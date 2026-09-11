Previsão do tempo: São Paulo terá chuva forte neste sábado

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São Paulo terá um sábado chuvoso e com temperaturas amenas devido à passagem de uma frente fria e um ciclone extratropical, com previsão de 45,1 mm de chuva. A instabilidade também afetará outras regiões do Centro-Sul do Brasil, enquanto o Nordeste e Norte terão padrões de chuva mais localizados. Veja detalhes e temperaturas.

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O sábado, 12, será marcado por tempo chuvoso em São Paulo, segundo a previsão do Climatempo. Na capital paulista, a chuva deve seguir durante praticamente todo o dia, em meio à passagem de uma frente fria pelo estado. A temperatura varia pouco, entre 15°C e 21°C, reforçando a sensação de um dia úmido e de céu fechado.

A instabilidade faz parte de uma mudança mais ampla no tempo no Centro-Sul do Brasil. Uma frente fria formada a partir de um sistema de baixa pressão e associada a um ciclone extratropical avança para São Paulo neste sábado, 12. A circulação de ar quente e úmido proveniente da Amazônia também favorece a formação de nuvens carregadas.

Quanto vai chover em São Paulo no sábado?

Na capital paulista, o acumulado previsto para sábado chega a 45,1 mm, quantidade significativa para apenas um dia.

Frente fria muda o tempo no Centro-Sul

A chuva prevista para São Paulo está relacionada à passagem de uma nova frente fria. De acordo com o Climatempo, áreas de baixa pressão se intensificaram sobre o Sul do Brasil e o Paraguai, levando à formação do sistema frontal associado a um ciclone extratropical.

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O ciclone não deve avançar diretamente sobre São Paulo. A proximidade do sistema de baixa pressão, porém, combinada à circulação de ar quente e úmido proveniente da Amazônia, favorece a formação de grandes áreas de nuvens carregadas sobre o estado.

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Previsão do tempo por região do Brasil:

Sudeste: São Paulo concentra as principais instabilidades, com chuva ao longo do sábado e avanço de uma frente fria. O Rio de Janeiro também pode registrar pancadas de chuva.

Sul: O tempo varia entre muitas nuvens e períodos de maior estabilidade em Paraná e Santa Catarina. No Rio Grande do Sul, algumas áreas ainda podem ter chuva.

Centro-Oeste: Mato Grosso do Sul pode sentir os efeitos das instabilidades associadas à frente fria. Em Goiás, o cenário é de calor, tempo seco e baixa umidade.

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Nordeste: A chuva se concentra principalmente em áreas do litoral, enquanto boa parte do interior permanece com tempo mais seco.

Norte: Pancadas de chuva ocorrem de forma irregular, favorecidas pelo calor e pela umidade, com diferenças importantes na distribuição das precipitações entre os estados.

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Temperaturas mínimas e máximas em 10 capitais neste sábado, 12 de setembro:

Fonte: Climatempo

Belo Horizonte (MG): 18°C / 32°C



Brasília (DF): 17°C / 31°C



Curitiba (PR): 11°C / 18°C



Florianópolis (SC): 17°C / 20°C



Goiânia (GO): 18°C / 33°C



Manaus (AM): 27°C / 34°C



Porto Alegre (RS): 13°C / 18°C



Rio de Janeiro (RJ): 21°C / 30°C



Salvador (BA): 22°C / 30°C



São Paulo (SP): 15°C / 21°C