Previsão do tempo: São Paulo terá chuva no feriado desta segunda, 12 de outubro

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O feriado de 12 de outubro terá instabilidade em São Paulo, com previsão de chuva desde a manhã, intensificando-se à tarde e à noite. No Sul do Brasil, especialmente Paraná e Santa Catarina, há risco de temporais. Em contraste, Norte, Nordeste e partes de Minas Gerais enfrentarão calor intenso, com máximas acima de 40°C. Confira os detalhes para cada região.

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A previsão do tempo para esta segunda-feira, 12 de outubro, feriado nacional, indica aumento da instabilidade em São Paulo e manutenção do risco de temporais no Sul do Brasil. Segundo o Climatempo, uma frente fria que avança pelo Centro-Sul continuará influenciando o tempo, enquanto o ciclone extratropical formado no fim de semana enfraquece e se afasta em alto-mar.

Em São Paulo, a segunda-feira será mais instável, com muitas nuvens desde as primeiras horas e possibilidade de pancadas de chuva já durante a manhã, inclusive na capital e no litoral sul. À tarde e à noite, as condições para chuva aumentam e passam a atingir todo o estado.

No restante do país, o feriado terá contrastes típicos da primavera. Enquanto Paraná, Santa Catarina e Mato Grosso do Sul enfrentam maior risco de tempestades, o calor intenso predomina em partes do Norte, Nordeste e de Minas Gerais, com temperaturas que podem alcançar ou superar 40°C.

Como fica a previsão do tempo em São Paulo?

Na capital paulista, a chuva pode ocorrer já pela manhã e ganha força durante a tarde e a noite. No litoral sul, regiões como Iguape e Peruíbe também podem registrar pancadas desde cedo. Já na Baixada Santista e no Litoral Norte, o sol ainda aparece entre a manhã e o meio da tarde, antes da chegada de pancadas que podem ser moderadas a fortes.

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Em Aparecida, destino de milhares de romeiros no feriado de Nossa Senhora Aparecida, haverá maior quantidade de nuvens, mas o sol ainda aparece. As pancadas ficam mais prováveis durante a tarde e a noite.

Como fica a previsão por região?

Sul: Paraná e Santa Catarina terão tempo bastante instável, com chuva desde a madrugada até a noite e risco de temporais. No Rio Grande do Sul, as pancadas ficam mais concentradas na Serra, no norte e no extremo sul, e o feriado começa com temperaturas amenas.

Sudeste: além da chuva em São Paulo, o Sul de Minas e a Zona da Mata podem ter pancadas à tarde e à noite. No Triângulo Mineiro, a possibilidade de chuva aumenta. O oeste e o norte de Minas podem registrar calor entre 37°C e 40°C. Rio de Janeiro e Espírito Santo terão predomínio de sol e calor, mas com possibilidade de pancadas localizadas.

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Centro-Oeste: sol e calor predominam em grande parte da região, mas o oeste e o sul de Mato Grosso do Sul terão maior risco de tempestades por influência da frente fria. Mato Grosso também pode registrar pancadas à tarde e à noite, principalmente no centro-oeste e sul.

Nordeste: o feriado será de sol forte, calor e tempo seco. A umidade pode variar entre 20% e 30% em grande parte do interior, enquanto Maranhão, Piauí, Bahia e áreas do Sertão podem se aproximar dos 40°C. No litoral, há possibilidade de chuva passageira entre o sul da Bahia e a região de João Pessoa.

Norte: temperaturas próximas dos 40°C são esperadas em Tocantins e em áreas do sul e leste do Pará. Acre, Rondônia e Amazonas terão pancadas com raios, que podem ser moderadas a fortes. Em Roraima, Amapá, Pará e Tocantins, a chance de chuva aumenta justamente durante a tarde e a noite do feriado.

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Onde estão os maiores riscos no feriado?

Os principais pontos de atenção nesta segunda-feira ficam em Paraná e Santa Catarina, devido ao risco de temporais, e no oeste e sul de Mato Grosso do Sul, onde a frente fria aumenta a possibilidade de tempestades. Em São Paulo, a atenção se volta para a chuva mais disseminada ao longo do dia, inclusive na capital.

Temperaturas mínimas e máximas em 10 capitais nesta segunda-feira, 12 de outubro:

Fonte: Climatempo

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Belo Horizonte (MG): 21°C / 31°C



Brasília (DF): 22°C / 34°C



Curitiba (PR): 15°C / 21°C



Florianópolis (SC): 17°C / 18°C



Goiânia (GO): 23°C / 36°C



Manaus (AM): 26°C / 35°C



Porto Alegre (RS): 15°C / 17°C



Rio de Janeiro (RJ): 22°C / 28°C



Salvador (BA): 24°C / 29°C



São Paulo (SP): 17°C / 26°C