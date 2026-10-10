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Previsão do tempo: São Paulo terá chuva forte e frente fria mantém Centro-Sul em alerta neste domingo, 11

Nordeste terá calor e baixa umidade

Por Pedro Cardoso Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 10 out 2026, 18h00
Pedestrians face cold in the Viaduct tea region in central Sao Paulo, southeastern Brazil, on 21 June 2016. The city recorded the lowest temperature of the last 12 years. The average temperature of the city reached 3,6ºC (Photo by Cris Faga/NurPhoto via Getty Images)
Frente fria vai atingir o Centro-Sul do país (Cris Faga/NurPhoto/Getty Images)
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A previsão do tempo para este domingo, 11 de outubro, indica manutenção das instabilidades em parte do Centro-Sul do Brasil. Uma frente fria avança em direção ao litoral do Sudeste e mantém condições para chuva forte principalmente entre Paraná, Santa Catarina, São Paulo e Rio de Janeiro.

Em São Paulo, o dia começa relativamente firme e com poucas nuvens, embora o oeste do estado já possa registrar chuva. Durante a tarde, as instabilidades se espalham pelo sudoeste, sul, litoral, leste, centro, norte e nordeste paulista. O leste do estado concentra risco de temporais, com chuva que pode se prolongar até a noite.

Na capital paulista, a manhã terá períodos de sol entre muita nebulosidade. As pancadas retornam durante a tarde, acompanhadas de trovoadas, e continuam à noite. A temperatura varia entre 17°C e 27°C.

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Como fica a previsão do tempo por região?

Sul: o Rio Grande do Sul terá melhora gradual depois de vários dias de chuva, embora ainda haja risco de temporais no noroeste. Em Santa Catarina e no Paraná, a chuva começa pelo oeste e se espalha ao longo do dia, podendo ser intensa e acompanhada de temporais. No sul paranaense, as rajadas podem chegar a 70 km/h.

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Sudeste: São Paulo e Rio de Janeiro concentram as principais instabilidades. No território fluminense, a chuva aumenta à tarde e à noite, com risco de temporais principalmente entre a Serra da Mantiqueira e o sul do estado. Em Minas Gerais, as pancadas alcançam Sul de Minas, Zona da Mata, Triângulo Mineiro e áreas próximas a Belo Horizonte. O Espírito Santo terá predomínio de tempo firme.

Centro-Oeste: Mato Grosso do Sul terá aumento da chuva durante a tarde, principalmente no sul, sudoeste, centro, oeste e leste, com possibilidade de temporais. Também chove no oeste e sul de Mato Grosso e no sul de Goiás. Nas demais áreas, prevalecem calor e tempo mais firme.

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Nordeste: calor e baixa umidade continuam predominando no interior. Entre o centro-oeste da Bahia e o sul do Piauí, a umidade relativa do ar pode cair para 12% a 20%. No litoral, há previsão de chuva rápida e com baixos acumulados entre a Paraíba e Porto Seguro, na Bahia, além da costa do Maranhão.

Norte: Amazonas, Acre, Rondônia, Roraima e sudoeste do Pará podem registrar pancadas moderadas a fortes, com risco de temporais isolados no oeste amazônico. Tocantins, Amapá e grande parte do Pará terão tempo mais firme e calor intenso.

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Onde estão os maiores riscos neste domingo?

O principal risco de chuva forte e temporais se concentra em partes de Santa Catarina, Paraná, São Paulo, Rio de Janeiro e Mato Grosso do Sul. Em São Paulo, a atenção aumenta principalmente no leste do estado, nas áreas costeiras e em localidades próximas à divisa com Minas Gerais.

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Temperaturas mínimas e máximas em 10 capitais neste domingo, 11 de outubro:

Fonte: Climatempo

  • Belo Horizonte (MG): 18°C / 33°C
  • Brasília (DF): 19°C / 34°C
  • Curitiba (PR): 15°C / 21°C
  • Florianópolis (SC): 17°C / 20°C
  • Goiânia (GO): 23°C / 37°C
  • Manaus (AM): 29°C / 37°C
  • Porto Alegre (RS): 16°C / 20°C
  • Rio de Janeiro (RJ): 22°C / 34°C
  • Salvador (BA): 23°C / 32°C
  • São Paulo (SP): 17°C / 27°C
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Clima
Previsão do tempo
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