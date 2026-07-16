Previsão do tempo: sexta-feira será de veranico em São Paulo e temporais no Sul

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O Brasil enfrenta contrastes climáticos nesta sexta-feira (17). O Sul e a costa leste do Nordeste estão em alerta para temporais e chuvas fortes, com risco de alagamentos. Já o Centro-Sul e São Paulo desfrutam de tempo firme, calor e baixa umidade, com a capital paulista registrando um veranico atípico para julho.

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A previsão do tempo para esta sexta-feira, 17 de julho, será marcada por contrastes no Brasil. Enquanto o Rio Grande do Sul volta a enfrentar risco de temporais, chuva forte e rajadas intensas de vento, a costa leste do Nordeste permanece em alerta para acumulados elevados e possibilidade de alagamentos.

Em grande parte do Centro-Sul, o tempo firme predomina, favorecido pela atuação de um bloqueio atmosférico. Esse padrão mantém temperaturas elevadas para a época do ano e baixos índices de umidade em diversas regiões, especialmente no interior do país.

Na cidade de São Paulo, o tempo permanece firme e ensolarado. A capital paulista inicia um período de veranico, com temperaturas entre 3°C e 5°C acima da média para julho, e a máxima pode chegar aos 25°C. Não há previsão de chuva significativa, mas a umidade relativa do ar fica baixa durante a tarde.

Previsão do tempo por região do país:

Sul

O Rio Grande do Sul terá risco de temporais, chuva forte, rajadas de vento entre 70 km/h e 90 km/h e possibilidade de microexplosões. As áreas mais afetadas serão a Campanha, o sudoeste, a faixa sul e o litoral sul gaúcho. Santa Catarina e Paraná terão tempo firme, mas também podem registrar ventos fortes.

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Sudeste

A maior parte da região terá tempo firme, com sol entre poucas nuvens. Pode chover de forma fraca e isolada no litoral do Espírito Santo e no nordeste de Minas Gerais. A umidade fica baixa em São Paulo, no Triângulo Mineiro e no oeste de Minas.

Centro-Oeste

O tempo seco predomina em Goiás, Mato Grosso do Sul e Distrito Federal. Em Mato Grosso, há chance de pancadas isoladas no norte, noroeste e oeste do estado. A umidade pode cair para níveis críticos no oeste de Goiás.

Nordeste

A costa leste segue em alerta para chuva forte e acumulados elevados, principalmente entre Sergipe, Alagoas, Pernambuco, Paraíba e Rio Grande do Norte. No interior, predominam sol, calor e baixa umidade.

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Norte

Pancadas de chuva atingem Amazonas, Roraima, Amapá, Rondônia, Acre e parte do Pará, com risco de temporais isolados no norte de Roraima. Tocantins e áreas do sul e leste do Pará terão tempo mais firme.

Super El Niño: o que você precisa saber

Temperaturas mínimas e máximas em 10 capitais nesta sexta, 17 de julho:

Fonte: Climatempo

Belo Horizonte (MG): 10°C / 22°C

Brasília (DF): 11°C / 23°C

Curitiba (PR): 12°C / 24°C

Florianópolis (SC): 13°C / 21°C

Goiânia (GO): 16°C / 28°C

Manaus (AM): 26°C / 31°C

Porto Alegre (RS): 17°C / 31°C

Rio de Janeiro (RJ): 12°C / 28°C

Salvador (BA): 22°C / 27°C

São Paulo (SP): 12°C / 25°C