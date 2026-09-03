Raro trio de furacões no Oceano Pacífico é impulsionado por super El Niño

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Três furacões, incluindo Marie, Karina e Lowell, estão ativos simultaneamente no Pacífico, um evento raro intensificado pelo El Niño. O aquecimento das águas oceânicas, impulsionado por este fenômeno climático histórico, cria condições para essas tempestades. Há 69% de chance do El Niño atual ser o mais forte já registrado, com impactos no Havaí.

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Três furacões atravessam nesta quinta-feira (3) o Oceano Pacífico, cujas águas estão mais quentes devido à intensidade histórica do fenômeno climático El Niño.

A tempestade tropical Marie ganhou força e alcançou a categoria de furacão no fim da noite de quarta-feira, perto da costa da Baja Califórnia. O fenômeno se soma aos furacões Karina e Lowell, ambos de categoria 4, que avançam em direção ao oeste no Pacífico.

Três furacões ativos ao mesmo tempo é algo “definitivamente raro de observar”, declarou à agência de notícias AFP Julia Cole, climatologista da Universidade de Michigan.

“O aquecimento causado pelo El Niño cria as condições para essas tempestades, que são alimentadas em grande parte por águas quentes”, explicou a cientista.

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O furacão Lowell estava a 710 quilômetros ao sul de Hilo, no Havaí, informou o Centro Nacional de Furacões dos Estados Unidos (NHC).

“As ondas provocadas pelo Lowell se propagam para o norte e vão afetar algumas partes do Havaí nos próximos dias”, o que poderia causar condições perigosas perto da costa, ressaltou o NHC.

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Em 2015, quando foi registrado outro El Niño particularmente forte, ocorreu uma sucessão de quatro ciclones.

O fenômeno deste ano tem 69% de chance de se tornar o mais intenso já registrado, segundo a Administração Nacional Oceânica e Atmosférica dos Estados Unidos (NOAA).

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O El Niño ocorre a cada dois a sete anos, quando os ventos alísios, correntes leste-oeste que normalmente retêm as águas quentes no Pacífico Ocidental, enfraquecem temporariamente, o que faz com que essas águas subam para a superfície e se desloquem para o leste.

Quando as temperaturas se mantêm por vários meses acima do normal, mais tempestades são geradas na região, o que repercute em toda a atmosfera do planeta.

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(Com AFP)