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Previsão do tempo: São Paulo terá calor de 34°C e chuva forte nesta terça, 29

Pancadas de chuva ganham força a partir da tarde, acompanhadas por trovoadas e rajadas de vento na capital

Por Pedro Cardoso Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 28 set 2026, 18h00
Pessoas atravessando uma rua molhada sob chuva forte, à noite. Uma pessoa no centro segura um guarda-chuva marrom com bolinhas brancas, vestindo camiseta azul e calça preta. À esquerda, uma mulher com guarda-chuva rosa e à direita, outra pessoa com guarda-chuva azul. Um ônibus com faróis acesos se aproxima ao fundo
Chuva em São Paulo (Bruno Escolastico Sousa Silva/NurPhoto/Getty Images)
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A previsão do tempo em São Paulo para esta terça-feira, 29, será marcada por uma mudança nas condições meteorológicas. A aproximação de uma nova frente fria aumenta gradualmente a umidade e as instabilidades sobre o estado, com possibilidade de chuva forte em diversas áreas paulistas. Na capital, a temperatura ainda pode chegar aos 34°C antes do avanço das pancadas de chuva.

Na cidade de São Paulo, o sol aparece entre poucas nuvens durante a manhã, mas o cenário muda a partir da tarde. Há previsão de pancadas de chuva de moderada a forte intensidade, acompanhadas por trovoadas e rajadas de vento que podem alcançar 60 km/h. A instabilidade continua durante a noite.

No estado, as primeiras pancadas isoladas podem ocorrer já no começo do dia em áreas do oeste e do norte paulista. A chuva ganha força durante a tarde e pode atingir diferentes pontos de São Paulo. O maior risco de temporais se concentra no oeste, sudoeste e sul, onde também são esperadas rajadas de vento mais intensas.

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Quais áreas de São Paulo podem ter chuva forte?

A partir da tarde, as pancadas se intensificam de maneira irregular pelo estado. Há potencial para chuva forte no leste, litoral, oeste, sudoeste, sul, região central, nordeste e noroeste paulista.

O risco de temporais é maior no oeste, sudoeste e sul de São Paulo. Nessas áreas, além da chuva forte e dos raios, as rajadas de vento podem ganhar intensidade.

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Em grande parte do estado, os ventos podem alcançar entre 50 e 70 km/h. No extremo oeste, sudoeste e sul paulista, especialmente nas proximidades da divisa com o Paraná, as rajadas podem chegar aos 90 km/h.

Como fica a previsão do tempo no Brasil?

No Sul, a terça-feira será marcada por chuva e temporais, especialmente no Rio Grande do Sul, com possibilidade de raios, granizo e fortes rajadas de vento. As instabilidades também atingem Santa Catarina e Paraná.

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No Sudeste, além da chuva prevista para São Paulo, podem ocorrer pancadas isoladas em áreas de Minas Gerais e no extremo sul do Rio de Janeiro. O Espírito Santo permanece sem mudanças significativas.

No Centro-Oeste, Mato Grosso do Sul terá aumento das instabilidades e risco de temporais isolados. Mato Grosso pode registrar chuva pontual, enquanto Goiás e Distrito Federal seguem com calor e baixa umidade.

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No Nordeste, predominam calor e tempo mais seco no interior, com possibilidade de chuva isolada em trechos do litoral.

Já no Norte, áreas do Amazonas, Acre, Rondônia, Roraima e Pará podem registrar pancadas de chuva, localmente fortes em alguns pontos.

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Frente fria muda o tempo em São Paulo

A terça-feira, portanto, será de calor seguido por aumento das instabilidades em São Paulo. Na capital, a máxima de 34°C antecede as pancadas de chuva previstas para a tarde e a noite, que podem vir acompanhadas por trovoadas e ventos de até 60 km/h.

No estado, a atenção se volta principalmente para oeste, sudoeste e sul, onde existe risco de temporais e as rajadas podem atingir 90 km/h. A chuva também pode ganhar força em outras áreas paulistas conforme as instabilidades avançam ao longo do dia.

Temperaturas mínimas e máximas em 10 capitais nesta terça-feira, 29 de setembro:

Fonte: Climatempo

  • Belo Horizonte (MG): 20°C / 34°C
  • Brasília (DF): 20°C / 35°C
  • Curitiba (PR): 15°C / 30°C
  • Florianópolis (SC): 19°C / 22°C
  • Goiânia (GO): 20°C / 39°C
  • Manaus (AM): 32°C / 33°C
  • Porto Alegre (RS): 17°C / 24°C
  • Rio de Janeiro (RJ): 22°C / 32°C
  • Salvador (BA): 23°C / 32°C
  • São Paulo (SP): 18°C / 34°C
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Clima
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