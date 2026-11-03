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Quadrinista italiano debate paralisia diante das mudanças climáticas em novo álbum

Autor de 'A Grande Negação', Roberto Grossi analisa o impacto da desigualdade econômica na crise ambiental

Por Alessandro Giannini Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 3 nov 2026, 06h00
Homem calvo, de óculos e barba grisalha, vestindo camisa escura, olhando para frente. Ao fundo, uma pintura de perfil de uma pessoa com chapéu vermelho e estantes de livros.
DOIS CHAPÉUS Roberto Grossi: o italiano tem formação em arquitetura e faz quadrinhos - (YouTube/Reprodução)
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Em um cenário marcado por desastres ambientais crescentes e urgência científica, o arquiteto e quadrinista italiano Roberto Grossi decidiu enfrentar uma das questões mais incômodas da atualidade: a nossa incapacidade coletiva de encarar a crise do clima. Em seu prestigiado graphic novel A Grande Negação (Nemo), premiado com o Prêmio Demetra de literatura ambiental na Itália e aclamado em diversos países da Europa, Grossi une dados científicos rigorosos, reflexão política e memórias pessoais para mapear a negação e a indiferença social diante da emergência planetária.

Ao longo de três anos de intensa pesquisa, o autor estruturou uma narrativa visual provocativa que evita o confronto direto e busca sensibilizar o leitor por meio do afeto e do silêncio. Da perda irreversível das geleiras observadas em sua infância até a análise do papel devastador da desigualdade econômica liderada pelo 1% mais rico do globo, a obra expõe como as responsabilidades pelo colapso são desigualmente distribuídas e frequentemente omitidas pelo debate público tradicional.

Em entrevista a VEJA, Roberto Grossi detalha como sua formação em arquitetura influenciou a estrutura visual do livro, analisa a relação indissociável entre clima, economia e democracia, e reflete sobre o papel estratégico do Brasil como uma das principais esperanças ambientais do planeta.

Capa de livro A Grande Negação de Roberto Grossi. Um homem de sunga vermelha relaxa na proa de um iate, enquanto a popa está lotada de pessoas aglomeradas em um barco menor.
A GRANDE NEGAÇÃO, de Roberto Grossi. Tradução: Lauro Moretti. Editora: Nemo. Páginas: 208. Preço: 79,30 reais, e 66,90 (e-book) – (Nemo/Divulgação)
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A Grande Negação não é uma história em quadrinhos convencional, mas sim uma obra densa de ensaio visual. O que o levou a escolher o formato para tratar da crise climática? Quando comecei o trabalho, na verdade não sabia exatamente qual formato o livro tomaria ao final. Inicialmente, cheguei a pensar em fazer uma obra totalmente muda, composta apenas por imagens evocativas. Contudo, percebi rapidamente que era indispensável incorporar dados científicos rigorosos. Caso contrário, seria apenas um projeto puramente artístico, e minha intenção era produzir um livro de impacto político e social. Não aprecio particularmente o jornalismo em quadrinhos investigativo tradicional — salvo exceções geniais como Joe Sacco, autor de Palestina —, pois muitas vezes acho que a fórmula prejudica tanto os quadrinhos quanto o próprio jornalismo. Assim, avancei por tentativas e experimentos, escrevendo sete ou oito versões de roteiro até conectar todos os fios da narrativa e encontrar o tom ideal. Só no final me disseram que eu havia criado um ensaio gráfico.

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O título da obra remete a um mecanismo psicológico e social. Como funciona essa “negação” no nosso cotidiano diante do colapso ambiental? A inquietação fundamental que deu origem ao livro foi entender por que continuamos a viver nossas vidas normais fingindo que nada está acontecendo. Percebi que enfrentamos um bloqueio psicológico coletivo: não conseguimos aceitar a ideia de conviver com um problema dessa dimensão e fazemos de tudo para não enxergá-lo. Essa paralisia é tanto autogerada pela nossa própria defesa emocional quanto conscientemente alimentada por setores que têm interesse econômico em manter as coisas como estão. Levei três anos estudando enquanto construía a narrativa, e esse duplo aspecto da negação se tornou o centro da minha reflexão.

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Sequência de quadrinhos sobre o Antropoceno. Primeiro, montanhas cinzas e texto MAS NÓS QUEM?. Segundo, paisagem montanhosa com cidade e estrada sinuosa, texto sobre o poder transformador humano. Terceiro, montanhas com mineração e estrada, texto sobre a divisão de responsabilidades. Quarto, estrada e caminhão, texto sobre redução de emissões de CO2.
DESIGUALDADE Página de ‘A Grande Negação’, de Roberto Grossi: o Antropoceno é a Era sugerida por cientistas para definir as transformações promovidas pelos seres humanos no planeta – (Nemo/Divulgação)

Para tratar desse tema sem soar moralista, você decidiu incluir memórias muito íntimas da sua infância. De que maneira essa dimensão pessoal ajuda a dialogar com o leitor e até com negacionistas? Quando lidamos com o negacionismo climático, a comunicação frontal e agressiva é ineficaz, pois faz com que a pessoa se feche ainda mais em suas certezas defensivas. Por isso, busquei uma abordagem mais humana. Recordei-me das férias de infância nas montanhas com meu pai e meu irmão — que hoje é astrofísico e leciona em uma universidade no Rio de Janeiro. Meu pai nos deu câmeras fotográficas quando éramos crianças e acumulamos caixas de fotos das geleiras. Conectar a perda desse paisagem natural com a perda precoce da minha mãe trouxe um sentido de “perda na perda”.

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A desigualdade econômica é apontada na obra como o principal motor do desastre ambiental. Como essa relação entre clima, modelo econômico e democracia se desdobra? Ao compilar dados de organismos internacionais como a Oxfam e as Nações Unidas — que são instituições de controle moderadas e não radicais —, fica evidente que a desigualdade econômica é a causa primária da crise climática. Toda a atenção da sociedade é voltada para a classe média ou baixa, cobrando que reciclem o lixo ou reduzam o consumo. Porém, nada se fala sobre abolir jatos privados ou superiates. O estilo de vida do 1% mais rico é desproporcionalmente poluidor. Mesmo se toda a população comum se tornasse perfeitamente virtuosa, os padrões de consumo desse grupo de elite e a omissão diante de cerca de vinte gigantes corporativas nos levariam à catástrofe do mesmo modo. Na França, por exemplo, aprovou-se uma lei banindo jatos privados para trajetos curtos de menos de 250 quilômetros, mas as grandes corporações continuam sendo colossos intocáveis.

Ilustração dividida em duas cenas. Acima, pessoas de pele escura carregam ferramentas e baldes, caminhando sobre uma ponte em área rural com casas simples. Abaixo, arranha-céus iluminados à noite, com a frase NOS QUEM? em destaque. Textos informam sobre emissões de carbono: os 50% mais pobres contribuem com 7%, os 10% mais ricos com metade, e o 1% mais rico emite 30 vezes mais que os 66% mais pobres
DIFERENÇAS Painel de ‘A Grande Negação’, de Roberto Grossi: graphic novel se baseia em dados reais de órgãos mundiais – (Nemo/Divulgação)
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Sua formação original é em Arquitetura, uma trajetória compartilhada por outros importantes autores de quadrinhos, como Guido Crepax. Como o olhar do arquiteto se traduz na construção visual da página? É uma relação direta e muito rica. Na editora italiana que publica meus livros, a Coconino, somos quatro autores arquitetos, incluindo nomes como Manuele Fior, Enrico Pinto e Daniele Kong. Quem estuda arquitetura desenvolve uma relação diária com o desenho e o planejamento espacial. No meu caso, o trabalho com o esboço da página de quadrinhos deriva diretamente dos projetos estruturais utilizados em projetos arquitetônicos. O estudo da composição, do ritmo do enquadramento e da sequência espacial são disciplinas comuns a ambas as áreas.

Um dos recursos mais marcantes de A Grande Negação é o uso de sequências de pranchas mudas, sem palavras. Qual é a função estratégica desse silêncio visual? Experimentei essa técnica pela primeira vez em uma história curta sobre os 20 anos do G8 de Gênova e percebi seu enorme potencial. Quando você subtrai as palavras, o potencial de litígio diminui. É fácil combater ou discutir com uma declaração verbal, mas não se pode contestar um desenho. Ao justapor duas imagens que à primeira vista parecem contínuas, mas que revelam momentos ou realidades distintas, provoco uma quebra no leitor. Ele se surpreende e se pergunta como foi parar ali. Esse recurso de associação silenciosa gera reflexão sem despertar reações defensivas ou polêmicas imediatas.

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Como tem sido a recepção da obra na Europa e quais são as expectativas em relação ao público brasileiro? Embora o mercado na Itália ainda tenda a ver os quadrinhos como algo infantil, o livro teve um alcance surpreendente. Há dois anos viajo pela Europa apresentando a obra; fomos contemplados com o Prêmio Demetra para literatura ambiental na Itália, recebemos premiação na França e fomos finalistas na Alemanha. A Grande Negação é minha primeira obra lançada no Brasil. Acompanho com muito interesse a situação do país, pois considero o Brasil praticamente uma das últimas e maiores esperanças do planeta para o futuro climático. Atualmente, estou iniciando um novo projeto, também voltado para temas ambientais e sociais, mesclando ensaio e ficção, ainda naquela etapa caótica e instigante de pesquisa inicial.

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