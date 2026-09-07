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Região Sul é marcada por frio intenso e neve em feriado

Frio intenso, neve e geadas marcam fim de semana antes do feriado da Independência no Sul do Brasil, evento climático deve se dissipar a partir de terça

Por Redação VEJA Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 7 set 2026, 17h59
Gotas de chuva caindo do telhado de zinco de uma casa simples, com calha e parede marrom. Um cercado de madeira laranja e marrom claro aparece em primeiro plano, com objetos diversos atrás. Uma janela reflete a luz interna
Neve em Bom Jardim da Serra, em Santa Catarina (Instagram/Sérgio Felipe Rodrigues/Reprodução)
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Algumas cidades da região Sul do Brasil registraram frio recorde entre este domingo, 6, e segunda-feira, 7, feriado do Dia da Independência. As temperaturas mais baixas foram na região da Serra Catarinense, com temperaturas de até -5,9ºC na cidade de São Joaquim, em Santa Catarina. O forte frio chega por causa de uma área de alta pressão que trouxe ar polar à região Centro-Sul do Brasil, e deve começar a ir embora já na próxima terça-feira, 8. 

Cidades como São José dos Ausentes e Cambará do Sul registraram queda de neve e temperaturas baixas mesmo durante os pontos altos de sol do dia. Em São José dos Ausentes, o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) marcou 3,8ºC às 15h do domingo. Canela e Bento Gonçalves, todas no Rio Grande do Sul, marcaram 7,9ºC e 8,6ºC às 15h, respectivamente. 

O ar frio de origem polar deve marcar os estados do Sul, em especial Santa Catarina e Rio Grande do Sul, também durante o feriado de 7 de setembro. Informações do Climatempo indicam que, durante a madrugada de segunda para terça-feira, 8, a nebulosidade deve afastar novas chances de precipitação invernal, ou seja, neve. 

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Cidades como Gramado, reconhecida pelo frio e pelo turismo, se encheram de visitantes durante o período de feriado, marcado pelo frio intenso. De acordo com dados do Sindicato de Hoteleiros da Serra Gaúcha, 80% dos hotéis já estão ocupados durante o período. 

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