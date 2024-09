Queimadas diminuíram em 70% no fim de semana

O alívio veio literalmente do céu. Com a entrada da frente fria no país, as chuvas se espalharam pela região sudeste, sul e parte do centro-oeste. As queimadas diminuíram em 70% entre sexta-feira e domingo. As ocorrências passaram de 5.500 para quase 1.800 focos, de acordo com o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe). Em São Paulo, por exemplo, caíram de 252 para 25. Este ano, o Brasil teve o dobro de queimadas que o ano passado. No total, foram 184.363 pontos de fogo até agora. Apenas o Pará não teve um refresco, nem nas temperaturas, nem nas queimadas. Ao contrário, no mesmo intervalo, os focos aumentaram.

No Pará, tem mais focos

Do Centro-Oeste, Mato Grosso concentrou 40.586 queimadas, o maior número de todo o país. Em seguida, vem o Pará com 31.917 incêndios. Nesta segunda-feira, 16, tropas do exército chegaram a Bom Jesus do Tocantins, no sudeste do estado, para ajudar a controlar o fogo que se espalha há duas semanas pela Terra Indígena Mãe Maria. O fogo destruiu 10% da terra, matou animais e fez com as aulas fossem canceladas.

Brasília amanhece encoberta pela fumaça da queimada

A situação piorou em Brasília. Nesta segunda, a capital amanheceu coberta por uma camada de fumaça branca, que veio do Parque Nacional de Brasília, que pegou fogo no último domingo, 15, de manhã. Localizado muito próximo à região urbana da cidade, o local já perdeu 700 hectares da área de proteção ambiental para o fogo, de acordo com o Instituto Chico Mendes de Conservação e Biodversidade (ICMBio). A região está 146 dias sem chuva e com temperaturas altas. Em Brasília, seca maior só ocorreu em 1963, quando a cidade ficou 163 dias consecutivos sem gota de chuva. Ali, estão em ação 93 combatentes do ICMBio, Corpo de Bombeiros e PrevFogo, além de um avião e um helicóptero.

Continua após a publicidade

Nesta manhã de segunda-feira, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e a primeira-dama Janja sobrevoaram o parque. Em seguida, ele convocou uma reunião com os ministros para discutir as queimadas. A Ministra do Meio Ambiente e Mudança do Clima, Marina Silva falou em “terrorismo ambiental”. O governo desconfia que o incêndio da região seja criminoso. É mais um inquérito que segue sob a investigação da Polícia Federal, totalizando 50 casos pelo país.

Os pontos de queimada por região

Centro-Oeste – 57.786

Continua após a publicidade

Nordeste – 21.156

Norte – 82.546

Sudeste – 17.494

Continua após a publicidade

Sul – 5.381