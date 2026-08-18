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Previsão do tempo: São Paulo terá altas temperaturas e baixa umidade nesta quarta, 19

Capital paulista pode chegar aos 31°C, enquanto frente fria provoca chuva forte no Rio Grande do Sul

Por Pedro Cardoso Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 18 ago 2026, 17h00
Jovem se refresca do calor no parque do Ibirapuera, em São Paulo
Jovem se refresca do calor no parque do Ibirapuera, em São Paulo (Ivan Pacheco/VEJA)
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Previsão do tempo: São Paulo terá altas temperaturas e baixa umidade nesta quarta, 19 Priorizar nos meus resultados Google

A previsão do tempo para esta quarta-feira, 19, será marcada por calor e tempo seco em São Paulo e por fortes contrastes entre as regiões do Brasil. Na capital paulista, o dia terá tempo firme, sol e temperaturas que podem chegar aos 31°C, segundo o Climatempo.

No restante do estado, a atmosfera permanece estável, dificultando a formação de nuvens de chuva. A situação chama atenção sobretudo no norte paulista, onde a umidade relativa do ar pode cair para a faixa entre 12% e 20%. Em outras áreas de São Paulo, os índices ficam entre 20% e 30%.

Enquanto o Sudeste e o Centro-Oeste enfrentam calor intenso e ar seco, uma frente fria aumenta as instabilidades no Sul, com previsão de chuva forte e temporais. O Nordeste terá chuva mais intensa em trechos da faixa litorânea, enquanto no Norte as pancadas ficam concentradas principalmente no extremo norte e oeste.

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Previsão do tempo por região do país:

Sul

A Região Sul concentra as principais instabilidades desta quarta-feira. Uma frente fria favorece chuva no Rio Grande do Sul desde as primeiras horas do dia, principalmente na Campanha, sul, litoral e Região Metropolitana de Porto Alegre. Há previsão de precipitação moderada a forte, trovoadas e temporais isolados.

Ao longo do dia, a chuva se concentra principalmente no sul, região central, centro-leste e litoral gaúcho. Entre o fim da tarde e a noite, as instabilidades também alcançam o sul de Santa Catarina, com risco de temporais.

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Nas demais áreas da região, o tempo firme predomina. O norte e o oeste do Paraná seguem quentes e secos, com umidade entre 20% e 30% na metade norte do estado. Já no Rio Grande do Sul e no extremo sul catarinense, as temperaturas diminuem devido à chuva, à nebulosidade e à entrada de ar polar.

Sudeste

Além de São Paulo, o Sudeste terá uma quarta-feira de calor intenso e tempo seco, especialmente no interior. Grande parte do Rio de Janeiro e áreas do sul e centro-oeste de Minas Gerais também podem registrar umidade relativa entre 20% e 30%.

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No Triângulo Mineiro e no oeste de Minas Gerais, os índices podem cair para a faixa entre 12% e 20%. No norte do Espírito Santo, a circulação oceânica ainda pode levar alguma umidade.

Entre as capitais, o Rio de Janeiro pode chegar a 33°C, enquanto Belo Horizonte terá tempo firme e máxima de 30°C.

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Centro-Oeste

O calor e a baixa umidade continuam intensos no Centro-Oeste, onde o tempo firme predomina em praticamente toda a região. Apenas pontos isolados do sul, sudoeste e oeste de Mato Grosso do Sul podem registrar chuva entre o fim da tarde e a noite, devido à aproximação da frente fria.

Em Goiás, Distrito Federal, boa parte de Mato Grosso e no centro-leste de Mato Grosso do Sul, a umidade permanece baixa. No leste e no centro goiano, os índices podem variar entre 12% e 20%.

Entre as capitais, Cuiabá pode alcançar 38°C, enquanto Campo Grande chega a 35°C.

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Nordeste

No Nordeste, a quarta-feira terá tempo quente e seco no interior e chuva em trechos da faixa leste. As precipitações atingem principalmente áreas entre o litoral do Rio Grande do Norte e Alagoas e o trecho entre Salvador e o sul da Bahia, com intensidade moderada a forte.

A faixa litorânea entre Paraíba e Alagoas tem possibilidade de temporais. No interior da região, porém, prevalecem o calor e o tempo seco. Áreas da Bahia, Maranhão, Piauí, Ceará e oeste de Pernambuco podem registrar umidade entre 20% e 30%.

Rajadas de vento podem alcançar 70 km/h em alguns pontos do Nordeste.

Norte

Na Região Norte, as pancadas de chuva ficam concentradas principalmente em Roraima e nas áreas norte, noroeste e oeste do Amazonas. Também há previsão de chuva no Acre, oeste de Rondônia e nordeste do Pará.

O oeste e o sul do Acre têm risco de temporais. Nas demais áreas, o tempo seco predomina, com temperaturas elevadas. No Tocantins e no sul do Pará, a umidade relativa do ar varia entre 20% e 30%, mantendo condições favoráveis à ocorrência e à propagação de queimadas.

Super El Niño: o que você precisa saber

Temperaturas mínimas e máximas em 10 capitais nesta quarta-feira, 19 de agosto:

Fonte: Climatempo

  • Belo Horizonte (MG): 12°C / 30°C
  • Brasília (DF): 16°C / 28°C
  • Curitiba (PR): 15°C / 29°C
  • Florianópolis (SC): 18°C / 21°C
  • Goiânia (GO): 20°C / 33°C
  • Manaus (AM): 27°C / 35°C
  • Porto Alegre (RS): 15°C / 19°C
  • Rio de Janeiro (RJ): 18°C / 33°C
  • Salvador (BA): 21°C / 29°C
  • São Paulo (SP): 17°C / 31°C

Calor, ar seco e temporais exigem atenção

O cenário desta quarta-feira reforça dois extremos no país. De um lado, a baixa umidade e o calor intenso atingem especialmente áreas do Sudeste e do Centro-Oeste. De outro, a passagem da frente fria mantém o risco de chuva forte e temporais principalmente no Rio Grande do Sul e no sul de Santa Catarina.

O Nordeste também merece atenção para chuva intensa no litoral, enquanto áreas do Norte enfrentam risco de temporais e, simultaneamente, tempo seco em outros setores.

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