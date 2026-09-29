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Previsão do tempo: São Paulo terá chuva e ventos fortes nesta quarta, 30

Capital paulista pode chegar aos 32°C antes do aumento das instabilidades

Por Pedro Cardoso Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 29 set 2026, 19h00
Temporais, chuvas intensas e vendavais estão entre situações de emergência nos municípios brasileiros
 (Gabriel Fernandes/Wikimedia Commons)
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A previsão do tempo em São Paulo nesta quarta-feira, 30, será marcada pelo avanço de uma frente fria, que aumenta as condições para chuva em grande parte do estado. Na capital paulista, a manhã ainda terá sol entre poucas nuvens, mas o cenário muda entre a tarde e a noite, quando são esperadas pancadas de chuva de moderada a forte intensidade.

Mesmo com a mudança no tempo, o calor ainda estará presente. Os termômetros podem alcançar 32°C na cidade de São Paulo, enquanto as pancadas previstas para a segunda metade do dia podem vir acompanhadas por trovoadas. As rajadas de vento chegam aos 50 km/h na capital.

No estado, a frente fria avança pelo litoral paulista enquanto o aumento da umidade, combinado com a atmosfera aquecida, favorece a formação de novas áreas de instabilidade. O risco de temporais será maior em partes do sul, sudoeste e oeste de São Paulo, segundo o Climatempo.

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Quais áreas de São Paulo têm risco de temporais?

Entre a tarde e a noite, novas pancadas avançam sobre grande parte do estado de São Paulo. O risco de temporais isolados se concentra principalmente no sul, sudoeste e oeste paulista.

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No extremo norte do estado, a tendência é de condições mais firmes, embora ainda exista possibilidade de chuva isolada. O avanço da frente fria também contribui para uma pequena redução das temperaturas no litoral paulista.

Os ventos podem ganhar força em São Paulo, com rajadas entre 50 e 70 km/h em áreas do estado. O cenário acompanha o avanço das instabilidades pelo Centro-Sul do país.

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Frente fria avança pelo Sudeste

A mudança do tempo não ficará restrita a São Paulo. A chuva também alcança o sul de Minas Gerais, a Zona da Mata e o Triângulo Mineiro, além de grande parte do Rio de Janeiro, embora com menor intensidade. Há risco de temporais em pontos da Serra Fluminense.

Já o centro-norte mineiro e o Espírito Santo permanecem com tempo firme e poucas nuvens. O calor continua predominando em boa parte do Sudeste, principalmente nas áreas que ainda estão à frente da frente fria.

Como fica a previsão do tempo no Brasil?

No Sul, a chuva fica mais concentrada em Santa Catarina e Paraná, com possibilidade de temporais, enquanto o tempo melhora em grande parte do Rio Grande do Sul. No Centro-Oeste, Mato Grosso do Sul terá chuva de moderada a forte e risco de temporais, e as instabilidades também avançam sobre áreas de Mato Grosso e chegam ao sul de Goiás.

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No Nordeste, predominam calor e tempo seco no interior, com umidade entre 12% e 20% em áreas da Bahia e do Piauí. No Norte, a chuva mais intensa se concentra no oeste da Amazônia, com risco de temporais isolados no Acre, em Rondônia e em áreas do Amazonas.

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Calor antecede mudança do tempo em São Paulo

A quarta-feira, portanto, terá dois momentos distintos na capital paulista. O dia começa com sol entre poucas nuvens e temperaturas em elevação, com máxima de 32°C. A partir da tarde, o avanço das instabilidades aumenta a possibilidade de chuva forte.

As pancadas podem continuar durante a noite e ocorrer acompanhadas por trovoadas e rajadas de vento. Em outras áreas do estado, especialmente no sul, sudoeste e oeste, o avanço da frente fria eleva o risco de temporais isolados.

Temperaturas mínimas e máximas em 10 capitais nesta quarta-feira, 30 de setembro:

Fonte: Climatempo

  • Belo Horizonte (MG): 20°C / 36°C
  • Brasília (DF): 23°C / 35°C
  • Curitiba (PR): 17°C / 26°C
  • Florianópolis (SC): 17°C / 22°C
  • Goiânia (GO): 21°C / 39°C
  • Manaus (AM): 27°C / 33°C
  • Porto Alegre (RS): 15°C / 20°C
  • Rio de Janeiro (RJ): 24°C / 37°C
  • Salvador (BA): 25°C / 30°C
  • São Paulo (SP): 17°C / 32°C
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Clima
Previsão do tempo
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