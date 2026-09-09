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Agenda Verde

Previsão do tempo: temporais atingem São Paulo nesta quinta-feira, 10

Climatempo também prevê instabilidades em áreas do Sul, Sudeste e Centro-Oeste

Por Pedro Cardoso Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 9 set 2026, 19h00
Pedestrians face rain in the old center of Sao Paulo, Brazil, on Thursday night during the summer. (Photo by Cris Faga/NurPhoto via Getty Images)
 (NurPhoto/Getty Images)
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Previsão do tempo: temporais atingem São Paulo nesta quinta-feira, 10 Priorizar nos meus resultados Google

A previsão do tempo para esta quinta-feira, 10, indica avanço das instabilidades sobre parte do Brasil. Segundo o Climatempo, um cavado associado a um sistema de baixa pressão no interior da América do Sul favorece chuva forte, temporais e rajadas de vento principalmente nas regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste.

O cenário antecede a formação de um ciclone extratropical, prevista para sexta-feira, 11, sobre o oceano e próximo à costa da Região Sul. Uma nova frente fria também deve se formar, aumentando o transporte de calor e umidade.

São Paulo está entre os principais pontos de atenção nesta quinta-feira. A chuva ocorre desde cedo em grande parte do estado e ganha força ao longo da tarde, com possibilidade de temporais, trovoadas e acumulados elevados.

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Como fica a previsão do tempo em São Paulo?

A circulação de umidade, associada a cavados em níveis médios da atmosfera e a um sistema de baixa pressão, mantém o tempo bastante instável no estado.

As pancadas começam desde as primeiras horas do dia e tendem a se intensificar durante a tarde. A chuva pode variar de moderada a forte e ocorrer acompanhada por trovoadas e temporais isolados.

O centro-sul de São Paulo está em condição de perigo diante da possibilidade de acumulados elevados. O Climatempo também aponta possibilidade de tornados no sul e sudoeste paulista.

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As temperaturas ficam mais amenas no centro-sul do estado por causa da maior presença de nuvens.

E na capital paulista?

Na cidade de São Paulo, a quinta-feira será marcada por chuva moderada a forte desde cedo, com temporais, elevados acumulados e risco de transtornos.

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A temperatura máxima prevista para a capital é de 21°C.

Como fica o tempo nas regiões do país?

Sul

A chuva ganha força no Paraná, com temporais, descargas elétricas e rajadas de vento. Santa Catarina também terá instabilidade, enquanto o Rio Grande do Sul concentra chuva principalmente na metade norte.

Sudeste

Além de São Paulo, há previsão de chuva em partes de Minas Gerais, Rio de Janeiro e Espírito Santo. Temporais podem atingir o sul e o Triângulo Mineiro, além de áreas fluminenses.

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Centro-Oeste

Mato Grosso do Sul concentra o maior risco de temporais, especialmente no sul e no leste do estado. Também há pancadas em áreas de Goiás, Mato Grosso e no Distrito Federal.

Nordeste

A chuva aparece principalmente no litoral da Bahia e em pontos da costa entre Alagoas, Rio Grande do Norte, Ceará e Maranhão. No interior, predomina o tempo seco e quente.

Norte

As instabilidades aumentam no Amazonas, Roraima, Rondônia e em parte do Pará. Nas demais áreas, o tempo fica mais firme, com calor e baixa umidade em alguns pontos.

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Chuva volumosa exige atenção nesta quinta-feira

O principal destaque da previsão para esta quinta-feira, 10, é a intensificação da chuva entre o Paraná, São Paulo, sul de Mato Grosso do Sul e sul de Minas Gerais.

São Paulo terá um dos cenários mais instáveis do dia, especialmente no centro-sul do estado. Na capital, a combinação de chuva forte, temporais e elevados acumulados aumenta o risco de transtornos.

Temperaturas mínimas e máximas em 10 capitais nesta quinta-feira, 10 de setembro:

Fonte: Climatempo

  • Belo Horizonte (MG): 15°C / 27°C
  • Brasília (DF): 19°C / 29°C
  • Curitiba (PR): 14°C / 17°C
  • Florianópolis (SC): 17°C / 20°C
  • Goiânia (GO): 21°C / 32°C
  • Manaus (AM): 26°C / 32°C
  • Porto Alegre (RS): 14°C / 21°C
  • Rio de Janeiro (RJ): 19°C / 30°C
  • Salvador (BA): 22°C / 31°C
  • São Paulo (SP): 16°C / 21°C
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TAGS:
Clima
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