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Previsão do tempo: sexta-feira será de veranico em São Paulo e temporais no Sul

Segundo o Climatempo, RS entra em alerta; costa leste do Nordeste também pode ter chuva volumosa

Por Pedro Cardoso Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 16 jul 2026, 17h00
Universidade Cruzeiro do Sul promove Domingo na Paulista com atividades gratuitas de saúde, lazer e bem-estar
Vista aérea da Avenida Paulista, em São Paulo (Cifotart/Reprodução)
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A previsão do tempo para esta sexta-feira, 17 de julho, será marcada por contrastes no Brasil. Enquanto o Rio Grande do Sul volta a enfrentar risco de temporais, chuva forte e rajadas intensas de vento, a costa leste do Nordeste permanece em alerta para acumulados elevados e possibilidade de alagamentos.

Em grande parte do Centro-Sul, o tempo firme predomina, favorecido pela atuação de um bloqueio atmosférico. Esse padrão mantém temperaturas elevadas para a época do ano e baixos índices de umidade em diversas regiões, especialmente no interior do país.

Na cidade de São Paulo, o tempo permanece firme e ensolarado. A capital paulista inicia um período de veranico, com temperaturas entre 3°C e 5°C acima da média para julho, e a máxima pode chegar aos 25°C. Não há previsão de chuva significativa, mas a umidade relativa do ar fica baixa durante a tarde.

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Previsão do tempo por região do país:

Sul

O Rio Grande do Sul terá risco de temporais, chuva forte, rajadas de vento entre 70 km/h e 90 km/h e possibilidade de microexplosões. As áreas mais afetadas serão a Campanha, o sudoeste, a faixa sul e o litoral sul gaúcho. Santa Catarina e Paraná terão tempo firme, mas também podem registrar ventos fortes.

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Sudeste

A maior parte da região terá tempo firme, com sol entre poucas nuvens. Pode chover de forma fraca e isolada no litoral do Espírito Santo e no nordeste de Minas Gerais. A umidade fica baixa em São Paulo, no Triângulo Mineiro e no oeste de Minas.

Centro-Oeste

O tempo seco predomina em Goiás, Mato Grosso do Sul e Distrito Federal. Em Mato Grosso, há chance de pancadas isoladas no norte, noroeste e oeste do estado. A umidade pode cair para níveis críticos no oeste de Goiás.

Nordeste

A costa leste segue em alerta para chuva forte e acumulados elevados, principalmente entre Sergipe, Alagoas, Pernambuco, Paraíba e Rio Grande do Norte. No interior, predominam sol, calor e baixa umidade.

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Norte

Pancadas de chuva atingem Amazonas, Roraima, Amapá, Rondônia, Acre e parte do Pará, com risco de temporais isolados no norte de Roraima. Tocantins e áreas do sul e leste do Pará terão tempo mais firme.

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Temperaturas mínimas e máximas em 10 capitais nesta sexta, 17 de julho:

Fonte: Climatempo

  • Belo Horizonte (MG): 10°C / 22°C
  • Brasília (DF): 11°C / 23°C
  • Curitiba (PR): 12°C / 24°C
  • Florianópolis (SC): 13°C / 21°C
  • Goiânia (GO): 16°C / 28°C
  • Manaus (AM): 26°C / 31°C
  • Porto Alegre (RS): 17°C / 31°C
  • Rio de Janeiro (RJ): 12°C / 28°C
  • Salvador (BA): 22°C / 27°C
  • São Paulo (SP): 12°C / 25°C
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TAGS:
Clima
Previsão do tempo
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