Previsão do tempo: São Paulo terá altas temperaturas e baixa umidade nesta quarta, 19

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O Brasil enfrenta extremos climáticos nesta quarta-feira, 19. São Paulo terá calor seco e sol até 31°C. Uma frente fria traz chuvas fortes e temporais ao Sul, enquanto o Nordeste registra precipitação no litoral. Sudeste e Centro-Oeste persistem sob calor intenso e baixa umidade, um cenário que exige atenção em todo o país.

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A previsão do tempo para esta quarta-feira, 19, será marcada por calor e tempo seco em São Paulo e por fortes contrastes entre as regiões do Brasil. Na capital paulista, o dia terá tempo firme, sol e temperaturas que podem chegar aos 31°C, segundo o Climatempo.

No restante do estado, a atmosfera permanece estável, dificultando a formação de nuvens de chuva. A situação chama atenção sobretudo no norte paulista, onde a umidade relativa do ar pode cair para a faixa entre 12% e 20%. Em outras áreas de São Paulo, os índices ficam entre 20% e 30%.

Enquanto o Sudeste e o Centro-Oeste enfrentam calor intenso e ar seco, uma frente fria aumenta as instabilidades no Sul, com previsão de chuva forte e temporais. O Nordeste terá chuva mais intensa em trechos da faixa litorânea, enquanto no Norte as pancadas ficam concentradas principalmente no extremo norte e oeste.

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Previsão do tempo por região do país:

Sul

A Região Sul concentra as principais instabilidades desta quarta-feira. Uma frente fria favorece chuva no Rio Grande do Sul desde as primeiras horas do dia, principalmente na Campanha, sul, litoral e Região Metropolitana de Porto Alegre. Há previsão de precipitação moderada a forte, trovoadas e temporais isolados.

Ao longo do dia, a chuva se concentra principalmente no sul, região central, centro-leste e litoral gaúcho. Entre o fim da tarde e a noite, as instabilidades também alcançam o sul de Santa Catarina, com risco de temporais.

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Nas demais áreas da região, o tempo firme predomina. O norte e o oeste do Paraná seguem quentes e secos, com umidade entre 20% e 30% na metade norte do estado. Já no Rio Grande do Sul e no extremo sul catarinense, as temperaturas diminuem devido à chuva, à nebulosidade e à entrada de ar polar.

Sudeste

Além de São Paulo, o Sudeste terá uma quarta-feira de calor intenso e tempo seco, especialmente no interior. Grande parte do Rio de Janeiro e áreas do sul e centro-oeste de Minas Gerais também podem registrar umidade relativa entre 20% e 30%.

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No Triângulo Mineiro e no oeste de Minas Gerais, os índices podem cair para a faixa entre 12% e 20%. No norte do Espírito Santo, a circulação oceânica ainda pode levar alguma umidade.

Entre as capitais, o Rio de Janeiro pode chegar a 33°C, enquanto Belo Horizonte terá tempo firme e máxima de 30°C.

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Centro-Oeste

O calor e a baixa umidade continuam intensos no Centro-Oeste, onde o tempo firme predomina em praticamente toda a região. Apenas pontos isolados do sul, sudoeste e oeste de Mato Grosso do Sul podem registrar chuva entre o fim da tarde e a noite, devido à aproximação da frente fria.

Em Goiás, Distrito Federal, boa parte de Mato Grosso e no centro-leste de Mato Grosso do Sul, a umidade permanece baixa. No leste e no centro goiano, os índices podem variar entre 12% e 20%.

Entre as capitais, Cuiabá pode alcançar 38°C, enquanto Campo Grande chega a 35°C.

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Nordeste

No Nordeste, a quarta-feira terá tempo quente e seco no interior e chuva em trechos da faixa leste. As precipitações atingem principalmente áreas entre o litoral do Rio Grande do Norte e Alagoas e o trecho entre Salvador e o sul da Bahia, com intensidade moderada a forte.

A faixa litorânea entre Paraíba e Alagoas tem possibilidade de temporais. No interior da região, porém, prevalecem o calor e o tempo seco. Áreas da Bahia, Maranhão, Piauí, Ceará e oeste de Pernambuco podem registrar umidade entre 20% e 30%.

Rajadas de vento podem alcançar 70 km/h em alguns pontos do Nordeste.

Norte

Na Região Norte, as pancadas de chuva ficam concentradas principalmente em Roraima e nas áreas norte, noroeste e oeste do Amazonas. Também há previsão de chuva no Acre, oeste de Rondônia e nordeste do Pará.

O oeste e o sul do Acre têm risco de temporais. Nas demais áreas, o tempo seco predomina, com temperaturas elevadas. No Tocantins e no sul do Pará, a umidade relativa do ar varia entre 20% e 30%, mantendo condições favoráveis à ocorrência e à propagação de queimadas.

Super El Niño: o que você precisa saber

Temperaturas mínimas e máximas em 10 capitais nesta quarta-feira, 19 de agosto:

Fonte: Climatempo

Belo Horizonte (MG): 12°C / 30°C



Brasília (DF): 16°C / 28°C



Curitiba (PR): 15°C / 29°C



Florianópolis (SC): 18°C / 21°C



Goiânia (GO): 20°C / 33°C



Manaus (AM): 27°C / 35°C



Porto Alegre (RS): 15°C / 19°C



Rio de Janeiro (RJ): 18°C / 33°C



Salvador (BA): 21°C / 29°C



São Paulo (SP): 17°C / 31°C

Calor, ar seco e temporais exigem atenção

O cenário desta quarta-feira reforça dois extremos no país. De um lado, a baixa umidade e o calor intenso atingem especialmente áreas do Sudeste e do Centro-Oeste. De outro, a passagem da frente fria mantém o risco de chuva forte e temporais principalmente no Rio Grande do Sul e no sul de Santa Catarina.

O Nordeste também merece atenção para chuva intensa no litoral, enquanto áreas do Norte enfrentam risco de temporais e, simultaneamente, tempo seco em outros setores.