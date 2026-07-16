Rio de Janeiro atinge recorde de temperatura com frio intenso pelo segundo dia seguido

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O Rio de Janeiro registrou pelo segundo dia seguido a menor temperatura de 2026, com 10,4ºC na Vila Militar. O frio intenso afetou grande parte do estado, com Itatiaia chegando a -11,5ºC. Entenda a massa de ar frio responsável e confira as mínimas históricas em diversas cidades.

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O Rio de Janeiro registrou, pelo segundo dia seguido, a menor temperatura da cidade em 2026. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), na manhã desta quinta-feira, 16, a estação meteorológica da Vila Militar marcou 10,4ºC. A temperatura é uma sequência para o frio intenso que tem atingido não só a cidade, como grande parte do estado do Rio durante as madrugadas.

A cidade já havia registrado uma temperatura baixa no dia anterior, quando os termômetros bateram 11, 3ºC, às 7h também na estação da Vila Militar. Dados do Climatempo indicam que outras cidades do estado também atingiram recordes de temperatura entre a última quarta-feira, 15, e esta quinta, 16. Além da Vila Militar no Rio, o bairro de Xerém em Duque de Caxias, Seropédica, Três Rios e Santa Maria Madalena alcançaram novos recordes.

Veja abaixo a lista de recordes de temperatura mínima desta quinta-feira no Rio de Janeiro

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Santa Maria Madalena – 7,4ºC Três Rios – 8,9ºC Duque de Caxias – 9,5ºC Silva Jardim – 9,5ºC Seropédica – 10,4ºC Rio de Janeiro – 10,4ºC Niterói – 13,7ºC

Além das cidades, o Rio de Janeiro também foi responsável por registrar a menor temperatura do ano, no Parque Nacional do Itatiaia. Na região serrana, os termômetros marcaram -11,5ºC, com lagos e plantas congeladas. O parque já havia marcado temperaturas negativas na terça-feira, 13, quando chegou à -11ºC.

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A queda de temperatura, de acordo com o Climatempo, está ligada a uma massa de ar frio que ficou sobre o Sudeste, após a passagem de uma frente fria entre o domingo, 12, e a segunda-feira, 13. Com o passar das próximas semanas, as temperaturas tendem a aumentar na região.