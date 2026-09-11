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Agenda Verde

Previsão do tempo: São Paulo terá chuva forte neste sábado

Instabilidades também alcançam outras áreas do Centro-Sul do país

Por Pedro Cardoso Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 11 set 2026, 19h00
Pessoas caminhando em uma calçada molhada pela chuva forte, com uma mulher de costas segurando um guarda-chuva roxo quadriculado em primeiro plano. Postes de luz antigos e árvores ao fundo, com o asfalto refletindo a água da chuva
MUDANÇA - Chuva e frio deve predominar em São Paulo neste fim de semana (Faga Almeida/UCG/Universal Images Group/Getty Images)
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O sábado, 12, será marcado por tempo chuvoso em São Paulo, segundo a previsão do Climatempo. Na capital paulista, a chuva deve seguir durante praticamente todo o dia, em meio à passagem de uma frente fria pelo estado. A temperatura varia pouco, entre 15°C e 21°C, reforçando a sensação de um dia úmido e de céu fechado.

A instabilidade faz parte de uma mudança mais ampla no tempo no Centro-Sul do Brasil. Uma frente fria formada a partir de um sistema de baixa pressão e associada a um ciclone extratropical avança para São Paulo neste sábado, 12. A circulação de ar quente e úmido proveniente da Amazônia também favorece a formação de nuvens carregadas.

Quanto vai chover em São Paulo no sábado?

Na capital paulista, o acumulado previsto para sábado chega a 45,1 mm, quantidade significativa para apenas um dia.

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Frente fria muda o tempo no Centro-Sul

A chuva prevista para São Paulo está relacionada à passagem de uma nova frente fria. De acordo com o Climatempo, áreas de baixa pressão se intensificaram sobre o Sul do Brasil e o Paraguai, levando à formação do sistema frontal associado a um ciclone extratropical.

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O ciclone não deve avançar diretamente sobre São Paulo. A proximidade do sistema de baixa pressão, porém, combinada à circulação de ar quente e úmido proveniente da Amazônia, favorece a formação de grandes áreas de nuvens carregadas sobre o estado.

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Previsão do tempo por região do Brasil:

Sudeste: São Paulo concentra as principais instabilidades, com chuva ao longo do sábado e avanço de uma frente fria. O Rio de Janeiro também pode registrar pancadas de chuva.

Sul: O tempo varia entre muitas nuvens e períodos de maior estabilidade em Paraná e Santa Catarina. No Rio Grande do Sul, algumas áreas ainda podem ter chuva.

Centro-Oeste: Mato Grosso do Sul pode sentir os efeitos das instabilidades associadas à frente fria. Em Goiás, o cenário é de calor, tempo seco e baixa umidade.

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Nordeste: A chuva se concentra principalmente em áreas do litoral, enquanto boa parte do interior permanece com tempo mais seco.

Norte: Pancadas de chuva ocorrem de forma irregular, favorecidas pelo calor e pela umidade, com diferenças importantes na distribuição das precipitações entre os estados.

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Temperaturas mínimas e máximas em 10 capitais neste sábado, 12 de setembro:

Fonte: Climatempo

  • Belo Horizonte (MG): 18°C / 32°C
  • Brasília (DF): 17°C / 31°C
  • Curitiba (PR): 11°C / 18°C
  • Florianópolis (SC): 17°C / 20°C
  • Goiânia (GO): 18°C / 33°C
  • Manaus (AM): 27°C / 34°C
  • Porto Alegre (RS): 13°C / 18°C
  • Rio de Janeiro (RJ): 21°C / 30°C
  • Salvador (BA): 22°C / 30°C
  • São Paulo (SP): 15°C / 21°C
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TAGS:
Clima
Previsão do tempo
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