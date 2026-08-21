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Previsão do tempo: sensação térmica em São Paulo pode chegar a 11ºC neste sábado, 22

Capital paulista terá muitas nuvens ao longo do dia, com aberturas de sol

Por Pedro Cardoso Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 21 ago 2026, 17h00
Frio São Paulo - Temperaturas
 (Rovena Rosa/Agência Brasil)
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A previsão do tempo para São Paulo neste sábado, 22, será de temperaturas mais baixas depois da passagem de uma frente fria pelo estado. Segundo o Climatempo, a capital paulista terá muitas nuvens ao longo do dia, com aberturas de sol, e os termômetros devem variar entre 12°C e 22°C.

A mudança ocorre após a frente fria avançar por São Paulo na sexta-feira, 21, rompendo o padrão de calor e tempo seco dos dias anteriores e favorecendo a entrada de ar polar. O sistema provoca queda das temperaturas principalmente no oeste e no centro-sul paulista.

No sábado, o reflexo dessa mudança será percebido também na sensação térmica, que deve oscilar entre 11°C e 16°C na capital. Mesmo com algumas aberturas de sol, a presença de muitas nuvens e as temperaturas mais amenas devem manter a percepção de frio principalmente nas primeiras horas do dia.

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Como fica a previsão do tempo em São Paulo no sábado?

  • Temperatura mínima: 12°C
  • Temperatura máxima: 22°C
  • Sensação térmica: entre 11°C e 16°C
  • Condição do tempo: muitas nuvens durante o dia, com aberturas de sol

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Frente fria muda padrão de temperatura em São Paulo

A redução das temperaturas ocorre após a passagem da frente fria que avançou pelo estado na sexta-feira. De acordo com o Climatempo, o sistema rompeu em algumas áreas a sequência de dias persistentemente quentes e secos e trouxe consigo a entrada de ar polar.

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Para o sábado, a previsão apresentada para a capital indica um cenário estável, porém com forte presença de nebulosidade e temperaturas amenas.

Sensação térmica pode chegar a 11°C

Com mínima prevista de 12°C, a sensação térmica pode alcançar 11°C, reforçando a percepção de frio no início do dia. No período mais ameno, a sensação não deve passar dos 16°C, apesar da máxima prevista de 22°C.

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Clima
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