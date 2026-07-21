Quando começa a nova frente fria que vai derrubar as temperaturas em São Paulo

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São Paulo terá uma reviravolta no clima: uma nova frente fria chega na quinta, 23, trazendo chuva e uma queda acentuada nas temperaturas após uma quarta quente. A sexta-feira, 24, será o dia mais frio e chuvoso, com mínimas de 13°C e risco de temporais. Saiba como se preparar para a mudança climática na capital.

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Uma nova frente fria vai interromper a sequência de tardes quentes e de tempo firme na cidade de São Paulo a partir desta quinta-feira, 23. A mudança será sentida principalmente entre o fim da manhã de quinta e a sexta-feira, 24.

Antes da virada, a quarta-feira, 22, ainda será marcada por sol entre algumas nuvens e forte aquecimento. A temperatura poderá variar entre 16°C e 29°C, sem previsão de chuva. Durante a noite, porém, o céu ficará mais carregado, sinalizando a aproximação da instabilidade.

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Na quinta-feira, a máxima prevista despenca para 21°C. O Climatempo indica chuva a partir do fim da manhã, com tarde e noite chuvosas. A temperatura mínima será de 14°C, mas a sensação térmica poderá ficar mais baixa em alguns períodos.

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Frente fria traz chuva e derruba temperatura em São Paulo

A passagem da frente fria pelo litoral paulista favorece as chuvas na a faixa leste do estado, onde estão a capital, a Região Metropolitana e o litoral. A mudança ocorre após um período de céu aberto, temperaturas em elevação e pouca chuva.

O impacto mais acentuado deverá ser observado na sexta-feira. A previsão indica mínima de 13°C e máxima de apenas 17°C, uma diferença de 12 graus em relação à máxima esperada para quarta-feira. O dia será chuvoso e com possibilidade de trovoadas.

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Segundo o Climatempo, a chuva começa durante a madrugada e continua pela manhã. À tarde, há previsão de temporal, enquanto a noite ainda deve registrar precipitação. A elevada umidade e a ausência prolongada de sol aumentarão a sensação de frio.

Quais áreas de São Paulo serão mais afetadas?

A mudança deverá atingir principalmente o sul e o leste do estado de São Paulo. A faixa litorânea será uma das primeiras áreas influenciadas pela frente fria, seguida pela Grande São Paulo.

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Há risco de temporal na capital paulista?

A sexta-feira exige maior atenção. O volume previsto de chuva, combinado com a possibilidade de trovoadas, pode provocar transtornos pontuais em áreas vulneráveis da cidade.

Em períodos de precipitação mais intensa, motoristas devem reduzir a velocidade e evitar vias historicamente sujeitas a alagamentos. Também é recomendável não permanecer em áreas abertas durante trovoadas e manter distância de árvores, postes e estruturas metálicas.

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Quando o tempo volta a melhorar?

A tendência é de diminuição da chuva durante o fim de semana. No sábado, 25, o céu ainda deve permanecer com muitas nuvens, mas não há indicação de precipitação. As temperaturas ficam entre 13°C e 20°C.

No domingo, 26, o sol poderá aparecer entre muitas nuvens, elevando a máxima para 23°C. A mínima prevista é de 14°C. A partir da segunda-feira, as tardes voltam a ficar gradualmente mais quentes, enquanto as madrugadas permanecem frias.

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Temperaturas mínimas e máximas em São Paulo nos próximos dias:

Previsão do Climatempo:

Quarta-feira, 22: mínima de 16°C e máxima de 29°C

Quinta-feira, 23: mínima de 14°C e máxima de 21°C

Sexta-feira, 24: mínima de 13°C e máxima de 17°C

Sábado, 25: mínima de 13°C e máxima de 20°C

Domingo, 26: mínima de 14°C e máxima de 23°C

Segunda-feira, 27: mínima de 15°C e máxima de 25°C

Terça-feira, 28: mínima de 12°C e máxima de 27°C