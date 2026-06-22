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Agenda Verde

Primeira onda de frio do inverno chega ao país: pode nevar nas serras gaúchas

Onda polar também atinge Sudeste e Centro-Oeste com temperaturas bem abaixo do esperado para a época

Por Valéria França Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 22 jun 2026, 16h35 | Atualizado em 23 jun 2026, 11h31
Gramado, na Serra Gaúcha: cidade, que hoje reúne atrações para o ano todo, tem recebido 8 milhões de visitantes por ano
Gramado, na Serra Gaúcha: cidade onde as baixas temperaturas impusionam o turismo (Diego Grandi/Getty Images)
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Primeira onda de frio do inverno chega ao país: pode nevar nas serras gaúchas Priorize VEJA no Google

A primeira massa de ar frio do inverno chegou ao país. No Rio Grande do Sul e em Santa Catarina, os termômetros devem despencar primeiro. Nas serras catarinenses e gauchas, há previsão até de neve e geada, entre esta segunda-feira, 22, e terça-feira, 23, o que geralmente faz a alegria dos turistas que seguem para lá justamente em busca de muito frio.

O Sudeste também esfria. O céu azul dos últimos dias ganha nebulosidade, aumentando a perspectiva de chuva e queda mais acentuada das temperaturas a partir de quarta-feira, 24, dia do jogo do Brasil contra a Escócia, em Miami, pela Copa do Mundo. O contraste climático chama a atenção: enquanto a massa de ar polar derruba as temperaturas no Sul e avança pelo Sudeste, a cidade americana deve registrar temperaturas entre 25°C e 32°C, sob calor intenso e elevada umidade, características do verão no sul da Flórida.

Em Mato Grosso do Sul, estado conhecido pelas temperaturas elevadas, o frio deve surpreender. Normalmente no inverno, o estado tem mínima em torno de 16 graus, mas nesta semana chaga a  5°C em algumas localidades. No entanto, a tendência é de que a massa de ar frio perca força no fim de semana e, segundo a Climatempo, o tempo volte a ficar mais ameno.

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Especialistas acompanham ainda a evolução do El Niño no Oceano Pacífico. Embora seus efeitos sobre o inverno brasileiro ainda sejam limitados neste momento, o fenômeno costuma favorecer temperaturas acima da média e aumento das chuvas na Região Sul ao longo dos próximos meses.

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