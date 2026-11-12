Previsão do tempo: São Paulo terá calor acima de 30°C em parte do estado nesta sexta; veja onde ainda pode chover forte

Ler Resumo





A sexta-feira, 13 de novembro, promete instabilidades e chuvas em diversas regiões do Brasil. Norte e Centro-Oeste terão pancadas fortes, enquanto o Nordeste se destaca pelo calor intenso, podendo atingir 38°C. São Paulo vê a chuva com maior intensidade no interior e litoral. Fique atento aos riscos de alagamentos na Bahia e temporais nas outras regiões.

Este resumo foi útil? 👍

👎 Resumo gerado por ferramenta de IA treinada pela redação da Editora Abril.

A previsão do tempo para esta sexta-feira, 13 de novembro, indica manutenção das instabilidades em diferentes áreas do Brasil. O calor e a umidade continuam favorecendo pancadas de chuva, que podem ganhar força principalmente no Norte e no Centro-Oeste. No Nordeste, o destaque será o calor, com temperaturas que podem chegar a 38°C.

Em São Paulo, a instabilidade se desloca para leste e perde força em parte do estado, mas a chuva ainda pode aparecer com maior intensidade em pontos do interior e em áreas próximas ao litoral. O aquecimento ao longo do dia ajuda a formar novas áreas de chuva, enquanto no oeste paulista as máximas podem superar os 30°C.

O cenário nacional continua marcado por fortes contrastes. Enquanto o Rio Grande do Sul terá condições mais estáveis, partes do Centro-Oeste e do Norte permanecem sujeitas a chuva de moderada a forte intensidade. Na Bahia, a precipitação diminui, mas o solo ainda encharcado no sul e no extremo sul mantém o risco de alagamentos e movimentos de massa.

Como fica a previsão do tempo por região?

Sul: o tempo fica mais estável no Rio Grande do Sul, embora pancadas fracas e isoladas ainda possam ocorrer no Noroeste e no Norte do estado. Paraná e Santa Catarina podem ter chuva fraca e localizada, especialmente no norte dos dois estados e em áreas próximas à divisa com São Paulo. As máximas variam, em geral, entre 24°C e 30°C, com temperaturas mais elevadas no oeste da região.

Sudeste: as pancadas de chuva ainda podem atingir diferentes áreas. Em São Paulo, a instabilidade perde força em parte do estado, mas há possibilidade de chuva localmente forte no interior e perto do litoral. Em Minas Gerais, a precipitação alcança o sul, a Zona da Mata e setores centrais e do norte. Rio de Janeiro e Espírito Santo também podem registrar pancadas.

Continua após a publicidade

Centro-Oeste: o calor e a elevada umidade favorecem a formação de nuvens carregadas ao longo da sexta-feira. Mato Grosso, Goiás, Distrito Federal e partes de Mato Grosso do Sul podem registrar pancadas de moderada a forte intensidade. A atenção é maior no norte e no nordeste sul-mato-grossense. As máximas ficam acima dos 30°C em grande parte da região.

Nordeste: o calor será um dos principais destaques do dia. As temperaturas podem alcançar cerca de 38°C nas áreas mais quentes do interior, onde a umidade relativa do ar pode se aproximar dos 30%. Maranhão e Piauí têm possibilidade de pancadas irregulares. Na Bahia, a chuva diminui após os elevados volumes registrados nos últimos dias, mas novas pancadas ainda podem ocorrer.

Norte: a instabilidade continua forte em diferentes estados. Amazonas, Acre, Rondônia e centro-sul do Pará concentram expectativa de maiores acumulados, com possibilidade de chuva forte em pontos isolados. Em Roraima, o calor chama atenção, com máximas entre 34°C e 37°C.

Continua após a publicidade

Super El Niño: o que você precisa saber

Temperaturas mínimas e máximas em 10 capitais nesta sexta-feira, 13 de novembro:

Fonte: Climatempo

Belo Horizonte (MG): 17°C / 27°C

Brasília (DF): 19°C / 27°C

Curitiba (PR): 17°C / 27°C

Florianópolis (SC): 20°C / 24°C

Goiânia (GO): 20°C / 29°C

Manaus (AM): 26°C / 35°C

Porto Alegre (RS): 18°C / 29°C

Rio de Janeiro (RJ): 20°C / 31°C

Salvador (BA): 24°C / 32°C

São Paulo (SP): 17°C / 28°C

Continua após a publicidade

Onde estão os maiores riscos nesta sexta-feira?

O Centro-Oeste e o Norte concentram parte das condições mais favoráveis para chuva forte. A combinação de calor e umidade mantém a atmosfera instável, principalmente em Mato Grosso, Goiás, Distrito Federal, Amazonas, Acre, Rondônia e áreas do Pará.

Na Bahia, apesar da redução da chuva, o risco permanece por causa das condições deixadas pelas precipitações dos últimos dias. O solo encharcado no sul e no extremo sul do estado aumenta a vulnerabilidade a alagamentos e movimentos de massa em encostas, especialmente se novas pancadas ocorrerem.