Previsão do tempo: São Paulo terá chuva forte e ventos acima de 90 km/h nesta sexta-feira, 7

A previsão do tempo para esta sexta-feira, 7 de agosto, indica uma mudança nas condições meteorológicas em São Paulo. O avanço de uma frente fria, associada a um ciclone extratropical em alto-mar, deve provocar chuva de moderada a forte intensidade, temporais isolados, trovoadas e rajadas intensas de vento em diferentes áreas do estado.

As instabilidades começam durante a madrugada e a manhã no oeste, sudoeste e sul paulista, no litoral sul, na Baixada Santista e na Região Metropolitana de São Paulo. Após uma diminuição temporária, a chuva volta a ganhar força entre a tarde e a noite, especialmente no centro-sul, leste e nordeste do estado.

O vento será um dos principais riscos do dia. As rajadas devem variar entre 70 e 90 km/h em áreas do norte, nordeste, sul e leste paulista, além da Grande São Paulo. No litoral, no sul e no leste do estado, os ventos podem superar os 90 km/h e alcançar cerca de 110 km/h, segundo o Climatempo.

Previsão do tempo por região do Brasil

Sul

A frente fria mantém o tempo instável em Santa Catarina, Paraná e em áreas do Rio Grande do Sul. Há previsão de pancadas de chuva, temporais isolados, raios e rajadas de vento desde as primeiras horas do dia.

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No Rio Grande do Sul e em Santa Catarina, a chuva perde força gradualmente durante a manhã. No Paraná, as instabilidades persistem, sobretudo na metade norte, com risco de temporais. As rajadas podem alcançar 90 km/h ou mais no leste paranaense.

Sudeste

Além de São Paulo, o tempo muda no Rio de Janeiro e no extremo sul de Minas Gerais. As instabilidades devem se intensificar entre a tarde e a noite, com chuva moderada a forte, trovoadas e ventania.

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No Rio de Janeiro, a temperatura pode chegar aos 37°C antes do avanço da chuva. Em grande parte de Minas Gerais e em áreas do Espírito Santo, o tempo permanece seco, com umidade relativa do ar entre 20% e 30%.

Centro-Oeste

A frente fria provoca chuva em Mato Grosso do Sul, principalmente nas áreas sul, sudoeste, sudeste, oeste e central. Há possibilidade de chuva forte, trovoadas e granizo no extremo sul e no sudeste do estado.

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Nas demais áreas da região, o tempo permanece firme, quente e seco. A umidade pode ficar entre 20% e 30% em Goiás, no Distrito Federal e no centro-leste de Mato Grosso.

Nordeste

A chuva ocorre de forma fraca e passageira em trechos do litoral, entre o Rio Grande do Norte e Sergipe, na faixa entre Salvador e o sul da Bahia e no litoral do Ceará.

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No interior, o predomínio será de sol, calor e baixa umidade do ar, especialmente em áreas da Bahia, Maranhão, Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba e Pernambuco.

Norte

Há previsão de pancadas isoladas no oeste, norte e centro do Amazonas e no centro-oeste de Roraima. No noroeste amazonense e em áreas de Roraima, a chuva pode ocorrer com intensidade moderada a forte e temporais isolados.

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No Tocantins, Pará, Acre, Amapá e em grande parte das demais áreas, o tempo permanece firme e quente. A umidade pode variar entre 20% e 30% no Tocantins e no sudeste paraense.

Super El Niño: o que você precisa saber

Temperaturas mínimas e máximas em 10 capitais nesta sexta-feira, 7 de agosto:

Fonte: Climatempo

Belo Horizonte (MG): 16°C / 31°C



Brasília (DF): 15°C / 29°C



Curitiba (PR): 15°C / 21°C



Florianópolis (SC): 17°C / 22°C



Goiânia (GO): 18°C / 33°C



Manaus (AM): 26°C / 33°C



Porto Alegre (RS): 10°C / 16°C



Rio de Janeiro (RJ): 19°C / 37°C



Salvador (BA): 22°C / 29°C



São Paulo (SP): 16°C / 27°C

Riscos provocados pela chuva e pela ventania

As rajadas intensas previstas para São Paulo podem causar quedas de árvores e galhos, danos em estruturas frágeis e interrupções no fornecimento de energia. A chuva forte também aumenta o risco de alagamentos e transtornos em áreas urbanas.

A recomendação é evitar permanecer perto de árvores, placas, postes e estruturas metálicas durante os períodos de ventania e trovoadas. Motoristas devem redobrar a atenção em rodovias, especialmente em trechos de serra e do litoral.