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Previsão do tempo: termômetros voltam a marcar 30ºC em São Paulo nesta segunda-feira, 21

Confira a previsão

Por Pedro Cardoso Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 20 set 2026, 18h00
Calor em São Paulo
 (Cris Faga/NurPhoto/Getty Images)
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A cidade de São Paulo terá uma segunda-feira, 21, marcada pela volta do calor. Segundo o Climatempo, os termômetros devem variar entre 17°C e 30°C, com predomínio de sol durante o dia e aumento de nuvens no período da tarde. À noite, a nebulosidade diminui.

O vento também chama atenção na capital paulista. A previsão indica rajadas que podem chegar a 51 km/h, enquanto os ventos predominantes sopram do quadrante norte. A umidade relativa do ar deve variar entre 48% e 84% ao longo do dia.

Como fica a previsão do tempo em São Paulo

Na capital paulista, a manhã terá sol e algumas nuvens, com rápida elevação das temperaturas. A previsão do Climatempo indica que os termômetros chegam aos 30°C durante a tarde, depois de uma mínima de 17°C.

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A mudança representa um contraste em relação aos dias de temperaturas mais amenas registrados anteriormente na cidade. O Climatempo também aponta um aviso de variação de temperatura para a segunda-feira.

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Calor volta a ganhar espaço em São Paulo

Depois de uma sequência de dias com temperaturas mais baixas, a capital paulista volta a alcançar a marca dos 30°C nesta segunda-feira. Durante a manhã, a temperatura sobe rapidamente e chega perto desse patamar já no início da tarde.

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A umidade pode cair para 48% nos momentos mais quentes, enquanto a maior quantidade de nuvens prevista para a tarde ajuda a modificar o aspecto do céu. Apesar da indicação de pequeno acumulado de precipitação na página do Climatempo, a descrição diária aponta predomínio de tempo firme ao longo do dia.

Rajadas podem passar dos 50 km/h

Além do calor, o vento será outro ponto de atenção na segunda-feira. Segundo o Climatempo, as rajadas podem atingir 51 km/h na cidade de São Paulo, com vento predominante de norte.

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Temperaturas mínimas e máximas em 10 capitais nesta segunda-feira, 21 de setembro:

Fonte: Climatempo

  • Belo Horizonte (MG): 16°C / 29°C
  • Brasília (DF): 19°C / 31°C
  • Curitiba (PR): 18°C / 23°C
  • Florianópolis (SC): 20°C / 21°C
  • Goiânia (GO): 22°C / 35°C
  • Manaus (AM): 28°C / 38°C
  • Porto Alegre (RS): 17°C / 25°C
  • Rio de Janeiro (RJ): 23°C / 32°C
  • Salvador (BA): 24°C / 27°C
  • São Paulo (SP): 17°C / 30°C
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TAGS:
Clima
Previsão do tempo
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