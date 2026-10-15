Previsão do tempo: São Paulo terá mais chuva e risco de temporais nesta sexta-feira

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A sexta-feira, 16 de outubro, reserva fortes pancadas de chuva, temporais e rajadas de vento de até 70 km/h, principalmente no Sudeste. São Paulo terá chuva intensa na capital e interior, com risco de acumulados elevados. Confira a previsão detalhada para todas as regiões do Brasil e as temperaturas nas principais capitais.

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A previsão do tempo para esta sexta-feira, 16 de outubro, mantém o Sudeste como principal área de atenção do país. São esperadas pancadas fortes, temporais e rajadas que podem chegar a 70 km/h.

Em São Paulo, a chuva pode ser intensa desde cedo. Norte, nordeste, centro e leste do estado, além da capital, Grande São Paulo, Vale do Paraíba e litoral, permanecem sujeitos a temporais. Campinas e áreas próximas de Minas Gerais têm risco de acumulados elevados.

Na capital paulista, haverá chuva na madrugada, algumas aberturas de sol pela manhã e novas pancadas com trovoadas entre a tarde e a noite. A temperatura varia entre 17°C e 25°C, com previsão de 40,3 milímetros.

Como fica a previsão do tempo por região?

Sul: a chuva diminui, mas litoral de Santa Catarina e Rio Grande do Sul pode ter vento de até 70 km/h.

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Sudeste: São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais concentram o maior risco de temporais e acumulados elevados.

Centro-Oeste: Goiás, Distrito Federal e Mato Grosso podem ter chuva forte; Mato Grosso do Sul apresenta redução das instabilidades.

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Nordeste: a chuva aumenta na Bahia, enquanto calor e baixa umidade persistem no interior.

Norte: Amazonas, Acre e Rondônia podem ter chuva forte, com temporais isolados no oeste amazonense.

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Super El Niño: o que você precisa saber

Temperaturas mínimas e máximas em 10 capitais nesta sexta-feira, 16 de outubro:

Fonte: Climatempo

Belo Horizonte (MG): 16°C / 26°C



Brasília (DF): 18°C / 28°C



Curitiba (PR): 15°C / 23°C



Florianópolis (SC): 18°C / 20°C



Goiânia (GO): 19°C / 30°C



Manaus (AM): 27°C / 37°C



Porto Alegre (RS): 16°C / 22°C



Rio de Janeiro (RJ): 22°C / 30°C



Salvador (BA): 23°C / 33°C



São Paulo (SP): 17°C / 25°C