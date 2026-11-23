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Temporais no Rio Grande do Sul já deixaram 5 mortos, centenas de feridos e afetaram mais de 25 mil pessoas em 47 cidades. Tupanciretã é o município mais castigado após a passagem de uma supercélula. Enquanto o socorro é enviado, o estado segue em alerta com nova previsão de tempestades.

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Os temporais que atingem o Rio Grande do Sul há uma semana, desde 16 de novembro, já afetaram 25 403 pessoas em 47 municípios, segundo balanço divulgado pela Defesa Civil estadual na noite de domingo, 22. Ao todo, foram confirmadas cinco mortes e 265 feridos. O levantamento contabiliza ainda 19 854 pessoas desalojadas e 48 desabrigadas. Os episódios incluem vendavais, queda de granizo, chuvas intensas, enxurradas e alagamentos.

A cidade de Tupanciretã, na região central do estado, concentra os danos mais graves: as mortes e os feridos foram registrados no município, onde cerca de 20 mil pessoas foram afetadas por um vendaval na madrugada de sexta-feira, 20. A cidade contabiliza quase 8 000 casas destelhadas, além de danos em escolas, unidades de saúde, vias públicas e na rede elétrica. Uma estação do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) registrou rajadas de vento de 114 km/h. A passagem de uma supercélula foi identificada na região, e a possibilidade de tornado ainda não foi descartada.

O governo federal reconheceu o estado de calamidade pública na cidade e aprovou, no domingo, R$ 4,7 milhões para ações de assistência humanitária. Os recursos serão destinados à compra de cestas básicas, kits de higiene e limpeza, colchões e materiais para dormitório. Outros planos de trabalho para aquisição de telhas e limpeza urbana estão em elaboração.

No domingo, também foram registrados alagamentos e outros danos provocados pela chuva em cidades do noroeste gaúcho, como Porto Xavier, Santo Cristo, Tuparendi, São Martinho, Três de Maio, Ajuricaba e Nova Boa Vista. Em Santo Cristo, o transbordamento do rio Manjolo atingiu residências e parte do presídio municipal.

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De acordo com a Defesa Civil estadual, a previsão é de tempo predominantemente estável nesta segunda-feira, 23, em grande parte do Rio Grande do Sul, com possibilidade de pancadas isoladas de chuva fraca em porções do noroeste, norte e sul do estado. A trégua, porém, deve ser temporária: na terça-feira, 24, novos temporais devem ocorrer, sobretudo na metade norte, com possibilidade de granizo, rajadas de vento superiores a 80 km/h e chuva intensa. Os acumulados podem chegar a 80 milímetros por dia e superar 120 milímetros em 12 horas em pontos isolados. A Defesa Civil também alerta para o risco de alagamentos e elevação dos níveis dos rios, especialmente nas bacias dos rios Taquari e Uruguai. Com o solo já encharcado pelas chuvas dos últimos dias, a previsão é de que alguns cursos-d’água possam atingir níveis de alerta.