger durante os temporais?
A orientação das autoridades é evitar áreas alagadas, não permanecer próximo a rios e córregos e suspender atividades ao ar livre durante as tempestades. Em regiões de encosta, os moradores devem ficar atentos a sinais de movimentação do solo.
Em situações de emergência, a Defesa Civil pode ser acionada pelo telefone 199 e o Corpo de Bombeiros pelo 193.