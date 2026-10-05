Previsão do tempo: temporais atingem São Paulo e Centro-Sul nesta terça-feira, 6, diz Climatempo

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A terça-feira, 6 de outubro, será de forte instabilidade no Centro-Sul do Brasil, com temporais previstos para o Sul, Sudeste e Centro-Oeste, segundo o Climatempo. São Paulo terá chuva volumosa e máxima de 24°C. O Nordeste permanece quente e seco, enquanto o Norte tem pancadas isoladas. Confira os detalhes por região.

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A previsão do tempo para esta terça-feira, 6 de outubro, indica forte instabilidade em parte do Brasil. Segundo o Climatempo, temporais podem ocorrer principalmente no Sul, Sudeste e Centro-Oeste.

São Paulo está entre os principais pontos de atenção. A chuva começa entre a madrugada e a manhã no oeste, sudoeste, sul e litoral sul e depois alcança outras áreas. Botucatu, Sorocaba e Itapetininga estão entre as regiões sujeitas a acumulados elevados. Na capital, são esperados temporais e chuva volumosa, com máxima de 24°C.

Enquanto o Centro-Sul enfrenta chuva forte, o interior do Nordeste permanece quente e seco. No Norte, pancadas continuam em parte da região, embora a instabilidade diminua em algumas áreas.

Como fica a previsão do tempo por região?

Sul: Paraná e Santa Catarina concentram o maior risco de temporais. No Rio Grande do Sul, a tendência é de tempo mais firme ao longo do dia.

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Sudeste: além de São Paulo, o Rio de Janeiro pode ter temporais. Em Minas Gerais, a chuva se concentra principalmente no Triângulo Mineiro, oeste e centro-sul.

Centro-Oeste: Mato Grosso do Sul terá risco de chuva forte desde a madrugada. Goiás, Distrito Federal e Mato Grosso também podem registrar pancadas.

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Nordeste: o interior terá calor e baixa umidade. Em áreas do Piauí, Maranhão e Ceará, os índices podem variar entre 12% e 20%.

Norte: Amazonas e Rondônia seguem com condições para pancadas, enquanto Tocantins terá redução da instabilidade.

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Super El Niño: o que você precisa saber

Temperaturas mínimas e máximas em 10 capitais nesta terça-feira, 6 de outubro:

Fonte: Climatempo

Belo Horizonte (MG): 20°C / 28°C



Brasília (DF): 20°C / 28°C



Curitiba (PR): 13°C / 16°C



Florianópolis (SC): 14°C / 18°C



Goiânia (GO): 20°C / 28°C



Manaus (AM): 25°C / 34°C



Porto Alegre (RS): 14°C / 21°C



Rio de Janeiro (RJ): 21°C / 27°C



Salvador (BA): 21°C / 31°C



São Paulo (SP): 18°C / 24°C