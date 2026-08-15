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Previsão do tempo: São Paulo terá calorão e temporais ameaçam o Sul neste domingo, 16

Capital paulista terá tempo mais firme; Centro-Oeste enfrenta calor intenso e umidade muito baixa

Por Pedro Cardoso Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 15 ago 2026, 17h00
Calor em São Paulo
 (Cris Faga/NurPhoto/Getty Images)
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A previsão do tempo para este domingo, 16, será marcada por calor intenso e tempo seco em boa parte do interior do Brasil. Em São Paulo, o calor será um dos principais destaques, com temperaturas em elevação e máxima que pode chegar aos 29°C na capital paulista. No Sul, o cenário será oposto, com uma nova frente fria favorecendo chuva forte e temporais no Rio Grande do Sul.

Depois das instabilidades dos últimos dias, São Paulo terá redução da chuva e predomínio de tempo mais firme. O aquecimento será sentido principalmente durante a tarde, quando os termômetros sobem rapidamente. Na capital, a previsão de máxima de 32°C reforça o contraste com o frio registrado no começo da semana.

No restante do país, o domingo terá extremos. O

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Centro-Oeste continua sob forte calor, baixa umidade e risco elevado de incêndios, enquanto áreas do Amazonas, Roraima e Pará podem registrar chuva de moderada a forte intensidade. No litoral do Nordeste, ainda há previsão de precipitação em alguns trechos.

Previsão do tempo por região do país:

Sul

Uma nova frente fria começa a se formar entre o Uruguai e o Rio Grande do Sul, favorecendo chuva moderada a forte, trovoadas e risco de temporais principalmente na metade leste e no centro-sul gaúcho. Também pode chover no litoral de Santa Catarina e do Paraná.

Sudeste

No Sudeste, a chuva perde força em São Paulo, mas continua em áreas do Rio de Janeiro, Espírito Santo e Minas Gerais. No centro-norte fluminense, pode chover de forma fraca a moderada, enquanto Espírito Santo e leste e nordeste mineiro podem ter precipitação mais intensa.

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No interior paulista e mineiro, o calor e a baixa umidade ganham destaque, principalmente na metade norte de São Paulo, Triângulo Mineiro e oeste de Minas Gerais.

Centro-Oeste

O Centro-Oeste terá tempo firme, sem previsão de chuva, com calor intenso e baixos índices de umidade. Em áreas de Mato Grosso, Goiás e Mato Grosso do Sul, a umidade pode ficar entre 12% e 20%, elevando a atenção para o ressecamento da vegetação e o risco de incêndios.

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Campo Grande, Cuiabá e Brasília continuam sob calor forte. Em Cuiabá, a temperatura pode chegar a 39°C, enquanto Campo Grande pode registrar até 34°C.

Nordeste

O domingo será de maior presença de sol em grande parte do Nordeste, embora ainda possa chover no litoral do Rio Grande do Norte e entre o litoral sul da Bahia e Alagoas. Na costa baiana, a precipitação pode ser pontualmente mais forte.

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No interior, o tempo permanece quente e seco, com umidade entre 20% e 30% em áreas da Bahia, Piauí, Ceará, Maranhão, Pernambuco e Paraíba.

Norte

Na Região Norte, predominam calor, períodos de sol e pouca chuva em grande parte do território. As pancadas mais fortes ficam concentradas no Amazonas, Roraima e Pará. No oeste de Roraima, há risco de temporais.

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No Tocantins e no sul do Pará, a preocupação é com o ar seco. Na metade sul tocantinense, a umidade relativa pode variar entre 12% e 20%.

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Temperaturas mínimas e máximas em 10 capitais neste domingo, 16 de agosto:

Fonte: Climatempo

  • Belo Horizonte (MG): 16°C / 28°C
  • Brasília (DF): 16°C / 30°C
  • Curitiba (PR): 14°C / 25°C
  • Florianópolis (SC): 19°C / 21°C
  • Goiânia (GO): 22°C / 33°C
  • Manaus (AM): 27°C / 34°C
  • Porto Alegre (RS): 16°C / 24°C
  • Rio de Janeiro (RJ): 21°C / 29°C
  • Salvador (BA): 21°C / 28°C
  • São Paulo (SP): 17°C / 29°C

Quais são os principais riscos neste domingo?

Os principais pontos de atenção estão no Rio Grande do Sul, onde há risco de temporais e acumulados elevados de chuva, e no interior do país, onde o calor e a baixa umidade aumentam o risco de queimadas e incêndios.

No Sudeste, São Paulo terá um cenário mais estável, mas o ar seco será destaque no interior. Já Espírito Santo e áreas de Minas Gerais ainda podem registrar chuva moderada a forte.

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