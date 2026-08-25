🔥 Mês do Cliente: Receba 4 Revistas Impressas por apenas R$ 35,90/mês. Aproveite!
Agenda Verde

Ressaca coloca litorais de São Paulo e Rio em alerta nesta terça; ondas chegam a 3 metros

Alerta de ressaca é estendido para o litoral de SP e RJ, com ondas de até 3 metros. SC também registra agitação marítima

Por Simone Blanes Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 25 ago 2026, 15h28
Ressaca do mar no Rio fere 2 e deixa faixas interditadas na orla, as ondas podem chegar até 2,5 metros de altura, e o fenômeno deve afetar o mar da cidade até terça-feira
Mar no Rio de Janeiro: agitação preocupa autoridades (Antonio Scorza/AFP/VEJA)
Continua após publicidade
Ressaca coloca litorais de São Paulo e Rio em alerta nesta terça; ondas chegam a 3 metros Priorizar nos meus resultados Google

O mar ganhou força no litoral de São Paulo e do Rio de Janeiro nesta terça-feira, 25, levando a Defesa Civil e a Marinha a reforçarem o alerta para ressaca na costa do Sudeste. O aviso abrange o trecho entre Ilhabela, no Litoral Norte paulista, e Campos dos Goytacazes, no Norte Fluminense, com ondas entre 2,5 e 3 metros. A previsão inicial terminava nesta quarta-feira, 26, mas o alerta foi ampliado e agora permanece válido até quinta-feira, 27.

Em São Paulo, todo o litoral está sob atenção. A Defesa Civil estadual havia emitido aviso para ressaca entre segunda, 24, e quarta-feira, 26, com previsão de ondas de até 3 metros. Na Baixada Santista, a força do mar chegou a interromper temporariamente as operações do Porto de Santos durante a noite de segunda-feira e a madrugada desta terça.

A situação também já altera a paisagem de algumas praias paulistas. Em Maresias, em São Sebastião, o avanço do mar reduziu a faixa de areia, enquanto a previsão mantém ondas de até 3 metros na região nos próximos dias.

Siga

No Rio de Janeiro, o alerta atinge a orla da capital e segue pela costa fluminense até Campos dos Goytacazes. As ondas também podem chegar a 3 metros, com previsão de maior agitação marítima durante o período. O aviso da Marinha para a região foi reforçado e prorrogado nesta terça-feira.

O que muda na orla do Rio

Continua após a publicidade

A ressaca já provoca medidas preventivas na cidade. Um trecho da Ciclovia Tim Maia, entre São Conrado e a passarela metálica do Vidigal, permanece interditado por causa das condições do mar. A orientação aos moradores e turistas é evitar pontos próximos à arrebentação e acompanhar os comunicados das autoridades antes de circular pela orla.

No litoral paulista, a recomendação é semelhante: banhistas devem evitar entrar no mar durante a ressaca, enquanto pescadores, navegantes e praticantes de esportes náuticos precisam consultar as condições meteorológicas antes de sair.

Costões, pedras, píeres e áreas diretamente atingidos pelas ondas também devem ser evitados. Mesmo fora dos momentos de maior agitação, a sequência das ondas pode provocar avanços repentinos sobre a faixa de areia e estruturas próximas ao mar.

Continua após a publicidade

Mar também fica agitado em Santa Catarina

Santa Catarina monitora outro sistema meteorológico que influencia as condições do oceano. O deslocamento de um ciclone extratropical em alto-mar mantém o litoral em estado de atenção entre esta terça, 25, e sexta-feira, 28.

A previsão da Defesa Civil catarinense aponta ondas entre 1,5 e 2 metros em alguns setores, com picos que podem chegar a 2,5 metros. Nos dias anteriores, trechos entre o Litoral Sul e a Grande Florianópolis chegaram a registrar ondas de 2 a 3 metros, com alturas superiores em alto-mar.

Continua após a publicidade

A tendência para os próximos dias é de redução gradual da agitação, mas as condições ainda exigem cautela para pequenas embarcações e atividades junto à costa.

Por que o mar está tão agitado?

A mudança nas condições marítimas está relacionada à atuação de sistemas meteorológicos que aumentaram a intensidade dos ventos e a agitação oceânica na costa do Sudeste. A previsão da Marinha indica ondas de sudoeste e sul, passando a sul e sudeste, com altura entre 2,5 e 3 metros no trecho sob aviso.

Continua após a publicidade

Para quem estiver no litoral de São Paulo ou do Rio nesta terça-feira, a recomendação é acompanhar as atualizações da Defesa Civil e da Marinha e evitar atividades no mar durante o período de ressaca. As condições podem mudar rapidamente, principalmente em áreas expostas à arrebentação.

As condições do mar podem mudar rapidamente, por isso a orientação é acompanhar os comunicados da Defesa Civil e da Marinha antes de sair para atividades na costa. Em caso de emergência, os serviços locais devem ser acionados.

Defesa Civil: 199

Continua após a publicidade

Corpo de Bombeiros: 193

Publicidade
TAGS:
Defesa Civil
Marinha
Previsão do tempo
Rio de Janeiro
Santa Catarina
São Paulo
Assine Abril

Veja Negócios

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Veja

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DOS PAIS

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

Guia do Estudante

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 1,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 1,99/mês

Superinteressante

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Você RH

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Veja Saúde

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Claudia

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

Goread

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA MÊS DOS PAIS

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 5,99/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista OFERTA RELAMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELAMPAGO

Assine a revista OFERTA RELAMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Banner promocional com fundo verde-escuro. À esquerda, texto em amarelo e branco: O MÊS É DO CLIENTE. A vantagem de ler as maiores marcas do país é sua. À direita, uma mão segura um smartphone exibindo um portal de notícias com imagens e textos. Ao lado do celular, um ícone de árvore estilizada em verde-claroMão segurando um smartphone com aplicativo de notícias exibindo manchetes e produtos, ao lado do texto O MÊS É DO CLIENTE. A vantagem de ler as maiores marcas do país é sua em fundo verde-escuro, com um ícone de árvore no canto superior direito
ECONOMIZE ATÉ 76% OFF

Digital Básico

A notícia em tempo real na palma da sua mão!
Chega de esperar! Informação quente, direto da fonte, onde você estiver.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 5,99/mês
ÚLTIMAS HORAS!

Revista em Casa + Digital Premium

Receba 4 revistas de Veja no mês, além de todos os benefícios do plano Digital Completo (cada revista sai por menos de R$ 10,00)
De: R$ 59,99/mês
A partir de R$ 29,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$23,88, equivalente a R$1,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).