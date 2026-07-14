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‘Rio atmosférico’ avança pelo Oceano Pacífico e traz alerta ao Chile

País vai ser o primeiro da América do Sul a receber impacto do evento climático que será impulsionado pelo El Niño

Por Redação VEJA Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 14 jul 2026, 15h50 | Atualizado em 15 jul 2026, 14h49
Vista aérea de Santiago do Chile, com o arranha-céu Costanera Center à esquerda, edifícios residenciais e comerciais, e a Cordilheira dos Andes com picos nevados ao fundo sob um céu nublado
A região da Cordilheira dos Andes será afetada pelo evento (Germán Vogel/Getty Images)
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‘Rio atmosférico’ avança pelo Oceano Pacífico e traz alerta ao Chile Priorizar nos meus resultados Google

Um rio atmosférico que avança pelo Oceano Pacífico vai atingir o Chile e a América do Sul nesta semana, segundo informações divulgadas nesta terça-feira, 14, pelo MetSul. O episódio trará tempestades, chuvas intensas e neve para a Cordilheira dos Andes, o que coloca o país em alerta. O evento também será influenciado pelos primeiros episódios climáticos causados pelo El Niño de 2026.

O evento, chamado de rio atmosférico, é um fenômeno climático em que grandes quantidades de vapor de água são transportadas através de um corredor longo aéreo dos trópicos para outras regiões do globo. As regiões mais afetadas do Chile são Coquimbo, Valparaíso, a região Metropolitana de Santiago, O’Higgins, Maule, Ñuble e Biobío.

O rio atmosférico deve atingir as categorias 4 e 5, máximas para medições do evento meteorológico. Os primeiros sinais climáticos devem chegar durante a metade desta semana e piorarem até o fim de semana. A chuva deve ser persistente na zona chilena, podendo chegar a cerca de seis dias consecutivos. A Direção Meteorológica do Chile (DMC) e o Serviço Nacional de Prevenção e Resposta à Desastres (Senapred) já emitiram alertas à população sobre as precipitações que atingirão o país.

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Na capital, Santiago, o volume de chuva pode chegar à mais de 70mm. Outras regiões do país também marcam previsões extremas caso o pior resultado se confirme, com até 250mm para partes do Cajón del Maipo, e mais de 300mm para Valparaíso. No pior cenário, a chuva em Santiago pode chegar a mais de 150mm. A DMC emitiu alertas que abordam “fenômenos meteorológicos de severidade intensa e grande potencial para gerar risco material e de vida às pessoas”.

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