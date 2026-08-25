Ressaca coloca litorais de São Paulo e Rio em alerta nesta terça; ondas chegam a 3 metros

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O litoral de São Paulo e Rio de Janeiro enfrenta ressaca com ondas de até 3 metros. O alerta, que abrangia o trecho entre Ilhabela e Campos dos Goytacazes, foi prorrogado até quinta-feira, 27. Impactos incluem interrupção no Porto de Santos e interdição de ciclovia no Rio. Santa Catarina também monitora o mar agitado. Autoridades reforçam a necessidade de cautela e recomendam evitar o mar.

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O mar ganhou força no litoral de São Paulo e do Rio de Janeiro nesta terça-feira, 25, levando a Defesa Civil e a Marinha a reforçarem o alerta para ressaca na costa do Sudeste. O aviso abrange o trecho entre Ilhabela, no Litoral Norte paulista, e Campos dos Goytacazes, no Norte Fluminense, com ondas entre 2,5 e 3 metros. A previsão inicial terminava nesta quarta-feira, 26, mas o alerta foi ampliado e agora permanece válido até quinta-feira, 27.

Em São Paulo, todo o litoral está sob atenção. A Defesa Civil estadual havia emitido aviso para ressaca entre segunda, 24, e quarta-feira, 26, com previsão de ondas de até 3 metros. Na Baixada Santista, a força do mar chegou a interromper temporariamente as operações do Porto de Santos durante a noite de segunda-feira e a madrugada desta terça.

A situação também já altera a paisagem de algumas praias paulistas. Em Maresias, em São Sebastião, o avanço do mar reduziu a faixa de areia, enquanto a previsão mantém ondas de até 3 metros na região nos próximos dias.

No Rio de Janeiro, o alerta atinge a orla da capital e segue pela costa fluminense até Campos dos Goytacazes. As ondas também podem chegar a 3 metros, com previsão de maior agitação marítima durante o período. O aviso da Marinha para a região foi reforçado e prorrogado nesta terça-feira.

O que muda na orla do Rio

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A ressaca já provoca medidas preventivas na cidade. Um trecho da Ciclovia Tim Maia, entre São Conrado e a passarela metálica do Vidigal, permanece interditado por causa das condições do mar. A orientação aos moradores e turistas é evitar pontos próximos à arrebentação e acompanhar os comunicados das autoridades antes de circular pela orla.

No litoral paulista, a recomendação é semelhante: banhistas devem evitar entrar no mar durante a ressaca, enquanto pescadores, navegantes e praticantes de esportes náuticos precisam consultar as condições meteorológicas antes de sair.

Costões, pedras, píeres e áreas diretamente atingidos pelas ondas também devem ser evitados. Mesmo fora dos momentos de maior agitação, a sequência das ondas pode provocar avanços repentinos sobre a faixa de areia e estruturas próximas ao mar.

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Mar também fica agitado em Santa Catarina

Santa Catarina monitora outro sistema meteorológico que influencia as condições do oceano. O deslocamento de um ciclone extratropical em alto-mar mantém o litoral em estado de atenção entre esta terça, 25, e sexta-feira, 28.

A previsão da Defesa Civil catarinense aponta ondas entre 1,5 e 2 metros em alguns setores, com picos que podem chegar a 2,5 metros. Nos dias anteriores, trechos entre o Litoral Sul e a Grande Florianópolis chegaram a registrar ondas de 2 a 3 metros, com alturas superiores em alto-mar.

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A tendência para os próximos dias é de redução gradual da agitação, mas as condições ainda exigem cautela para pequenas embarcações e atividades junto à costa.

Por que o mar está tão agitado?

A mudança nas condições marítimas está relacionada à atuação de sistemas meteorológicos que aumentaram a intensidade dos ventos e a agitação oceânica na costa do Sudeste. A previsão da Marinha indica ondas de sudoeste e sul, passando a sul e sudeste, com altura entre 2,5 e 3 metros no trecho sob aviso.

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Para quem estiver no litoral de São Paulo ou do Rio nesta terça-feira, a recomendação é acompanhar as atualizações da Defesa Civil e da Marinha e evitar atividades no mar durante o período de ressaca. As condições podem mudar rapidamente, principalmente em áreas expostas à arrebentação.

As condições do mar podem mudar rapidamente, por isso a orientação é acompanhar os comunicados da Defesa Civil e da Marinha antes de sair para atividades na costa. Em caso de emergência, os serviços locais devem ser acionados.

Defesa Civil: 199

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Corpo de Bombeiros: 193