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Rio e São Paulo vão ter nova virada no tempo nesta semana: veja as temperaturas máximas

Depois de um começo de semana marcado por frio, termômetros esquentam nos dois estados

Por Pedro Cardoso Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 11 ago 2026, 08h31
Cariocas e turistas vão à praia em dia de forte calor no Rio - onda de calor no Rio de Janeiro
Praia no Rio de Janeiro (Tomaz Silva/Agência Brasil/Divulgação)
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Rio e São Paulo vão ter nova virada no tempo nesta semana: veja as temperaturas máximas Priorizar nos meus resultados Google

Rio de Janeiro e São Paulo devem passar por uma mudança expressiva no tempo ao longo desta semana. Depois de temperaturas mais baixas, muita nebulosidade e sensação de frio nos primeiros dias, o cenário começa a mudar a partir de quarta-feira, 12, quando os termômetros esquentam. A virada fica ainda mais evidente entre quinta, 13, e sexta-feira, 14. O assunto está em alta no Google Trends.

Segundo o Climatempo, a circulação de ventos de sul e sudeste mantém o leste paulista mais úmido no início da semana, favorecendo muitas nuvens, temperaturas baixas e até momentos de garoa. O vento também contribuiu para aumentar a sensação de frio tanto em áreas de São Paulo como do Rio de Janeiro. Esse padrão ainda deve ser sentido nesta terça-feira, 11.

A partir de quarta, porém, a circulação dos ventos começa a mudar. O leste paulista passa a ter algumas aberturas de sol e as temperaturas começam a subir, enquanto diminui gradualmente a influência do ar úmido sobre parte do estado. No Rio, a tendência também é de elevação dos termômetros.

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São Paulo pode chegar perto dos 29°C

A mudança será especialmente perceptível na cidade de São Paulo. Até o fim da semana, as máximas podem se aproximar dos 29°C. Nesta terça-feira, o tempo mais frio e com muitas nuvens ainda predomina no leste do estado. Além da Grande São Paulo, a condição alcança áreas do Vale do Paraíba, Sorocaba e outros pontos do centro-leste paulista.

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Rio chega aos 30°C na quinta-feira

Na cidade do Rio de Janeiro, as temperaturas também sobem de forma acentuada ao longo da semana. Na quarta-feira, 12, os termômetros devem variar entre 17°C e 25°C.

Na quinta-feira, 13, a mínima sobe para 18°C e a máxima alcança 30°C, marcando o dia mais quente da semana. Já na sexta-feira, 14, a previsão indica mínima de 20°C e máxima de 27°C.

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Quando começa a virada no tempo?

A quarta-feira deve marcar a transição entre os dois padrões. Com a alteração na circulação dos ventos, aparecem algumas aberturas de sol no leste de São Paulo e as temperaturas começam a reagir. Ao mesmo tempo, o centro-norte paulista volta a apresentar condições mais secas.

No Rio de Janeiro, a mesma tendência de aquecimento se confirma. A máxima passa de 25°C na quarta-feira para 30°C na quinta, antes de recuar para 27°C na sexta-feira.

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