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Previsão indica mudança no tempo em São Paulo neste domingo

Frente fria traz chuva e frio ao Sul e Sudeste, enquanto o resto do país enfrenta calor e tempo seco neste domingo

Por Pedro Cardoso Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 8 ago 2026, 17h00
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 (Getty Images/Reprodução)
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Uma nova frente fria vai influenciar a previsão do tempo neste domingo, 9 de agosto, principalmente nas regiões Sul e Sudeste do Brasil. O sistema mantém condições para chuva forte, temporais e queda das temperaturas em algumas áreas, enquanto o tempo seco e o calor continuam predominando em grande parte do Centro-Oeste, Nordeste e Norte.

Em São Paulo, a frente fria vai influenciar os litorais paulista e fluminense, favorecendo chuvas em diferentes pontos do estado. As precipitações mais intensas são esperadas no sul e no litoral sul paulista e no Vale do Ribeira. A passagem do sistema também provoca redução das temperaturas no sul, litoral, leste e na Região Metropolitana de São Paulo.

No restante do país, o domingo terá cenários bastante distintos. O

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Paraná permanece sob risco de chuva forte e temporais, enquanto o Rio Grande do Sul deve registrar frio intenso e possibilidade de geada. Mato Grosso do Sul também terá pancadas fortes em algumas áreas. No Nordeste, aumenta a chuva na faixa litorânea, mas a baixa umidade continua sendo destaque no interior. Já no Norte, calor e tempo firme predominam em grande parte da região.

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Previsão do tempo por região do país:

Sul

O domingo começa com instabilidades no Paraná, onde a previsão indica chuva moderada a forte, trovoadas, temporais e possibilidade de acumulados elevados em alguns pontos.

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A área entre Curitiba e localidades mais ao sul da capital paranaense, próximas à divisa com Santa Catarina, está sob condição de perigo para volumes elevados de chuva. Também há risco de temporais no leste, litoral, região central, região do Ivaí e sul do Paraná.

Durante o dia, as pancadas continuam no estado e ganham força no interior e leste de

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Santa Catarina, com possibilidade de chuva moderada a forte. O litoral norte e o Planalto Norte catarinense também têm risco de temporais.

Nas demais áreas do Sul, a massa de ar frio na retaguarda da frente fria favorece tempo firme, mas intensifica a sensação de frio. As menores temperaturas estão previstas para o Rio Grande do Sul, onde os termômetros podem ficar próximos de 0°C e há previsão de geada em diversas áreas pela manhã.

Em Curitiba, o domingo será marcado pelo aumento das instabilidades, com possibilidade de

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chuva forte e acumulados elevados, além de condição de perigo. A máxima prevista é de 17°C. Em Porto Alegre, o tempo fica firme e frio, com máxima em torno de 16°C.

Sudeste

Além dos impactos em São Paulo, a frente fria aumenta a nebulosidade no extremo sul do Rio de Janeiro e reforça os ventos de sul a sudoeste. No Vale do Paraíba e nos litorais do Rio de Janeiro e Espírito Santo, as rajadas podem variar entre 50 e 70 km/h.

Na maior parte do Sudeste, porém, o calor permanece durante a tarde. Na cidade do Rio de Janeiro, o domingo começa com sol entre poucas nuvens, mas a nebulosidade aumenta à tarde e há chance de chuva à noite. A temperatura pode atingir

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36°C. Em Belo Horizonte, o tempo permanece firme, com temperaturas que podem chegar aos 32°C.

Centro-Oeste

A massa de ar seco continua predominando em grande parte de Mato Grosso, Goiás e Distrito Federal, garantindo tempo firme, poucas nuvens, sol e baixos índices de umidade durante a tarde.

Em Mato Grosso do Sul, porém, a influência da frente fria e de uma área de baixa pressão provoca pancadas desde cedo no sul, sudoeste e sudeste do estado, com possibilidade de chuva moderada a forte. À tarde, as instabilidades avançam para o oeste e a região central, mas com menor intensidade.

Também aumenta a possibilidade de chuva no sudoeste de Mato Grosso. Na faixa oeste e na região central sul-mato-grossense, as rajadas de vento podem ficar entre 50 e 70 km/h.

Em Campo Grande, o sol aparece entre muitas nuvens e não está descartada chuva fraca e isolada durante a tarde. A máxima pode chegar a 31°C. Já Cuiabá terá tempo firme e calor, com máxima de até 38°C.

Nordeste

No Nordeste, os ventos marítimos mantêm condições para chuva na costa. A precipitação aumenta entre o litoral do Rio Grande do Norte e a região de Porto Seguro, na Bahia, além do litoral do Ceará.

A chuva deve ocorrer com intensidade fraca a moderada na maior parte dessa faixa, mas pode ficar mais forte entre os litorais da Paraíba e de Alagoas.

No interior, a preocupação é com a baixa umidade relativa do ar. Os índices podem ficar entre 20% e 30% em grande parte da Bahia, centro-sul do Maranhão, Piauí e Ceará e no oeste do Rio Grande do Norte, Paraíba e Pernambuco.

Norte

A Região Norte terá predomínio de calor neste domingo. As pancadas de chuva ficam principalmente no oeste do Amazonas, onde podem ocorrer com intensidade moderada e, pontualmente, mais forte.

No oeste do Acre, existe possibilidade de chuva fraca e isolada. Nas demais áreas, prevalece o tempo firme e com poucas nuvens. As temperaturas permanecem elevadas.

O Tocantins continua entre as áreas que exigem atenção para o ar seco, com umidade relativa podendo variar entre 20% e 30%.

Temperaturas mínimas e máximas em 10 capitais neste domingo, 9 de agosto:

Fonte: Climatempo

  • Belo Horizonte (MG): 17°C / 32°C
  • Brasília (DF): 15°C / 31°C
  • Curitiba (PR): 11°C / 17°C
  • Florianópolis (SC): 15°C / 19°C
  • Goiânia (GO): 19°C / 35°C
  • Manaus (AM): 26°C / 34°C
  • Porto Alegre (RS): 7°C / 16°C
  • Rio de Janeiro (RJ): 21°C / 36°C
  • Salvador (BA): 22°C / 30°C
  • São Paulo (SP): 15°C / 26°C
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