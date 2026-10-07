Previsão do tempo: São Paulo terá chuva e Sul entra em alerta para temporais nesta quinta-feira, 8

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A previsão do tempo para esta quinta-feira, 8 de outubro, destaca chuva volumosa, temporais e vento forte no Sul do Brasil, com o Rio Grande do Sul em alerta máximo. São Paulo terá pancadas à tarde, enquanto outras regiões enfrentam calor, baixa umidade ou instabilidades localizadas. Entenda os detalhes.

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A previsão do tempo para esta quinta-feira, 8 de outubro, coloca o Sul do Brasil no centro das atenções. Segundo o Climatempo, o avanço de uma frente fria, combinado com áreas de baixa pressão e um cavado em médios níveis da atmosfera, favorece chuva volumosa, temporais e vento forte na região.

Em São Paulo, a quinta-feira começa mais estável, mas o aquecimento e a umidade aumentam as condições para pancadas durante a tarde, principalmente no centro-norte e oeste do estado. Há possibilidade localizada de chuva forte, raios e rajadas de vento, que podem se aproximar de 70 km/h no oeste paulista.

Na capital paulista, a manhã terá sol entre nuvens, enquanto a chuva chega à tarde. O Climatempo prevê acumulado de 5 milímetros, com mínima de 16°C e máxima de 29°C.

Como fica a previsão do tempo por região?

Sul: o Rio Grande do Sul concentra o cenário mais severo. Chuva forte, trovoadas e temporais são esperados desde a madrugada, sobretudo na metade oeste, Campanha, Centro, Missões, Noroeste e Norte. Oeste e Missões podem acumular pontualmente até 100 milímetros de chuva, e rajadas podem superar 90 km/h em pontos do estado. As instabilidades também avançam para o oeste de Santa Catarina e sudoeste do Paraná.

Sudeste: grande parte da região começa o dia com tempo mais estável. Além das pancadas previstas para São Paulo, o Sul de Minas pode registrar chuva. No Rio de Janeiro, a instabilidade diminui, embora ainda possa chover de forma isolada, principalmente na Costa Verde. No Espírito Santo, predomina o tempo firme.

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Centro-Oeste: as condições para chuva aumentam principalmente em Mato Grosso do Sul e no oeste e sudoeste de Mato Grosso. O maior risco de temporais fica no sul, sudoeste e oeste sul-mato-grossense, com possibilidade de chuva forte, raios e rajadas próximas de 70 km/h. Goiás e Distrito Federal permanecem majoritariamente quentes e secos.

Nordeste: o tempo firme e o calor continuam predominando. A principal preocupação é a baixa umidade, que pode ficar entre 12% e 20% em áreas da Bahia, Maranhão, Piauí e Ceará, aumentando também o risco de queimadas. A chuva fica mais restrita ao litoral entre Paraíba e Alagoas.

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Norte: calor e umidade mantêm condições para pancadas moderadas a fortes em Rondônia e boa parte do Amazonas. No Acre, a chuva ganha intensidade. Em outras áreas, como Tocantins e setores do Pará, o tempo será mais firme e quente, com umidade podendo variar entre 20% e 30%.

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Onde está o maior risco nesta quinta-feira?

O principal ponto de atenção será o Rio Grande do Sul, onde a combinação de chuva volumosa, temporais e vento forte pode produzir acumulados próximos de 100 milímetros em algumas áreas e rajadas superiores a 90 km/h. São Paulo também merece atenção à tarde, mas com instabilidades mais localizadas.

Temperaturas mínimas e máximas em 10 capitais nesta quinta-feira, 8 de outubro:

Fonte: Climatempo

Belo Horizonte (MG): 17°C / 31°C



Brasília (DF): 19°C / 32°C



Curitiba (PR): 13°C / 27°C



Florianópolis (SC): 20°C / 23°C



Goiânia (GO): 20°C / 34°C



Manaus (AM): 24°C / 38°C



Porto Alegre (RS): 18°C / 26°C



Rio de Janeiro (RJ): 21°C / 29°C



Salvador (BA): 24°C / 28°C



São Paulo (SP): 16°C / 29°C