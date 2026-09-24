Quando o calor volta em São Paulo? Confira previsão para sexta-feira e fim de semana

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Após uma quinta-feira fria, o calor deve retornar a São Paulo a partir de sexta, com o Sol reaparecendo e as temperaturas subindo. A capital deve registrar máximas de 25ºC na sexta, 31ºC no sábado e 28ºC no domingo. No interior, o aquecimento será ainda mais notável.

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Apesar do frio nesta quinta, 24, o calor deve voltar para São Paulo a partir desta sexta, 25, quando o Sol deve reaparecer e a temperatura subir.

Segundo o Climatempo, a média de temperatura na cidade de São Paulo permanece baixa nesta quinta em torno de 18ºC. Nas outras regiões do estado, o tempo começa a apresentar períodos de Sol. A umidade mantém condições de chuva, principalmente no norte, nordeste, leste e litoral paulista, onde também podem ocorrer pancadas moderadas e temporais isolados.

A partir de sexta, a nebulosidade diminui gradualmente e o Sol aparece na maior parte do estado. Há possibilidade de chuva fraca e isolada durante a madrugada e manhã, mas o tempo melhora ao longo do dia.

Na capital paulista, a temperatura sobe, com máxima prevista de 25ºC para sexta, até 31ºC no sábado e 28ºC no domingo. No interior, o aquecimento será ainda mais evidente, segundo o Climatempo.