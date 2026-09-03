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Raro trio de furacões no Oceano Pacífico é impulsionado por super El Niño

Aquecimento das águas favorece formação de tempestade tropical Marie e furacões Karina e Lowell

Por Redação VEJA Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 3 set 2026, 15h32
Vista de satélite do Oceano Pacífico, mostrando três grandes furacões com nuvens brancas espiraladas e olhos bem definidos. À direita, a costa oeste da América do Norte é visível. O oceano escuro contrasta com as formações de nuvens, indicando a vasta extensão do fenômeno meteorológico
Três furacões se formam no Oceano Pacífico (Foto por HANDOUT / NOAA/AFP)
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Três furacões atravessam nesta quinta-feira (3) o Oceano Pacífico, cujas águas estão mais quentes devido à intensidade histórica do fenômeno climático El Niño.

A tempestade tropical Marie ganhou força e alcançou a categoria de furacão no fim da noite de quarta-feira, perto da costa da Baja Califórnia. O fenômeno se soma aos furacões Karina e Lowell, ambos de categoria 4, que avançam em direção ao oeste no Pacífico.

Três furacões ativos ao mesmo tempo é algo “definitivamente raro de observar”, declarou à agência de notícias AFP Julia Cole, climatologista da Universidade de Michigan.

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“O aquecimento causado pelo El Niño cria as condições para essas tempestades, que são alimentadas em grande parte por águas quentes”, explicou a cientista.

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O furacão Lowell estava a 710 quilômetros ao sul de Hilo, no Havaí, informou o Centro Nacional de Furacões dos Estados Unidos (NHC).

“As ondas provocadas pelo Lowell se propagam para o norte e vão afetar algumas partes do Havaí nos próximos dias”, o que poderia causar condições perigosas perto da costa, ressaltou o NHC.

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Em 2015, quando foi registrado outro El Niño particularmente forte, ocorreu uma sucessão de quatro ciclones.

O fenômeno deste ano tem 69% de chance de se tornar o mais intenso já registrado, segundo a Administração Nacional Oceânica e Atmosférica dos Estados Unidos (NOAA).

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O El Niño ocorre a cada dois a sete anos, quando os ventos alísios, correntes leste-oeste que normalmente retêm as águas quentes no Pacífico Ocidental, enfraquecem temporariamente, o que faz com que essas águas subam para a superfície e se desloquem para o leste.

Quando as temperaturas se mantêm por vários meses acima do normal, mais tempestades são geradas na região, o que repercute em toda a atmosfera do planeta.

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(Com AFP)

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TAGS:
Clima
El Niño
Furacão
mudanças climáticas
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