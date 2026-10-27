Previsão do tempo: semana terá chuva forte em parte do país e temperaturas de até 40°C

A semana será marcada por chuvas em áreas do Sul, Sudeste e Centro-Oeste, enquanto o Norte e o Nordeste devem registrar temperaturas elevadas, com máximas próximas de 40°C. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a previsão para o período de 26 de outubro a 2 de novembro indica acumulados superiores a 80 milímetros em pontos isolados de São Paulo, além de volumes que podem ultrapassar 100 milímetros no Rio Grande do Sul e no oeste da região Norte.

No Centro-Oeste, novas instabilidades devem ganhar força a partir desta terça-feira, 27, com possibilidade de temporais acompanhados de raios, rajadas de vento, eventual queda de granizo e chuva intensa. Os maiores acumulados de chuva são previstos em Mato Grosso, onde os volumes podem variar de 20 a 60 milímetros e ultrapassar 80 milímetros em áreas isoladas.

No Sudeste, a previsão é de muitas nuvens com pancadas de chuva de trovoadas isoladas ao longo da semana. A chuva deve se concentrar principalmente em São Paulo, onde os acumulados podem variar de 20 a 60 milímetros, com registros superiores a 80 milímetros em pontos isolados. Minas Gerais, Rio de Janeiro e Espírito Santo também devem registrar pancadas, com trovoadas isoladas, embora a distribuição seja irregular. As temperaturas devem subir gradualmente ao longo da semana, sobretudo nas áreas mais a leste da região.

No Sul, a semana começa com tempo estável, mas a chegada de instabilidades a partir de quarta-feira, 28, deve provocar chuva e trovoadas. No Rio Grande do Sul, os volumes podem alcançar de 80 a 100 milímetros em áreas do norte, centro e nordeste do estado. Em Santa Catarina e no Paraná, os acumulados podem chegar a 60 e 80 milímetros, respectivamente, em pontos isolados. A massa de ar frio deve manter as temperaturas baixas até o meio da semana, com mínimas entre 4°C e 16°C. A partir de quinta-feira, 29, os termômetros tendem a subir.

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Na região Norte, o oeste do Amazonas deve concentrar os maiores volumes de chuva, com acumulados entre 50 e 100 milímetros e registros pontuais superiores a essa faixa. Apesar das pancadas isoladas, áreas de Roraima, Amapá e do norte e nordeste do Pará devem ter pouca precipitação. O calor predomina, com máximas entre 30°C e 40°C, podendo chegar a 42°C em localidades próximas à divisa entre Pará e Amazonas.

Já no Nordeste, a previsão é de pouca chuva na maior parte da região, com acumulados inferiores a 5 milímetros. As exceções são o sul do Maranhão, o sul do Piauí e áreas do oeste e sul da Bahia, onde os volumes podem atingir de 20 a 50 milímetros, chegando pontualmente a 70 milímetros. As máximas devem variar entre 32°C e 40°C em grande parte da região, especialmente no sertão e no Piauí, com temperaturas um pouco mais amenas no sul baiano no início da semana.