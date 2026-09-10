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Agenda Verde

Previsão do tempo: São Paulo terá temporais, ventania e risco de granizo nesta sexta-feira, 11

Formação de um ciclone extratropical impulsiona o avanço de uma nova frente fria no Centro-Sul

Por Pedro Cardoso Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 10 set 2026, 19h00
Pessoas atravessando uma rua molhada sob chuva forte, à noite. Uma pessoa no centro segura um guarda-chuva marrom com bolinhas brancas, vestindo camiseta azul e calça preta. À esquerda, uma mulher com guarda-chuva rosa e à direita, outra pessoa com guarda-chuva azul. Um ônibus com faróis acesos se aproxima ao fundo
Chuva em São Paulo (Bruno Escolastico Sousa Silva/NurPhoto/Getty Images)
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A previsão do tempo para esta sexta-feira, 11, indica forte instabilidade em parte do Centro-Sul do Brasil. Segundo o Climatempo, o aprofundamento de uma área de baixa pressão no interior da América do Sul favorece a formação de um ciclone extratropical no oceano, próximo à costa da Região Sul, e impulsiona uma nova frente fria.

Os principais impactos são esperados no Sul, em áreas do Sudeste e em Mato Grosso do Sul. Há condições para temporais, chuva volumosa, ventos intensos e granizo, além de possibilidade de tornados em algumas áreas. No Norte, continuam as pancadas associadas ao calor e à umidade, enquanto o Nordeste concentra chuva principalmente no litoral.

São Paulo está entre os pontos de maior atenção nesta sexta-feira. A chuva começa ainda durante a madrugada no centro-sul e avança para praticamente todo o estado ao longo do dia. O risco de elevados acumulados é maior no centro-sul paulista, próximo à divisa com o Paraná e no leste do estado.

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Como fica a previsão do tempo em São Paulo?

A atmosfera permanece bastante instável em São Paulo, com pancadas de chuva que variam de moderadas a fortes e podem vir acompanhadas de trovoadas, rajadas de vento e temporais isolados.

A chuva começa na madrugada pelo centro-sul e se espalha durante o dia para praticamente todo o território paulista. No noroeste, as precipitações tendem a ocorrer de maneira mais isolada.

O centro-sul, o leste e as áreas próximas à divisa com o Paraná concentram o maior risco de volumes elevados. No sul e sudoeste paulista, a Climatempo também aponta possibilidade de tornados.

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As rajadas de vento devem variar entre 50 km/h e 70 km/h e podem atingir 90 km/h no oeste, sudoeste e sul de São Paulo. O avanço da frente fria mantém o risco de chuva forte até a noite.

E na capital paulista?

Na cidade de São Paulo, são previstos temporais durante a madrugada. Pela manhã, tarde e noite, a chuva pode variar de moderada a forte, acompanhada de trovoadas.

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Também há possibilidade de elevados acumulados e transtornos ao longo da sexta-feira. A temperatura máxima prevista é de 28°C.

Como fica o tempo nas regiões do país?

Sul

Paraná e Santa Catarina terão chuva forte e temporais ao longo do dia, com risco de granizo e ventania. No Rio Grande do Sul, a chuva também se espalha pelo estado. As rajadas podem chegar a 90 km/h em áreas da região.

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Sudeste

Além de São Paulo, a chuva alcança o centro-sul do Rio de Janeiro, o sul de Minas Gerais e parte do Triângulo Mineiro. São Paulo concentra as condições mais severas, com chuva forte e risco de temporais.

Centro-Oeste

Mato Grosso do Sul terá o cenário mais instável, principalmente na metade sul, com chuva forte, temporais e possibilidade de tornados. Goiás e Mato Grosso terão pancadas mais isoladas.

Nordeste

A chuva permanece concentrada na faixa litorânea, atingindo áreas do Rio Grande do Norte, Paraíba, Alagoas, Sergipe e Bahia. No interior, predominam calor, tempo firme e baixa umidade.

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Norte

Amazonas, Roraima, Rondônia e o oeste do Pará podem registrar chuva moderada a forte e temporais. Nas demais áreas, o sol predomina, com calor e baixa umidade no Tocantins.

Chuva forte e ventania exigem atenção

O principal destaque desta sexta-feira será a atuação das instabilidades sobre o Centro-Sul do país, impulsionadas pela formação do ciclone extratropical e pelo avanço de uma nova frente fria.

Em São Paulo, a combinação de chuva volumosa, temporais e rajadas fortes mantém o estado entre as áreas de maior atenção. O sul e o sudoeste paulista também apresentam possibilidade de tornados, enquanto os ventos podem alcançar 90 km/h em alguns pontos.

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