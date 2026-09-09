Previsão do tempo: temporais atingem São Paulo nesta quinta-feira, 10

Ler Resumo





O Brasil enfrenta instabilidades nesta quinta-feira, 10, com previsão de chuva forte, temporais e rajadas de vento em diversas regiões. São Paulo é um dos pontos de atenção, com a possibilidade de tornados no sul e sudoeste do estado e chuvas intensas na capital. As condições antecedem a formação de um ciclone extratropical na sexta-feira. Mantenha-se informado para o dia.

Este resumo foi útil? 👍

👎 Resumo gerado por ferramenta de IA treinada pela redação da Editora Abril.

A previsão do tempo para esta quinta-feira, 10, indica avanço das instabilidades sobre parte do Brasil. Segundo o Climatempo, um cavado associado a um sistema de baixa pressão no interior da América do Sul favorece chuva forte, temporais e rajadas de vento principalmente nas regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste.

O cenário antecede a formação de um ciclone extratropical, prevista para sexta-feira, 11, sobre o oceano e próximo à costa da Região Sul. Uma nova frente fria também deve se formar, aumentando o transporte de calor e umidade.

São Paulo está entre os principais pontos de atenção nesta quinta-feira. A chuva ocorre desde cedo em grande parte do estado e ganha força ao longo da tarde, com possibilidade de temporais, trovoadas e acumulados elevados.

Continua após a publicidade

Como fica a previsão do tempo em São Paulo?

A circulação de umidade, associada a cavados em níveis médios da atmosfera e a um sistema de baixa pressão, mantém o tempo bastante instável no estado.

As pancadas começam desde as primeiras horas do dia e tendem a se intensificar durante a tarde. A chuva pode variar de moderada a forte e ocorrer acompanhada por trovoadas e temporais isolados.

O centro-sul de São Paulo está em condição de perigo diante da possibilidade de acumulados elevados. O Climatempo também aponta possibilidade de tornados no sul e sudoeste paulista.

Continua após a publicidade

As temperaturas ficam mais amenas no centro-sul do estado por causa da maior presença de nuvens.

E na capital paulista?

Na cidade de São Paulo, a quinta-feira será marcada por chuva moderada a forte desde cedo, com temporais, elevados acumulados e risco de transtornos.

Continua após a publicidade

A temperatura máxima prevista para a capital é de 21°C.

Como fica o tempo nas regiões do país?

Sul

A chuva ganha força no Paraná, com temporais, descargas elétricas e rajadas de vento. Santa Catarina também terá instabilidade, enquanto o Rio Grande do Sul concentra chuva principalmente na metade norte.

Sudeste

Além de São Paulo, há previsão de chuva em partes de Minas Gerais, Rio de Janeiro e Espírito Santo. Temporais podem atingir o sul e o Triângulo Mineiro, além de áreas fluminenses.

Continua após a publicidade

Centro-Oeste

Mato Grosso do Sul concentra o maior risco de temporais, especialmente no sul e no leste do estado. Também há pancadas em áreas de Goiás, Mato Grosso e no Distrito Federal.

Nordeste

A chuva aparece principalmente no litoral da Bahia e em pontos da costa entre Alagoas, Rio Grande do Norte, Ceará e Maranhão. No interior, predomina o tempo seco e quente.

Norte

As instabilidades aumentam no Amazonas, Roraima, Rondônia e em parte do Pará. Nas demais áreas, o tempo fica mais firme, com calor e baixa umidade em alguns pontos.

Continua após a publicidade

Super El Niño: o que você precisa saber

Chuva volumosa exige atenção nesta quinta-feira

O principal destaque da previsão para esta quinta-feira, 10, é a intensificação da chuva entre o Paraná, São Paulo, sul de Mato Grosso do Sul e sul de Minas Gerais.

São Paulo terá um dos cenários mais instáveis do dia, especialmente no centro-sul do estado. Na capital, a combinação de chuva forte, temporais e elevados acumulados aumenta o risco de transtornos.

Temperaturas mínimas e máximas em 10 capitais nesta quinta-feira, 10 de setembro:

Fonte: Climatempo

Belo Horizonte (MG): 15°C / 27°C



Brasília (DF): 19°C / 29°C



Curitiba (PR): 14°C / 17°C



Florianópolis (SC): 17°C / 20°C



Goiânia (GO): 21°C / 32°C



Manaus (AM): 26°C / 32°C



Porto Alegre (RS): 14°C / 21°C



Rio de Janeiro (RJ): 19°C / 30°C



Salvador (BA): 22°C / 31°C



São Paulo (SP): 16°C / 21°C