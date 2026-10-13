Previsão do tempo: São Paulo terá chuva e PR e MS entram em alerta nesta quarta-feira, 14

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A previsão do tempo para esta quarta-feira aponta atenção no Centro-Sul do Brasil. Uma área de baixa pressão combinada à umidade favorece chuva intensa, temporais e rajadas de até 70 km/h. São Paulo terá volumes elevados, enquanto Paraná e Mato Grosso do Sul concentram os maiores riscos. Fique atento!

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A previsão do tempo para esta quarta-feira, 14 de outubro, indica um dia de atenção no Centro-Sul do Brasil. A formação e o deslocamento de uma área de baixa pressão, combinados à circulação de umidade e a outros sistemas meteorológicos, favorecem chuva intensa, temporais e rajadas de até 70 km/h.

Em São Paulo, a chuva começa nas primeiras horas pelo oeste, sudoeste e litoral e avança para outras áreas ao longo do dia. Tupã, Ourinhos, Itapeva e Apiaí estão entre as regiões com possibilidade de volumes elevados, enquanto a capital, Grande São Paulo, Vale do Ribeira, Vale do Paraíba, Serra da Mantiqueira e litoral também podem ter chuva forte.

Na capital paulista, estão previstas pancadas durante a madrugada, seguidas por uma manhã de sol entre muitas nuvens. A instabilidade volta a aumentar à tarde, com chuva e trovoadas, e novas precipitações são esperadas à noite. A temperatura varia entre 17°C e 25°C, com acumulado previsto de 40 milímetros.

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Como fica a previsão do tempo por região?

Sul: o Paraná concentra os maiores volumes de chuva, com acumulados que podem alcançar pontualmente 80 milímetros, sobretudo no centro-norte e na região de Curitiba. Há risco de temporais, alagamentos, enxurradas e inundações. Santa Catarina e Rio Grande do Sul também terão áreas de chuva forte, com possibilidade de granizo.

Sudeste: São Paulo e Rio de Janeiro são os principais pontos de atenção. Em Minas Gerais, Sul de Minas, Triângulo Mineiro e Zona da Mata podem ter chuva moderada a forte. O norte mineiro, por outro lado, enfrenta baixa umidade. No Espírito Santo, a chuva fica concentrada no sul.

Centro-Oeste: Mato Grosso do Sul terá condições favoráveis a temporais, principalmente no oeste e centro-sul, com risco de acumulados elevados e ventos intensos. Mato Grosso, Goiás e Distrito Federal também podem registrar pancadas moderadas a fortes.

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Nordeste: calor e tempo seco continuam predominando. A umidade pode cair para 12% a 20% em algumas áreas do interior. No litoral, há previsão de chuva fraca e localizada, especialmente em trechos de Pernambuco, Rio Grande do Norte e Maranhão.

Norte: Amazonas, Roraima, Acre, Rondônia, sul do Pará e áreas do Tocantins podem registrar pancadas moderadas a fortes, acompanhadas de raios e rajadas localizadas. A chuva será irregular, com maior concentração no oeste da Amazônia.

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Onde estão os maiores riscos nesta quarta-feira?

Os principais pontos de atenção são Paraná, Mato Grosso do Sul e áreas de São Paulo. No Paraná, os acumulados podem chegar a 80 milímetros, enquanto São Paulo terá risco de chuva forte em diferentes áreas do estado. Rajadas de vento podem alcançar 70 km/h em partes do país.

Temperaturas mínimas e máximas em 10 capitais nesta quarta-feira, 14 de outubro:

Fonte: Climatempo

Belo Horizonte (MG): 17°C / 31°C



Brasília (DF): 21°C / 31°C



Curitiba (PR): 15°C / 22°C



Florianópolis (SC): 19°C / 23°C



Goiânia (GO): 19°C / 32°C



Manaus (AM): 25°C / 33°C



Porto Alegre (RS): 16°C / 21°C



Rio de Janeiro (RJ): 21°C / 32°C



Salvador (BA): 23°C / 32°C



São Paulo (SP): 17°C / 25°C