🔥 Esquenta Black Friday com PREÇO BAIXO! Assine Revista Impressa + Digital Premium e aproveite! 🤑
Agenda Verde

Previsão do tempo: São Paulo terá mais chuva e risco de temporais nesta sexta-feira

Paraná e Mato Grosso do Sul também devem ter acumulados elevados e ventos fortes

Por Pedro Cardoso Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 15 out 2026, 18h00
Pessoas se protegem da chuva e do frio que atinge a cidade de Sao Paulo, durante a manhã no centro da capital
 (Nelson Antoine/Fotoarena/VEJA)
Continua após publicidade
Previsão do tempo: São Paulo terá mais chuva e risco de temporais nesta sexta-feira Priorize VEJA no Google

A previsão do tempo para esta sexta-feira, 16 de outubro, mantém o Sudeste como principal área de atenção do país. São esperadas pancadas fortes, temporais e rajadas que podem chegar a 70 km/h.

Em São Paulo, a chuva pode ser intensa desde cedo. Norte, nordeste, centro e leste do estado, além da capital, Grande São Paulo, Vale do Paraíba e litoral, permanecem sujeitos a temporais. Campinas e áreas próximas de Minas Gerais têm risco de acumulados elevados.

Na capital paulista, haverá chuva na madrugada, algumas aberturas de sol pela manhã e novas pancadas com trovoadas entre a tarde e a noite. A temperatura varia entre 17°C e 25°C, com previsão de 40,3 milímetros.

Siga

Como fica a previsão do tempo por região?

Sul: a chuva diminui, mas litoral de Santa Catarina e Rio Grande do Sul pode ter vento de até 70 km/h.

Continua após a publicidade

Sudeste: São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais concentram o maior risco de temporais e acumulados elevados.

Centro-Oeste: Goiás, Distrito Federal e Mato Grosso podem ter chuva forte; Mato Grosso do Sul apresenta redução das instabilidades.

Continua após a publicidade

Nordeste: a chuva aumenta na Bahia, enquanto calor e baixa umidade persistem no interior.

Norte: Amazonas, Acre e Rondônia podem ter chuva forte, com temporais isolados no oeste amazonense.

Continua após a publicidade

Super El Niño: o que você precisa saber

Temperaturas mínimas e máximas em 10 capitais nesta sexta-feira, 16 de outubro:

Fonte: Climatempo

  • Belo Horizonte (MG): 16°C / 26°C
  • Brasília (DF): 18°C / 28°C
  • Curitiba (PR): 15°C / 23°C
  • Florianópolis (SC): 18°C / 20°C
  • Goiânia (GO): 19°C / 30°C
  • Manaus (AM): 27°C / 37°C
  • Porto Alegre (RS): 16°C / 22°C
  • Rio de Janeiro (RJ): 22°C / 30°C
  • Salvador (BA): 23°C / 33°C
  • São Paulo (SP): 17°C / 25°C
Publicidade
TAGS:
Clima
Previsão do tempo
Assine Abril

Veja Negócios

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Veja

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Guia do Estudante

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 2,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 2,99/mês

Superinteressante

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Quatro Rodas

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Você RH

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,10/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,10/mês

Veja Saúde

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Claudia

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 1,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 1,99/mês

Goread

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

VEJA + ESTADÃO DIGITAL

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 12,00/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 12,00/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Capa da revista Veja, um celular e um notebook exibindo o site da revista, sobre fundo preto com texto BLACKFRIDAY repetidoBanner de Black Friday com fundo roxo e preto, exibindo a palavra BLACKFRIDAY repetida. À direita, um laptop prateado com uma imagem de carro na tela, um smartphone com um site de notícias e uma revista Veja aberta com uma foto de comida.
ECONOMIZE ATÉ 60% OFF

Digital Premium

A notícia em tempo real na palma da sua mão!
Chega de esperar! Informação quente, direto da fonte, onde você estiver, + programa de benefícios Prata.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 9,90/mês
ESQUENTA BLACK FRIDAY

Revista em Casa + Digital Premium

Receba 4 revistas de Veja no mês, além de todos os benefícios do plano Digital Premium (cada revista sai por menos de R$ 10,00)
De: R$ 59,99/mês
A partir de R$ 32,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$23,88, equivalente a R$1,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).