Previsão do tempo: São Paulo terá mais chuva nesta sexta-feira, 30

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A sexta-feira, 30 de outubro, será de instabilidade em São Paulo, mas a chuva mais intensa do Sudeste avança para Minas Gerais e Rio de Janeiro, com risco de temporais. O Sul terá chuva em partes dos três estados. No Centro-Oeste e Norte, calor e umidade favorecem pancadas. O Nordeste vê a chuva perder intensidade.

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A previsão do tempo para esta sexta-feira, 30 de outubro, indica que São Paulo continuará com instabilidade, embora a chuva mais intensa no Sudeste avance em direção a Minas Gerais e ao Rio de Janeiro. Na capital paulista, o sol pode aparecer entre nuvens, mas novas pancadas são esperadas ao longo do dia.

Em São Paulo, a chuva continua principalmente entre a tarde e a noite, com atenção maior para áreas próximas à divisa com o Sul de Minas Gerais. Depois de uma quinta-feira bastante chuvosa, a tendência é de períodos de melhoria intercalados com novas instabilidades.

Como fica a previsão do tempo por região?

Sul: a chuva continua em partes dos três estados. No Paraná, as pancadas permanecem espalhadas, com maior instabilidade em áreas do oeste. Santa Catarina também terá condições para chuva, enquanto no Rio Grande do Sul o aquecimento favorece pancadas no norte, nordeste e Serra, com possibilidade de temporais muito isolados.

Sudeste: é uma das regiões que exigem maior atenção. O Sul de Minas, Zona da Mata, região central mineira e centro-sul do Rio de Janeiro podem registrar chuva moderada a forte desde cedo, com risco de temporais e acumulados elevados. Em Belo Horizonte, não estão descartadas pancadas mais intensas. Em São Paulo, a chuva fica mais concentrada entre a tarde e a noite.

Centro-Oeste: Mato Grosso e Goiás seguem com condições para pancadas, e o centro-sul goiano pode ter chuva intensa e volumosa. Em Mato Grosso do Sul, a instabilidade diminui principalmente nas áreas próximas ao Paraguai e à Bolívia, enquanto a chuva fica mais restrita ao norte do estado.

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Nordeste: a chuva perde intensidade em relação aos dias anteriores em parte da região. Em Salvador, ainda há previsão de chuva passageira durante o dia, com melhora à noite e temperaturas entre 25°C e 29°C. No interior nordestino, o calor segue predominando.

Norte: calor e umidade continuam favorecendo instabilidades. Em Manaus, por exemplo, há previsão de temporais pela manhã e à tarde, com máxima de 35°C. Outras áreas amazônicas também permanecem sujeitas a pancadas irregulares.

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Super El Niño: o que você precisa saber

Temperaturas mínimas e máximas em 10 capitais nesta sexta-feira, 30 de outubro:

Fonte: Climatempo

Belo Horizonte (MG): 18°C / 22°C



Brasília (DF): 19°C / 26°C



Curitiba (PR): 15°C / 21°C



Florianópolis (SC): 18°C / 19°C



Goiânia (GO): 21°C / 27°C



Manaus (AM): 27°C / 35°C



Porto Alegre (RS): 17°C / 22°C



Rio de Janeiro (RJ): 20°C / 28°C



Salvador (BA): 25°C / 29°C



São Paulo (SP): 17°C / 24°C

Onde estão os maiores riscos nesta sexta-feira?

O principal ponto de atenção no Sudeste se desloca para Minas Gerais e Rio de Janeiro, onde há possibilidade de chuva forte, temporais e volumes elevados. Pancadas intensas em pouco tempo podem provocar alagamentos e enxurradas em áreas vulneráveis.

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Em São Paulo, a situação tende a ser menos severa do que na quinta-feira, mas o estado ainda não terá tempo completamente firme. A capital volta a registrar períodos de chuva, enquanto áreas próximas ao Sul de Minas merecem maior atenção para pancadas fortes.