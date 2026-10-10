Previsão do tempo: São Paulo terá chuva forte e frente fria mantém Centro-Sul em alerta neste domingo, 11

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O domingo, 11 de outubro, será de instabilidade no Centro-Sul do Brasil. Uma frente fria provoca chuva forte em Paraná, Santa Catarina, São Paulo e Rio de Janeiro, com risco de temporais. A capital paulista terá sol e pancadas de chuva com trovoadas. Confira a previsão completa por região e as temperaturas nas principais capitais.

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A previsão do tempo para este domingo, 11 de outubro, indica manutenção das instabilidades em parte do Centro-Sul do Brasil. Uma frente fria avança em direção ao litoral do Sudeste e mantém condições para chuva forte principalmente entre Paraná, Santa Catarina, São Paulo e Rio de Janeiro.

Em São Paulo, o dia começa relativamente firme e com poucas nuvens, embora o oeste do estado já possa registrar chuva. Durante a tarde, as instabilidades se espalham pelo sudoeste, sul, litoral, leste, centro, norte e nordeste paulista. O leste do estado concentra risco de temporais, com chuva que pode se prolongar até a noite.

Na capital paulista, a manhã terá períodos de sol entre muita nebulosidade. As pancadas retornam durante a tarde, acompanhadas de trovoadas, e continuam à noite. A temperatura varia entre 17°C e 27°C.

Como fica a previsão do tempo por região?

Sul: o Rio Grande do Sul terá melhora gradual depois de vários dias de chuva, embora ainda haja risco de temporais no noroeste. Em Santa Catarina e no Paraná, a chuva começa pelo oeste e se espalha ao longo do dia, podendo ser intensa e acompanhada de temporais. No sul paranaense, as rajadas podem chegar a 70 km/h.

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Sudeste: São Paulo e Rio de Janeiro concentram as principais instabilidades. No território fluminense, a chuva aumenta à tarde e à noite, com risco de temporais principalmente entre a Serra da Mantiqueira e o sul do estado. Em Minas Gerais, as pancadas alcançam Sul de Minas, Zona da Mata, Triângulo Mineiro e áreas próximas a Belo Horizonte. O Espírito Santo terá predomínio de tempo firme.

Centro-Oeste: Mato Grosso do Sul terá aumento da chuva durante a tarde, principalmente no sul, sudoeste, centro, oeste e leste, com possibilidade de temporais. Também chove no oeste e sul de Mato Grosso e no sul de Goiás. Nas demais áreas, prevalecem calor e tempo mais firme.

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Nordeste: calor e baixa umidade continuam predominando no interior. Entre o centro-oeste da Bahia e o sul do Piauí, a umidade relativa do ar pode cair para 12% a 20%. No litoral, há previsão de chuva rápida e com baixos acumulados entre a Paraíba e Porto Seguro, na Bahia, além da costa do Maranhão.

Norte: Amazonas, Acre, Rondônia, Roraima e sudoeste do Pará podem registrar pancadas moderadas a fortes, com risco de temporais isolados no oeste amazônico. Tocantins, Amapá e grande parte do Pará terão tempo mais firme e calor intenso.

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Onde estão os maiores riscos neste domingo?

O principal risco de chuva forte e temporais se concentra em partes de Santa Catarina, Paraná, São Paulo, Rio de Janeiro e Mato Grosso do Sul. Em São Paulo, a atenção aumenta principalmente no leste do estado, nas áreas costeiras e em localidades próximas à divisa com Minas Gerais.

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Temperaturas mínimas e máximas em 10 capitais neste domingo, 11 de outubro:

Fonte: Climatempo

Belo Horizonte (MG): 18°C / 33°C



Brasília (DF): 19°C / 34°C



Curitiba (PR): 15°C / 21°C



Florianópolis (SC): 17°C / 20°C



Goiânia (GO): 23°C / 37°C



Manaus (AM): 29°C / 37°C



Porto Alegre (RS): 16°C / 20°C



Rio de Janeiro (RJ): 22°C / 34°C



Salvador (BA): 23°C / 32°C



São Paulo (SP): 17°C / 27°C