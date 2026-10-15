Previsão do tempo: São Paulo terá mais chuva e risco de temporais nesta sexta-feira
Paraná e Mato Grosso do Sul também devem ter acumulados elevados e ventos fortes
A previsão do tempo para esta sexta-feira, 16 de outubro, mantém o Sudeste como principal área de atenção do país. São esperadas pancadas fortes, temporais e rajadas que podem chegar a 70 km/h.
Em São Paulo, a chuva pode ser intensa desde cedo. Norte, nordeste, centro e leste do estado, além da capital, Grande São Paulo, Vale do Paraíba e litoral, permanecem sujeitos a temporais. Campinas e áreas próximas de Minas Gerais têm risco de acumulados elevados.
Na capital paulista, haverá chuva na madrugada, algumas aberturas de sol pela manhã e novas pancadas com trovoadas entre a tarde e a noite. A temperatura varia entre 17°C e 25°C, com previsão de 40,3 milímetros.
Como fica a previsão do tempo por região?
Sul: a chuva diminui, mas litoral de Santa Catarina e Rio Grande do Sul pode ter vento de até 70 km/h.
Sudeste: São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais concentram o maior risco de temporais e acumulados elevados.
Centro-Oeste: Goiás, Distrito Federal e Mato Grosso podem ter chuva forte; Mato Grosso do Sul apresenta redução das instabilidades.
Nordeste: a chuva aumenta na Bahia, enquanto calor e baixa umidade persistem no interior.
Norte: Amazonas, Acre e Rondônia podem ter chuva forte, com temporais isolados no oeste amazonense.
Temperaturas mínimas e máximas em 10 capitais nesta sexta-feira, 16 de outubro:
Fonte: Climatempo
- Belo Horizonte (MG): 16°C / 26°C
- Brasília (DF): 18°C / 28°C
- Curitiba (PR): 15°C / 23°C
- Florianópolis (SC): 18°C / 20°C
- Goiânia (GO): 19°C / 30°C
- Manaus (AM): 27°C / 37°C
- Porto Alegre (RS): 16°C / 22°C
- Rio de Janeiro (RJ): 22°C / 30°C
- Salvador (BA): 23°C / 33°C
- São Paulo (SP): 17°C / 25°C