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Rio Grande do Sul: previsão de temporais e cheia do Rio Uruguai colocam estado em alerta

Defesa Civil prevê chuva, granizo e ventos acima de 80 km/h em oito regiões; Rio Uruguai segue acima da cota de inundação em São Borja

Por Redação VEJA Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 11 nov 2026, 11h28 | Atualizado em 11 nov 2026, 11h35
Granizo acumulado nas ruas de Erechim (RS) após forte temporal que atingiu o município no domingo, 23
NOVEMBRO DE 2025: Imagem mostra granizo acumulado nas ruas de Erechim (RS) após forte temporal. (Defesa Civil/RS/Divulgação)
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Rio Grande do Sul: previsão de temporais e cheia do Rio Uruguai colocam estado em alerta Priorize VEJA no Google

O Rio Grande do Sul enfrenta instabilidade climática e preocupação com o nível dos rios nos próximos dias. A Defesa Civil estadual prevê temporais isolados, com possibilidade de granizo e rajadas de vento superiores a 80 km/h, entre esta quarta-feira, 11, e quinta-feira, 12. Ao mesmo tempo, o Rio Uruguai permanece acima da cota de inundação em São Borja, na Fronteira Oeste, e em nível de alerta em municípios próximos.

De acordo com o prognóstico meteorológico divulgado pela Defesa Civil na terça, há risco de temporais em boa parte do estado, incluindo áreas do Oeste, das Missões, do Noroeste, do Norte, da região Central, dos Vales, da Serra e do Nordeste. Os acumulados de chuva previstos para o período variam entre 20 e 90 milímetros. As rajadas de vento podem ultrapassar os 80 km/h, e há possibilidade de granizo.

O estado ainda contabiliza os estragos de uma sequência de temporais no início do mês. Segundo balanço divulgado pela Defesa Civil em 6 de novembro, os eventos haviam afetado 70.491 pessoas em 136 municípios gaúchos.

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Cheia do Rio Uruguai

Na região da Fronteira Oeste, a atenção está voltada para a elevação do Rio Uruguai, que está acima da cota de inundação em São Borja e apresenta elevação lenta a partir desse município. Em Itaqui e Uruguaiana, o nível do rio deve permanecer no limiar de alerta. A previsão da Defesa Civil é que o rio comece a apresentar estabilidade e, consequentemente, declínio a partir do fim desta quarta-feira. Mesmo assim, deve permanecer pouco acima da cota de inundação até quinta. Na terça-feira, a Defesa Civil havia emitido um alerta vermelho para risco muito alto de inundação em São Borja, válido até as 7h desta quarta-feira. O órgão orientou moradores a evitar áreas sujeitas a alagamentos e procurar abrigo em caso de emergência.

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