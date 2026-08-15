Previsão do tempo: São Paulo terá calorão e temporais ameaçam o Sul neste domingo, 16
Capital paulista terá tempo mais firme; Centro-Oeste enfrenta calor intenso e umidade muito baixa
A previsão do tempo para este domingo, 16, será marcada por calor intenso e tempo seco em boa parte do interior do Brasil. Em São Paulo, o calor será um dos principais destaques, com temperaturas em elevação e máxima que pode chegar aos 29°C na capital paulista. No Sul, o cenário será oposto, com uma nova frente fria favorecendo chuva forte e temporais no Rio Grande do Sul.
Depois das instabilidades dos últimos dias, São Paulo terá redução da chuva e predomínio de tempo mais firme. O aquecimento será sentido principalmente durante a tarde, quando os termômetros sobem rapidamente. Na capital, a previsão de máxima de 32°C reforça o contraste com o frio registrado no começo da semana.
No restante do país, o domingo terá extremos. O
Centro-Oeste continua sob forte calor, baixa umidade e risco elevado de incêndios, enquanto áreas do Amazonas, Roraima e Pará podem registrar chuva de moderada a forte intensidade. No litoral do Nordeste, ainda há previsão de precipitação em alguns trechos.
Previsão do tempo por região do país:
Sul
Uma nova frente fria começa a se formar entre o Uruguai e o Rio Grande do Sul, favorecendo chuva moderada a forte, trovoadas e risco de temporais principalmente na metade leste e no centro-sul gaúcho. Também pode chover no litoral de Santa Catarina e do Paraná.
Sudeste
No Sudeste, a chuva perde força em São Paulo, mas continua em áreas do Rio de Janeiro, Espírito Santo e Minas Gerais. No centro-norte fluminense, pode chover de forma fraca a moderada, enquanto Espírito Santo e leste e nordeste mineiro podem ter precipitação mais intensa.
No interior paulista e mineiro, o calor e a baixa umidade ganham destaque, principalmente na metade norte de São Paulo, Triângulo Mineiro e oeste de Minas Gerais.
Centro-Oeste
O Centro-Oeste terá tempo firme, sem previsão de chuva, com calor intenso e baixos índices de umidade. Em áreas de Mato Grosso, Goiás e Mato Grosso do Sul, a umidade pode ficar entre 12% e 20%, elevando a atenção para o ressecamento da vegetação e o risco de incêndios.
Campo Grande, Cuiabá e Brasília continuam sob calor forte. Em Cuiabá, a temperatura pode chegar a 39°C, enquanto Campo Grande pode registrar até 34°C.
Nordeste
O domingo será de maior presença de sol em grande parte do Nordeste, embora ainda possa chover no litoral do Rio Grande do Norte e entre o litoral sul da Bahia e Alagoas. Na costa baiana, a precipitação pode ser pontualmente mais forte.
No interior, o tempo permanece quente e seco, com umidade entre 20% e 30% em áreas da Bahia, Piauí, Ceará, Maranhão, Pernambuco e Paraíba.
Norte
Na Região Norte, predominam calor, períodos de sol e pouca chuva em grande parte do território. As pancadas mais fortes ficam concentradas no Amazonas, Roraima e Pará. No oeste de Roraima, há risco de temporais.
No Tocantins e no sul do Pará, a preocupação é com o ar seco. Na metade sul tocantinense, a umidade relativa pode variar entre 12% e 20%.
Temperaturas mínimas e máximas em 10 capitais neste domingo, 16 de agosto:
Fonte: Climatempo
- Belo Horizonte (MG): 16°C / 28°C
- Brasília (DF): 16°C / 30°C
- Curitiba (PR): 14°C / 25°C
- Florianópolis (SC): 19°C / 21°C
- Goiânia (GO): 22°C / 33°C
- Manaus (AM): 27°C / 34°C
- Porto Alegre (RS): 16°C / 24°C
- Rio de Janeiro (RJ): 21°C / 29°C
- Salvador (BA): 21°C / 28°C
- São Paulo (SP): 17°C / 29°C
Quais são os principais riscos neste domingo?
Os principais pontos de atenção estão no Rio Grande do Sul, onde há risco de temporais e acumulados elevados de chuva, e no interior do país, onde o calor e a baixa umidade aumentam o risco de queimadas e incêndios.
No Sudeste, São Paulo terá um cenário mais estável, mas o ar seco será destaque no interior. Já Espírito Santo e áreas de Minas Gerais ainda podem registrar chuva moderada a forte.