Previsão do tempo: temporais atingem São Paulo nesta quinta-feira, 10
Climatempo também prevê instabilidades em áreas do Sul, Sudeste e Centro-Oeste
A previsão do tempo para esta quinta-feira, 10, indica avanço das instabilidades sobre parte do Brasil. Segundo o Climatempo, um cavado associado a um sistema de baixa pressão no interior da América do Sul favorece chuva forte, temporais e rajadas de vento principalmente nas regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste.
O cenário antecede a formação de um ciclone extratropical, prevista para sexta-feira, 11, sobre o oceano e próximo à costa da Região Sul. Uma nova frente fria também deve se formar, aumentando o transporte de calor e umidade.
São Paulo está entre os principais pontos de atenção nesta quinta-feira. A chuva ocorre desde cedo em grande parte do estado e ganha força ao longo da tarde, com possibilidade de temporais, trovoadas e acumulados elevados.
Como fica a previsão do tempo em São Paulo?
A circulação de umidade, associada a cavados em níveis médios da atmosfera e a um sistema de baixa pressão, mantém o tempo bastante instável no estado.
As pancadas começam desde as primeiras horas do dia e tendem a se intensificar durante a tarde. A chuva pode variar de moderada a forte e ocorrer acompanhada por trovoadas e temporais isolados.
O centro-sul de São Paulo está em condição de perigo diante da possibilidade de acumulados elevados. O Climatempo também aponta possibilidade de tornados no sul e sudoeste paulista.
As temperaturas ficam mais amenas no centro-sul do estado por causa da maior presença de nuvens.
E na capital paulista?
Na cidade de São Paulo, a quinta-feira será marcada por chuva moderada a forte desde cedo, com temporais, elevados acumulados e risco de transtornos.
A temperatura máxima prevista para a capital é de 21°C.
Como fica o tempo nas regiões do país?
Sul
A chuva ganha força no Paraná, com temporais, descargas elétricas e rajadas de vento. Santa Catarina também terá instabilidade, enquanto o Rio Grande do Sul concentra chuva principalmente na metade norte.
Sudeste
Além de São Paulo, há previsão de chuva em partes de Minas Gerais, Rio de Janeiro e Espírito Santo. Temporais podem atingir o sul e o Triângulo Mineiro, além de áreas fluminenses.
Centro-Oeste
Mato Grosso do Sul concentra o maior risco de temporais, especialmente no sul e no leste do estado. Também há pancadas em áreas de Goiás, Mato Grosso e no Distrito Federal.
Nordeste
A chuva aparece principalmente no litoral da Bahia e em pontos da costa entre Alagoas, Rio Grande do Norte, Ceará e Maranhão. No interior, predomina o tempo seco e quente.
Norte
As instabilidades aumentam no Amazonas, Roraima, Rondônia e em parte do Pará. Nas demais áreas, o tempo fica mais firme, com calor e baixa umidade em alguns pontos.
Chuva volumosa exige atenção nesta quinta-feira
O principal destaque da previsão para esta quinta-feira, 10, é a intensificação da chuva entre o Paraná, São Paulo, sul de Mato Grosso do Sul e sul de Minas Gerais.
São Paulo terá um dos cenários mais instáveis do dia, especialmente no centro-sul do estado. Na capital, a combinação de chuva forte, temporais e elevados acumulados aumenta o risco de transtornos.
Temperaturas mínimas e máximas em 10 capitais nesta quinta-feira, 10 de setembro:
Fonte: Climatempo
- Belo Horizonte (MG): 15°C / 27°C
- Brasília (DF): 19°C / 29°C
- Curitiba (PR): 14°C / 17°C
- Florianópolis (SC): 17°C / 20°C
- Goiânia (GO): 21°C / 32°C
- Manaus (AM): 26°C / 32°C
- Porto Alegre (RS): 14°C / 21°C
- Rio de Janeiro (RJ): 19°C / 30°C
- Salvador (BA): 22°C / 31°C
- São Paulo (SP): 16°C / 21°C