Previsão do tempo: São Paulo terá terça de chuva, enquanto interior enfrenta ar seco
No Sul, chuva volta a ganhar força, principalmente no Paraná
A previsão do tempo para esta terça-feira, 25, indica um dia de muita nebulosidade e temperaturas amenas em São Paulo. Na capital paulista, há possibilidade de chuvisco durante a madrugada e a manhã. À tarde, o tempo fica mais firme, mas o céu continua bastante encoberto, segundo o Climatempo.
À noite, o chuvisco volta a aparecer na cidade de São Paulo. A temperatura máxima prevista é de 20°C, mantendo a sensação de tempo ameno ao longo do dia. No restante do estado, as condições variam: enquanto o sul e o litoral paulista podem registrar pancadas de chuva, a metade norte enfrenta baixa umidade do ar.
No Brasil, a terça-feira será marcada por contrastes. A chuva ganha força em áreas do Sul e atinge pontos do Sudeste e do Norte, enquanto o interior do país continua sob predomínio de tempo firme, calor e ar muito seco. Em algumas áreas do Centro-Oeste e do Nordeste, a umidade relativa do ar pode ficar abaixo de 12%.
Previsão por região do país:
Sul
Na Região Sul, a principal mudança ocorre no Paraná. Um cavado em médios níveis da atmosfera favorece pancadas de chuva desde a manhã no oeste, na faixa central e no norte do estado. A precipitação pode ocorrer com intensidade moderada a forte.
Nas demais áreas da região, o tempo fica firme sob influência de uma massa de ar polar. No Rio Grande do Sul, as mínimas podem chegar perto de 0°C. Há risco de geada entre as serras gaúcha e catarinense, em parte da Campanha e no sudeste gaúcho.
Sudeste
Além de São Paulo, a chuva atinge grande parte do Rio de Janeiro, o sul e o litoral do Espírito Santo e áreas do sul, Zona da Mata e leste de Minas Gerais, além de pontos da região central mineira.
A precipitação será predominantemente fraca a moderada, mas pode ficar pontualmente mais forte entre o norte fluminense, sul capixaba e parte da Zona da Mata mineira. Nas demais áreas, o tempo fica mais firme, com variações de nebulosidade.
O ar seco também chama atenção no Triângulo Mineiro e em áreas do oeste, noroeste e norte de Minas Gerais. No Triângulo, oeste e noroeste mineiro, assim como no norte de São Paulo, a umidade pode ficar entre 12% e 20%.
Centro-Oeste
O Centro-Oeste terá tempo firme em praticamente toda a região. A exceção é o sudoeste e o sul de Mato Grosso do Sul, onde há previsão de chuva de moderada a forte intensidade ao longo do dia.
O calor aumenta durante a tarde, e a baixa umidade atinge Goiás, Mato Grosso, Distrito Federal e o norte e leste de Mato Grosso do Sul. No leste de Mato Grosso, oeste e sul de Goiás e extremo nordeste de Mato Grosso do Sul, os índices podem ficar abaixo de 12%.
Entre as capitais, Cuiabá pode alcançar 38°C, enquanto Campo Grande terá máxima de 30°C.
Nordeste
No Nordeste, a chuva fica restrita a poucos pontos do litoral entre a Paraíba e a região de Ilhéus, na Bahia. A precipitação varia de fraca a moderada e pode ganhar maior intensidade na faixa litorânea paraibana.
Nas demais áreas, predominam tempo firme, poucas nuvens e temperaturas elevadas. O quadro mais crítico de baixa umidade ocorre no centro-sul do Maranhão e do Piauí, onde os índices podem cair abaixo de 12%.
As rajadas de vento podem atingir 70 km/h em pontos isolados entre o norte da Bahia e o interior do Piauí, além do litoral do Rio Grande do Norte.
Norte
Na Região Norte, Roraima, Acre e as áreas oeste e norte do Amazonas terão pancadas de chuva de moderada a forte intensidade, com risco de temporais em alguns pontos. Também há previsão de chuva no litoral do Pará, Amapá e oeste de Rondônia.
Nas demais áreas, o tempo permanece firme. No Tocantins, centro-sul do Pará e sudeste do Amazonas, o calor predomina e a umidade continua baixa, podendo variar entre 12% e 20% em alguns locais.
Temperaturas mínimas e máximas em 10 capitais nesta terça-feira, 25 de agosto:
Fonte: Climatempo
- Belo Horizonte (MG): 15°C / 27°C
- Brasília (DF): 17°C / 31°C
- Curitiba (PR): 10°C / 18°C
- Florianópolis (SC): 15°C / 18°C
- Goiânia (GO): 20°C / 34°C
- Manaus (AM): 26°C / 35°C
- Porto Alegre (RS): 7°C / 14°C
- Rio de Janeiro (RJ): 18°C / 21°C
- Salvador (BA): 22°C / 30°C
- São Paulo (SP): 13°C / 20°C
Ar seco exige atenção no interior do país
O principal contraste desta terça-feira estará entre a chuva presente em partes do Sul, Sudeste e Norte e o ar muito seco no interior brasileiro. Em algumas áreas do Centro-Oeste e do Nordeste, a umidade pode atingir nível inferior a 12%, enquanto o norte paulista também registra índices bastante baixos.
Em São Paulo, a capital terá um dia mais ameno, com máxima de 20°C, muita nebulosidade e períodos de chuvisco, enquanto áreas do norte do estado enfrentam condições de ar seco.