Quadrinista italiano debate paralisia diante das mudanças climáticas em novo álbum

Em um cenário marcado por desastres ambientais crescentes e urgência científica, o arquiteto e quadrinista italiano Roberto Grossi decidiu enfrentar uma das questões mais incômodas da atualidade: a nossa incapacidade coletiva de encarar a crise do clima. Em seu prestigiado graphic novel A Grande Negação (Nemo), premiado com o Prêmio Demetra de literatura ambiental na Itália e aclamado em diversos países da Europa, Grossi une dados científicos rigorosos, reflexão política e memórias pessoais para mapear a negação e a indiferença social diante da emergência planetária.

Ao longo de três anos de intensa pesquisa, o autor estruturou uma narrativa visual provocativa que evita o confronto direto e busca sensibilizar o leitor por meio do afeto e do silêncio. Da perda irreversível das geleiras observadas em sua infância até a análise do papel devastador da desigualdade econômica liderada pelo 1% mais rico do globo, a obra expõe como as responsabilidades pelo colapso são desigualmente distribuídas e frequentemente omitidas pelo debate público tradicional.

Em entrevista a VEJA, Roberto Grossi detalha como sua formação em arquitetura influenciou a estrutura visual do livro, analisa a relação indissociável entre clima, economia e democracia, e reflete sobre o papel estratégico do Brasil como uma das principais esperanças ambientais do planeta.

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A Grande Negação não é uma história em quadrinhos convencional, mas sim uma obra densa de ensaio visual. O que o levou a escolher o formato para tratar da crise climática? Quando comecei o trabalho, na verdade não sabia exatamente qual formato o livro tomaria ao final. Inicialmente, cheguei a pensar em fazer uma obra totalmente muda, composta apenas por imagens evocativas. Contudo, percebi rapidamente que era indispensável incorporar dados científicos rigorosos. Caso contrário, seria apenas um projeto puramente artístico, e minha intenção era produzir um livro de impacto político e social. Não aprecio particularmente o jornalismo em quadrinhos investigativo tradicional — salvo exceções geniais como Joe Sacco, autor de Palestina —, pois muitas vezes acho que a fórmula prejudica tanto os quadrinhos quanto o próprio jornalismo. Assim, avancei por tentativas e experimentos, escrevendo sete ou oito versões de roteiro até conectar todos os fios da narrativa e encontrar o tom ideal. Só no final me disseram que eu havia criado um ensaio gráfico.

O título da obra remete a um mecanismo psicológico e social. Como funciona essa “negação” no nosso cotidiano diante do colapso ambiental? A inquietação fundamental que deu origem ao livro foi entender por que continuamos a viver nossas vidas normais fingindo que nada está acontecendo. Percebi que enfrentamos um bloqueio psicológico coletivo: não conseguimos aceitar a ideia de conviver com um problema dessa dimensão e fazemos de tudo para não enxergá-lo. Essa paralisia é tanto autogerada pela nossa própria defesa emocional quanto conscientemente alimentada por setores que têm interesse econômico em manter as coisas como estão. Levei três anos estudando enquanto construía a narrativa, e esse duplo aspecto da negação se tornou o centro da minha reflexão.

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Para tratar desse tema sem soar moralista, você decidiu incluir memórias muito íntimas da sua infância. De que maneira essa dimensão pessoal ajuda a dialogar com o leitor e até com negacionistas? Quando lidamos com o negacionismo climático, a comunicação frontal e agressiva é ineficaz, pois faz com que a pessoa se feche ainda mais em suas certezas defensivas. Por isso, busquei uma abordagem mais humana. Recordei-me das férias de infância nas montanhas com meu pai e meu irmão — que hoje é astrofísico e leciona em uma universidade no Rio de Janeiro. Meu pai nos deu câmeras fotográficas quando éramos crianças e acumulamos caixas de fotos das geleiras. Conectar a perda desse paisagem natural com a perda precoce da minha mãe trouxe um sentido de “perda na perda”.

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A desigualdade econômica é apontada na obra como o principal motor do desastre ambiental. Como essa relação entre clima, modelo econômico e democracia se desdobra? Ao compilar dados de organismos internacionais como a Oxfam e as Nações Unidas — que são instituições de controle moderadas e não radicais —, fica evidente que a desigualdade econômica é a causa primária da crise climática. Toda a atenção da sociedade é voltada para a classe média ou baixa, cobrando que reciclem o lixo ou reduzam o consumo. Porém, nada se fala sobre abolir jatos privados ou superiates. O estilo de vida do 1% mais rico é desproporcionalmente poluidor. Mesmo se toda a população comum se tornasse perfeitamente virtuosa, os padrões de consumo desse grupo de elite e a omissão diante de cerca de vinte gigantes corporativas nos levariam à catástrofe do mesmo modo. Na França, por exemplo, aprovou-se uma lei banindo jatos privados para trajetos curtos de menos de 250 quilômetros, mas as grandes corporações continuam sendo colossos intocáveis.

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Sua formação original é em Arquitetura, uma trajetória compartilhada por outros importantes autores de quadrinhos, como Guido Crepax. Como o olhar do arquiteto se traduz na construção visual da página? É uma relação direta e muito rica. Na editora italiana que publica meus livros, a Coconino, somos quatro autores arquitetos, incluindo nomes como Manuele Fior, Enrico Pinto e Daniele Kong. Quem estuda arquitetura desenvolve uma relação diária com o desenho e o planejamento espacial. No meu caso, o trabalho com o esboço da página de quadrinhos deriva diretamente dos projetos estruturais utilizados em projetos arquitetônicos. O estudo da composição, do ritmo do enquadramento e da sequência espacial são disciplinas comuns a ambas as áreas.

Um dos recursos mais marcantes de A Grande Negação é o uso de sequências de pranchas mudas, sem palavras. Qual é a função estratégica desse silêncio visual? Experimentei essa técnica pela primeira vez em uma história curta sobre os 20 anos do G8 de Gênova e percebi seu enorme potencial. Quando você subtrai as palavras, o potencial de litígio diminui. É fácil combater ou discutir com uma declaração verbal, mas não se pode contestar um desenho. Ao justapor duas imagens que à primeira vista parecem contínuas, mas que revelam momentos ou realidades distintas, provoco uma quebra no leitor. Ele se surpreende e se pergunta como foi parar ali. Esse recurso de associação silenciosa gera reflexão sem despertar reações defensivas ou polêmicas imediatas.

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Como tem sido a recepção da obra na Europa e quais são as expectativas em relação ao público brasileiro? Embora o mercado na Itália ainda tenda a ver os quadrinhos como algo infantil, o livro teve um alcance surpreendente. Há dois anos viajo pela Europa apresentando a obra; fomos contemplados com o Prêmio Demetra para literatura ambiental na Itália, recebemos premiação na França e fomos finalistas na Alemanha. A Grande Negação é minha primeira obra lançada no Brasil. Acompanho com muito interesse a situação do país, pois considero o Brasil praticamente uma das últimas e maiores esperanças do planeta para o futuro climático. Atualmente, estou iniciando um novo projeto, também voltado para temas ambientais e sociais, mesclando ensaio e ficção, ainda naquela etapa caótica e instigante de pesquisa inicial.