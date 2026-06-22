Primeira onda de frio do inverno chega ao país: pode nevar nas serras gaúchas

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A primeira massa de ar frio do inverno chega ao Brasil, derrubando temperaturas no Sul, Sudeste e MS. Há previsão de neve e geada nas serras gaúchas e catarinenses, enquanto o Sudeste espera chuva e queda acentuada. Entenda os impactos da onda polar e a influência do El Niño.

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A primeira massa de ar frio do inverno chegou ao país. No Rio Grande do Sul e em Santa Catarina, os termômetros devem despencar primeiro. Nas serras catarinenses e gauchas, há previsão até de neve e geada, entre esta segunda-feira, 22, e terça-feira, 23, o que geralmente faz a alegria dos turistas que seguem para lá justamente em busca de muito frio.

O Sudeste também esfria. O céu azul dos últimos dias ganha nebulosidade, aumentando a perspectiva de chuva e queda mais acentuada das temperaturas a partir de quarta-feira, 24, dia do jogo do Brasil contra a Escócia, em Miami, pela Copa do Mundo. O contraste climático chama a atenção: enquanto a massa de ar polar derruba as temperaturas no Sul e avança pelo Sudeste, a cidade americana deve registrar temperaturas entre 25°C e 32°C, sob calor intenso e elevada umidade, características do verão no sul da Flórida.

Em Mato Grosso do Sul, estado conhecido pelas temperaturas elevadas, o frio deve surpreender. Normalmente no inverno, o estado tem mínima em torno de 16 graus, mas nesta semana chaga a 5°C em algumas localidades. No entanto, a tendência é de que a massa de ar frio perca força no fim de semana e, segundo a Climatempo, o tempo volte a ficar mais ameno.

Especialistas acompanham ainda a evolução do El Niño no Oceano Pacífico. Embora seus efeitos sobre o inverno brasileiro ainda sejam limitados neste momento, o fenômeno costuma favorecer temperaturas acima da média e aumento das chuvas na Região Sul ao longo dos próximos meses.

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