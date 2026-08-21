Previsão do tempo: sensação térmica em São Paulo pode chegar a 11ºC neste sábado, 22

A previsão do tempo para São Paulo neste sábado, 22, será de temperaturas mais baixas depois da passagem de uma frente fria pelo estado. Segundo o Climatempo, a capital paulista terá muitas nuvens ao longo do dia, com aberturas de sol, e os termômetros devem variar entre 12°C e 22°C.

A mudança ocorre após a frente fria avançar por São Paulo na sexta-feira, 21, rompendo o padrão de calor e tempo seco dos dias anteriores e favorecendo a entrada de ar polar. O sistema provoca queda das temperaturas principalmente no oeste e no centro-sul paulista.

No sábado, o reflexo dessa mudança será percebido também na sensação térmica, que deve oscilar entre 11°C e 16°C na capital. Mesmo com algumas aberturas de sol, a presença de muitas nuvens e as temperaturas mais amenas devem manter a percepção de frio principalmente nas primeiras horas do dia.

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Como fica a previsão do tempo em São Paulo no sábado?

Temperatura mínima: 12°C

Temperatura máxima: 22°C

Sensação térmica: entre 11°C e 16°C

Condição do tempo: muitas nuvens durante o dia, com aberturas de sol

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Frente fria muda padrão de temperatura em São Paulo

A redução das temperaturas ocorre após a passagem da frente fria que avançou pelo estado na sexta-feira. De acordo com o Climatempo, o sistema rompeu em algumas áreas a sequência de dias persistentemente quentes e secos e trouxe consigo a entrada de ar polar.

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Para o sábado, a previsão apresentada para a capital indica um cenário estável, porém com forte presença de nebulosidade e temperaturas amenas.

Sensação térmica pode chegar a 11°C

Com mínima prevista de 12°C, a sensação térmica pode alcançar 11°C, reforçando a percepção de frio no início do dia. No período mais ameno, a sensação não deve passar dos 16°C, apesar da máxima prevista de 22°C.