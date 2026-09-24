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Quando o calor volta em São Paulo? Confira previsão para sexta-feira e fim de semana

Capital segue com média de temperatura baixa nesta quinta, 24; Sol reaparece na sexta, 25, e temperatura sobe para o final de semana

Por Natalia Tiemi Hanada Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 24 set 2026, 11h06 | Atualizado em 24 set 2026, 11h22
Calor, clima seco e poluição em São Paulo
Vista aérea da cidade de São Paulo  (Robson Fernandjes/Fotos Públicas)
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Apesar do frio nesta quinta, 24, o calor deve voltar para São Paulo a partir desta sexta, 25, quando o Sol deve reaparecer e a temperatura subir.

Segundo o Climatempo, a média de temperatura na cidade de São Paulo permanece baixa nesta quinta em torno de 18ºC. Nas outras regiões do estado, o tempo começa a apresentar períodos de Sol. A umidade mantém condições de chuva, principalmente no norte, nordeste, leste e litoral paulista, onde também podem ocorrer pancadas moderadas e temporais isolados.

A partir de sexta, a nebulosidade diminui gradualmente e o Sol aparece na maior parte do estado. Há possibilidade de chuva fraca e isolada durante a madrugada e manhã, mas o tempo melhora ao longo do dia.

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Na capital paulista, a temperatura sobe, com máxima prevista de 25ºC para sexta, até 31ºC no sábado e 28ºC no domingo. No interior, o aquecimento será ainda mais evidente, segundo o Climatempo.

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