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Agenda Verde

Previsão do tempo: São Paulo terá mais chuva nesta sexta-feira, 30

Centro-Sul segue com instabilidades, com maior risco de temporais em MG e RJ

Por Pedro Cardoso Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 29 out 2026, 18h00
Pessoas caminhando em uma calçada molhada pela chuva forte, com uma mulher de costas segurando um guarda-chuva roxo quadriculado em primeiro plano. Postes de luz antigos e árvores ao fundo, com o asfalto refletindo a água da chuva
Chuva em São Paulo  (Faga Almeida/UCG/Universal Images Group/Getty Images)
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A previsão do tempo para esta sexta-feira, 30 de outubro, indica que São Paulo continuará com instabilidade, embora a chuva mais intensa no Sudeste avance em direção a Minas Gerais e ao Rio de Janeiro. Na capital paulista, o sol pode aparecer entre nuvens, mas novas pancadas são esperadas ao longo do dia.

Em São Paulo, a chuva continua principalmente entre a tarde e a noite, com atenção maior para áreas próximas à divisa com o Sul de Minas Gerais. Depois de uma quinta-feira bastante chuvosa, a tendência é de períodos de melhoria intercalados com novas instabilidades.

Como fica a previsão do tempo por região?

Sul: a chuva continua em partes dos três estados. No Paraná, as pancadas permanecem espalhadas, com maior instabilidade em áreas do oeste. Santa Catarina também terá condições para chuva, enquanto no Rio Grande do Sul o aquecimento favorece pancadas no norte, nordeste e Serra, com possibilidade de temporais muito isolados.

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Sudeste: é uma das regiões que exigem maior atenção. O Sul de Minas, Zona da Mata, região central mineira e centro-sul do Rio de Janeiro podem registrar chuva moderada a forte desde cedo, com risco de temporais e acumulados elevados. Em Belo Horizonte, não estão descartadas pancadas mais intensas. Em São Paulo, a chuva fica mais concentrada entre a tarde e a noite.

Centro-Oeste: Mato Grosso e Goiás seguem com condições para pancadas, e o centro-sul goiano pode ter chuva intensa e volumosa. Em Mato Grosso do Sul, a instabilidade diminui principalmente nas áreas próximas ao Paraguai e à Bolívia, enquanto a chuva fica mais restrita ao norte do estado.

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Nordeste: a chuva perde intensidade em relação aos dias anteriores em parte da região. Em Salvador, ainda há previsão de chuva passageira durante o dia, com melhora à noite e temperaturas entre 25°C e 29°C. No interior nordestino, o calor segue predominando.

Norte: calor e umidade continuam favorecendo instabilidades. Em Manaus, por exemplo, há previsão de temporais pela manhã e à tarde, com máxima de 35°C. Outras áreas amazônicas também permanecem sujeitas a pancadas irregulares.

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Super El Niño: o que você precisa saber

Temperaturas mínimas e máximas em 10 capitais nesta sexta-feira, 30 de outubro:

Fonte: Climatempo

  • Belo Horizonte (MG): 18°C / 22°C
  • Brasília (DF): 19°C / 26°C
  • Curitiba (PR): 15°C / 21°C
  • Florianópolis (SC): 18°C / 19°C
  • Goiânia (GO): 21°C / 27°C
  • Manaus (AM): 27°C / 35°C
  • Porto Alegre (RS): 17°C / 22°C
  • Rio de Janeiro (RJ): 20°C / 28°C
  • Salvador (BA): 25°C / 29°C
  • São Paulo (SP): 17°C / 24°C

Onde estão os maiores riscos nesta sexta-feira?

O principal ponto de atenção no Sudeste se desloca para Minas Gerais e Rio de Janeiro, onde há possibilidade de chuva forte, temporais e volumes elevados. Pancadas intensas em pouco tempo podem provocar alagamentos e enxurradas em áreas vulneráveis.

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Em São Paulo, a situação tende a ser menos severa do que na quinta-feira, mas o estado ainda não terá tempo completamente firme. A capital volta a registrar períodos de chuva, enquanto áreas próximas ao Sul de Minas merecem maior atenção para pancadas fortes.

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Clima
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