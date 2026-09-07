Região Sul é marcada por frio intenso e neve em feriado

Ler Resumo





O Sul do Brasil enfrentou um frio recorde durante o feriado de 7 de setembro, com temperaturas abaixo de zero e neve em algumas cidades. São Joaquim, em Santa Catarina, registrou -5,9ºC devido a uma massa de ar polar. A onda de frio impulsionou o turismo em locais como Gramado e deve começar a diminuir a partir de terça-feira.

Este resumo foi útil? 👍

👎 Resumo gerado por ferramenta de IA treinada pela redação da Editora Abril.

Algumas cidades da região Sul do Brasil registraram frio recorde entre este domingo, 6, e segunda-feira, 7, feriado do Dia da Independência. As temperaturas mais baixas foram na região da Serra Catarinense, com temperaturas de até -5,9ºC na cidade de São Joaquim, em Santa Catarina. O forte frio chega por causa de uma área de alta pressão que trouxe ar polar à região Centro-Sul do Brasil, e deve começar a ir embora já na próxima terça-feira, 8.

Cidades como São José dos Ausentes e Cambará do Sul registraram queda de neve e temperaturas baixas mesmo durante os pontos altos de sol do dia. Em São José dos Ausentes, o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) marcou 3,8ºC às 15h do domingo. Canela e Bento Gonçalves, todas no Rio Grande do Sul, marcaram 7,9ºC e 8,6ºC às 15h, respectivamente.

O ar frio de origem polar deve marcar os estados do Sul, em especial Santa Catarina e Rio Grande do Sul, também durante o feriado de 7 de setembro. Informações do Climatempo indicam que, durante a madrugada de segunda para terça-feira, 8, a nebulosidade deve afastar novas chances de precipitação invernal, ou seja, neve.

Continua após a publicidade

Cidades como Gramado, reconhecida pelo frio e pelo turismo, se encheram de visitantes durante o período de feriado, marcado pelo frio intenso. De acordo com dados do Sindicato de Hoteleiros da Serra Gaúcha, 80% dos hotéis já estão ocupados durante o período.