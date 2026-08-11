Rio e São Paulo vão ter nova virada no tempo nesta semana: veja as temperaturas máximas

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Rio de Janeiro e São Paulo enfrentarão uma virada no tempo esta semana. Após dias frios e nublados, as temperaturas sobem a partir de quarta-feira, com o calor se intensificando na quinta e sexta. São Paulo pode atingir 29°C e o Rio de Janeiro, 30°C. Prepare-se para a mudança!

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Rio de Janeiro e São Paulo devem passar por uma mudança expressiva no tempo ao longo desta semana. Depois de temperaturas mais baixas, muita nebulosidade e sensação de frio nos primeiros dias, o cenário começa a mudar a partir de quarta-feira, 12, quando os termômetros esquentam. A virada fica ainda mais evidente entre quinta, 13, e sexta-feira, 14. O assunto está em alta no Google Trends.

Segundo o Climatempo, a circulação de ventos de sul e sudeste mantém o leste paulista mais úmido no início da semana, favorecendo muitas nuvens, temperaturas baixas e até momentos de garoa. O vento também contribuiu para aumentar a sensação de frio tanto em áreas de São Paulo como do Rio de Janeiro. Esse padrão ainda deve ser sentido nesta terça-feira, 11.

A partir de quarta, porém, a circulação dos ventos começa a mudar. O leste paulista passa a ter algumas aberturas de sol e as temperaturas começam a subir, enquanto diminui gradualmente a influência do ar úmido sobre parte do estado. No Rio, a tendência também é de elevação dos termômetros.

São Paulo pode chegar perto dos 29°C

A mudança será especialmente perceptível na cidade de São Paulo. Até o fim da semana, as máximas podem se aproximar dos 29°C. Nesta terça-feira, o tempo mais frio e com muitas nuvens ainda predomina no leste do estado. Além da Grande São Paulo, a condição alcança áreas do Vale do Paraíba, Sorocaba e outros pontos do centro-leste paulista.

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Rio chega aos 30°C na quinta-feira

Na cidade do Rio de Janeiro, as temperaturas também sobem de forma acentuada ao longo da semana. Na quarta-feira, 12, os termômetros devem variar entre 17°C e 25°C.

Na quinta-feira, 13, a mínima sobe para 18°C e a máxima alcança 30°C, marcando o dia mais quente da semana. Já na sexta-feira, 14, a previsão indica mínima de 20°C e máxima de 27°C.

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Quando começa a virada no tempo?

A quarta-feira deve marcar a transição entre os dois padrões. Com a alteração na circulação dos ventos, aparecem algumas aberturas de sol no leste de São Paulo e as temperaturas começam a reagir. Ao mesmo tempo, o centro-norte paulista volta a apresentar condições mais secas.

No Rio de Janeiro, a mesma tendência de aquecimento se confirma. A máxima passa de 25°C na quarta-feira para 30°C na quinta, antes de recuar para 27°C na sexta-feira.