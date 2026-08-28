Previsão do tempo: São Paulo pode chegar aos 34ºC neste sábado, 29, diz Climatempo
Tempo permanece firme ao longo do dia na capital paulista
A previsão do tempo para São Paulo neste sábado, 29, indica um dia de muito calor na capital paulista. Segundo o Climatempo, a temperatura pode chegar aos 34°C, com predomínio de sol entre algumas nuvens e sem previsão de chuva.
Os termômetros devem variar entre 17°C e 34°C, com forte aquecimento principalmente durante a tarde. Um ponto de atenção será a redução da umidade relativa do ar nos períodos mais quentes. Na cidade de São Paulo, o índice pode cair para 34%, enquanto a máxima prevista de umidade chega a 75%.
Calor ganha força na capital paulista
A máxima de 34°C coloca o calor entre os principais destaques da previsão para o sábado. O tempo aberto durante boa parte do dia favorece a elevação rápida das temperaturas após o amanhecer.
Mesmo com a presença de algumas nuvens, não há previsão de chuva para São Paulo. A combinação de calor e queda da umidade durante a tarde deve marcar o período de maior aquecimento.
Noite terá poucas nuvens e tempo firme
Depois de uma tarde quente, São Paulo continua sem chuva durante a noite. O Climatempo prevê poucas nuvens, mantendo o padrão de estabilidade observado ao longo do sábado.
Calorão continua no domingo
O calorão deve continuar em São Paulo ao longo do fim de semana. Depois da máxima de 34°C prevista para sábado, 29, a capital paulista ainda terá temperaturas elevadas no domingo, 30, quando os termômetros devem variar entre 20°C e 33°C, segundo o Climatempo, mantendo o cenário de tempo quente na cidade.
Temperaturas mínimas e máximas em 10 capitais neste sábado, 29 de agosto:
Fonte: Climatempo
- Belo Horizonte (MG): 15°C / 29°C
- Brasília (DF): 20°C / 33°C
- Curitiba (PR): 20°C / 31°C
- Florianópolis (SC): 19°C / 21°C
- Goiânia (GO): 21°C / 35°C
- Manaus (AM): 28°C / 36°C
- Porto Alegre (RS): 16°C / 18°C
- Rio de Janeiro (RJ): 22°C / 34°C
- Salvador (BA): 23°C / 28°C
- São Paulo (SP): 17°C / 34°C