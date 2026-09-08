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Quando o calor volta ao Sudeste? Veja o que dizem o Inmet e o Climatempo sobre a mudança nos termômetros

Após frio intenso e recordes em São Paulo e no Rio, massa de ar polar começa a perder força

Por Pedro Cardoso Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 8 set 2026, 11h05
Onda de calor no Rio de Janeiro
Pessoas se protegem do sol no centro da cidade em dia de calor no Rio de Janeiro (Fernando Frazão/Agência Brasil/Divulgação)
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Quando o calor volta ao Sudeste? Veja o que dizem o Inmet e o Climatempo sobre a mudança nos termômetros Priorizar nos meus resultados Google

As temperaturas começam a subir gradualmente no Sudeste a partir desta terça-feira, 8, depois de uma forte massa de ar polar provocar frio intenso e derrubar os termômetros durante o feriado de 7 de Setembro. Áreas do interior devem sentir o aquecimento primeiro, enquanto o leste de São Paulo, o Rio de Janeiro, o Espírito Santo e regiões de Minas Gerais ainda permanecem sob influência de umidade e ar mais frio.

Segundo o Climatempo, a frente fria responsável pela mudança do tempo já está afastada sobre o oceano, mas os ventos marítimos continuam transportando umidade para parte do Sudeste. Nesta terça, o ar frio ainda mantém temperaturas amenas no centro-sul e no leste paulista, no Rio de Janeiro, no Espírito Santo, no Sul de Minas e na Zona da Mata. Por outro lado, o norte de São Paulo e o interior mineiro já registram maior aquecimento durante a tarde.

A tendência para os próximos dias é de elevação dos termômetros, principalmente entre quinta-feira, 10, e sábado, 12

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São Paulo deve esquentar até sexta-feira

Na capital paulista, a terça-feira ainda começou com características típicas da passagem da massa de ar frio. O Climatempo indica mínima ao redor de 12°C e máxima próxima de 20°C, depois de uma segunda-feira marcada por frio excepcional.

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A sexta-feira, 11, terá temperatura máxima na casa dos 26°C, a maior no começo do mês. O aumento será acompanhado por maior presença de sol e mudança na circulação dos ventos. Isso significa que o frio mais intenso perde espaço, embora as manhãs ainda possam permanecer relativamente frescas.

Rio de Janeiro pode voltar aos 30°C

O contraste também será significativo no Rio de Janeiro. Nesta terça, a previsão aponta temperaturas entre 16°C e 22°C, com possibilidade de chuva passageira.

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Na sexta-feira, porém, o cenário já será bastante diferente. A previsão do Climatempo indica que a máxima pode alcançar 30°C na capital fluminense, fazendo o calor retornar poucos dias após a cidade registrar uma das tardes mais frias dos últimos anos para o mês de setembro.

Belo Horizonte pode passar dos 30°C no sábado

Em Minas Gerais, o aquecimento também deve ocorrer de forma progressiva. Belo Horizonte ainda tem uma terça-feira amena, com máxima prevista ao redor dos 21°C e grande quantidade de nuvens.

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O cenário muda ao longo da semana. A previsão indica máxima próxima de 29°C na sexta-feira e possibilidade de 31°C no sábado, 12, que aparece como um dos dias mais quentes do período na capital mineira.

O interior de Minas tende a sentir o aquecimento antes, justamente por estar menos exposto à influência direta dos ventos úmidos que chegam do oceano.

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Espírito Santo também esquenta no fim da semana

Vitória permanece entre as capitais mais influenciadas pela circulação marítima nesta terça-feira. O Climatempo prevê temperatura entre 19°C e 23°C, com chuva durante parte do dia.

A tendência é de elevação das temperaturas nos dias seguintes. O sábado, 12, aparece na previsão atual como o dia mais quente do período, com máxima de aproximadamente 30°C.

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Quando, afinal, o calor volta ao Sudeste?

A tendência atual indica que o frio começa a perder força nesta terça-feira, as máximas sobem de maneira mais perceptível entre quarta e quinta e o aquecimento se consolida entre sexta-feira e sábado em boa parte do Sudeste.

Nas capitais, a diferença será particularmente perceptível no Rio de Janeiro, que pode chegar aos 30°C na sexta, e em Belo Horizonte e Vitória, onde as máximas podem atingir ou superar os 30°C no sábado. São Paulo também terá forte aumento das temperaturas em relação ao frio do início da semana.

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