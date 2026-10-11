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Previsão do tempo: São Paulo terá chuva no feriado desta segunda, 12 de outubro

Paraná e Santa Catarina seguem sob risco de temporais, enquanto calor de 40°C atinge outras regiões

Por Pedro Cardoso Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 11 out 2026, 18h00
Pessoas caminhando em uma calçada molhada pela chuva forte, com uma mulher de costas segurando um guarda-chuva roxo quadriculado em primeiro plano. Postes de luz antigos e árvores ao fundo, com o asfalto refletindo a água da chuva
Chuva em São Paulo  (Faga Almeida/UCG/Universal Images Group/Getty Images)
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A previsão do tempo para esta segunda-feira, 12 de outubro, feriado nacional, indica aumento da instabilidade em São Paulo e manutenção do risco de temporais no Sul do Brasil. Segundo o Climatempo, uma frente fria que avança pelo Centro-Sul continuará influenciando o tempo, enquanto o ciclone extratropical formado no fim de semana enfraquece e se afasta em alto-mar.

Em São Paulo, a segunda-feira será mais instável, com muitas nuvens desde as primeiras horas e possibilidade de pancadas de chuva já durante a manhã, inclusive na capital e no litoral sul. À tarde e à noite, as condições para chuva aumentam e passam a atingir todo o estado.

No restante do país, o feriado terá contrastes típicos da primavera. Enquanto Paraná, Santa Catarina e Mato Grosso do Sul enfrentam maior risco de tempestades, o calor intenso predomina em partes do Norte, Nordeste e de Minas Gerais, com temperaturas que podem alcançar ou superar 40°C.

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Como fica a previsão do tempo em São Paulo?

Na capital paulista, a chuva pode ocorrer já pela manhã e ganha força durante a tarde e a noite. No litoral sul, regiões como Iguape e Peruíbe também podem registrar pancadas desde cedo. Já na Baixada Santista e no Litoral Norte, o sol ainda aparece entre a manhã e o meio da tarde, antes da chegada de pancadas que podem ser moderadas a fortes.

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Em Aparecida, destino de milhares de romeiros no feriado de Nossa Senhora Aparecida, haverá maior quantidade de nuvens, mas o sol ainda aparece. As pancadas ficam mais prováveis durante a tarde e a noite.

Como fica a previsão por região?

Sul: Paraná e Santa Catarina terão tempo bastante instável, com chuva desde a madrugada até a noite e risco de temporais. No Rio Grande do Sul, as pancadas ficam mais concentradas na Serra, no norte e no extremo sul, e o feriado começa com temperaturas amenas.

Sudeste: além da chuva em São Paulo, o Sul de Minas e a Zona da Mata podem ter pancadas à tarde e à noite. No Triângulo Mineiro, a possibilidade de chuva aumenta. O oeste e o norte de Minas podem registrar calor entre 37°C e 40°C. Rio de Janeiro e Espírito Santo terão predomínio de sol e calor, mas com possibilidade de pancadas localizadas.

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Centro-Oeste: sol e calor predominam em grande parte da região, mas o oeste e o sul de Mato Grosso do Sul terão maior risco de tempestades por influência da frente fria. Mato Grosso também pode registrar pancadas à tarde e à noite, principalmente no centro-oeste e sul.

Nordeste: o feriado será de sol forte, calor e tempo seco. A umidade pode variar entre 20% e 30% em grande parte do interior, enquanto Maranhão, Piauí, Bahia e áreas do Sertão podem se aproximar dos 40°C. No litoral, há possibilidade de chuva passageira entre o sul da Bahia e a região de João Pessoa.

Norte: temperaturas próximas dos 40°C são esperadas em Tocantins e em áreas do sul e leste do Pará. Acre, Rondônia e Amazonas terão pancadas com raios, que podem ser moderadas a fortes. Em Roraima, Amapá, Pará e Tocantins, a chance de chuva aumenta justamente durante a tarde e a noite do feriado.

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Onde estão os maiores riscos no feriado?

Os principais pontos de atenção nesta segunda-feira ficam em Paraná e Santa Catarina, devido ao risco de temporais, e no oeste e sul de Mato Grosso do Sul, onde a frente fria aumenta a possibilidade de tempestades. Em São Paulo, a atenção se volta para a chuva mais disseminada ao longo do dia, inclusive na capital.

Temperaturas mínimas e máximas em 10 capitais nesta segunda-feira, 12 de outubro:

Fonte: Climatempo

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  • Belo Horizonte (MG): 21°C / 31°C
  • Brasília (DF): 22°C / 34°C
  • Curitiba (PR): 15°C / 21°C
  • Florianópolis (SC): 17°C / 18°C
  • Goiânia (GO): 23°C / 36°C
  • Manaus (AM): 26°C / 35°C
  • Porto Alegre (RS): 15°C / 17°C
  • Rio de Janeiro (RJ): 22°C / 28°C
  • Salvador (BA): 24°C / 29°C
  • São Paulo (SP): 17°C / 26°C
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Clima
Previsão do tempo
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