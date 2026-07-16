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Rio de Janeiro atinge recorde de temperatura com frio intenso pelo segundo dia seguido

Massa de ar frio que estacionou após frente fria do fim de semana foi a causa das baixas temperaturas

Por Lorenzo Souza Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 16 jul 2026, 15h43
Montanhas rochosas escuras e íngremes sob um céu azul intenso, com encostas cobertas por vegetação rasteira verde e amarelada e grandes pedras espalhadas em primeiro plano
Parque Nacional do Itatiaia registrou a menor temperatura do ano no país (Pedro Carrilho/Getty Images)
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Rio de Janeiro atinge recorde de temperatura com frio intenso pelo segundo dia seguido Priorizar nos meus resultados Google

O Rio de Janeiro registrou, pelo segundo dia seguido, a menor temperatura da cidade em 2026. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), na manhã desta quinta-feira, 16, a estação meteorológica da Vila Militar marcou 10,4ºC. A temperatura é uma sequência para o frio intenso que tem atingido não só a cidade, como grande parte do estado do Rio durante as madrugadas. 

A cidade já havia registrado uma temperatura baixa no dia anterior, quando os termômetros bateram 11, 3ºC, às 7h também na estação da Vila Militar. Dados do Climatempo indicam que outras cidades do estado também atingiram recordes de temperatura entre a última quarta-feira, 15, e esta quinta, 16. Além da Vila Militar no Rio, o bairro de Xerém em Duque de Caxias, Seropédica, Três Rios e Santa Maria Madalena alcançaram novos recordes. 

Veja abaixo a lista de recordes de temperatura mínima desta quinta-feira no Rio de Janeiro

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  1. Santa Maria Madalena – 7,4ºC
  2. Três Rios – 8,9ºC
  3. Duque de Caxias – 9,5ºC
  4. Silva Jardim – 9,5ºC
  5. Seropédica – 10,4ºC
  6. Rio de Janeiro – 10,4ºC
  7. Niterói – 13,7ºC

Além das cidades, o Rio de Janeiro também foi responsável por registrar a menor temperatura do ano, no Parque Nacional do Itatiaia. Na região serrana, os termômetros marcaram -11,5ºC, com lagos e plantas congeladas. O parque já havia marcado temperaturas negativas na terça-feira, 13, quando chegou à -11ºC.

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A queda de temperatura, de acordo com o Climatempo, está ligada a uma massa de ar frio que ficou sobre o Sudeste, após a passagem de uma frente fria entre o domingo, 12, e a segunda-feira, 13. Com o passar das próximas semanas, as temperaturas tendem a aumentar na região. 

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