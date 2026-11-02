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Previsão do tempo: São Paulo volta a esquentar nesta terça-feira; saiba a máxima

Capital paulista terá um dia com o aquecimento típico do início de novembro

Por Pedro Cardoso Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 2 nov 2026, 18h00
São Paulo (SP), 30/01/2025 - Chuva leve no final da tarde no Vale do Anhangabaú, centro de São Paulo. Foto:
Vale do Anhangabaú, no centro de São Paulo (Paulo Pinto/Agência Brasil)
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A previsão do tempo para esta terça-feira, 3 de novembro, indica elevação das temperaturas em São Paulo. Depois de uma sequência de dias mais amenos, a capital paulista volta a se aproximar dos 30°C, embora a grande quantidade de nuvens continue marcando o céu ao longo do dia.

Na cidade de São Paulo, os termômetros variam entre 19°C e 29°C, enquanto a sensação térmica fica entre 21°C e 30°C. Segundo o Climatempo, haverá sol entre muitas nuvens durante o dia, alternando com períodos de céu nublado. À noite, a nebulosidade permanece elevada.

O volume de precipitação indicado é de apenas 0,6 milímetro, reforçando um cenário sem chuva significativa para a capital. A amplitude térmica será de 10°C entre a mínima e a máxima previstas.

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Temperaturas mínimas e máximas em 10 capitais nesta terça-feira, 3 de novembro:

Fonte: Climatempo

  • Belo Horizonte (MG): 19°C / 28°C
  • Brasília (DF): 21°C / 31°C
  • Curitiba (PR): 18°C / 28°C
  • Florianópolis (SC): 21°C / 27°C
  • Goiânia (GO): 22°C / 34°C
  • Manaus (AM): 27°C / 32°C
  • Porto Alegre (RS): 19°C / 28°C
  • Rio de Janeiro (RJ): 23°C / 30°C
  • Salvador (BA): 25°C / 29°C
  • São Paulo (SP): 19°C / 29°C

São Paulo volta a esquentar

Depois de um outubro marcado por chuva frequente e vários períodos de temperaturas amenas, o calor volta a ganhar espaço na capital paulista no início de novembro. 

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O aquecimento, porém, não representa o início de um período prolongado de tempo seco. A tendência para novembro continua sendo de pancadas regulares e volumes de chuva acima da média em São Paulo e em outras áreas do Sudeste, em meio à atuação do El Niño.

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Clima
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