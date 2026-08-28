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Previsão do tempo: São Paulo pode chegar aos 34ºC neste sábado, 29, diz Climatempo

Tempo permanece firme ao longo do dia na capital paulista

Por Pedro Cardoso Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 28 ago 2026, 17h00
Jovem se refresca do calor no parque do Ibirapuera, em São Paulo
Jovem se refresca do calor no parque do Ibirapuera, em São Paulo (Ivan Pacheco/VEJA/VEJA/VEJA/VEJA)
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A previsão do tempo para São Paulo neste sábado, 29, indica um dia de muito calor na capital paulista. Segundo o Climatempo, a temperatura pode chegar aos 34°C, com predomínio de sol entre algumas nuvens e sem previsão de chuva.

Os termômetros devem variar entre 17°C e 34°C, com forte aquecimento principalmente durante a tarde. Um ponto de atenção será a redução da umidade relativa do ar nos períodos mais quentes. Na cidade de São Paulo, o índice pode cair para 34%, enquanto a máxima prevista de umidade chega a 75%.

Calor ganha força na capital paulista

A máxima de 34°C coloca o calor entre os principais destaques da previsão para o sábado. O tempo aberto durante boa parte do dia favorece a elevação rápida das temperaturas após o amanhecer.

Siga

Mesmo com a presença de algumas nuvens, não há previsão de chuva para São Paulo. A combinação de calor e queda da umidade durante a tarde deve marcar o período de maior aquecimento.

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Noite terá poucas nuvens e tempo firme

Depois de uma tarde quente, São Paulo continua sem chuva durante a noite. O Climatempo prevê poucas nuvens, mantendo o padrão de estabilidade observado ao longo do sábado.

Calorão continua no domingo

O calorão deve continuar em São Paulo ao longo do fim de semana. Depois da máxima de 34°C prevista para sábado, 29, a capital paulista ainda terá temperaturas elevadas no domingo, 30, quando os termômetros devem variar entre 20°C e 33°C, segundo o Climatempo, mantendo o cenário de tempo quente na cidade.

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Super El Niño: o que você precisa saber

Temperaturas mínimas e máximas em 10 capitais neste sábado, 29 de agosto:

Fonte: Climatempo

  • Belo Horizonte (MG): 15°C / 29°C
  • Brasília (DF): 20°C / 33°C
  • Curitiba (PR): 20°C / 31°C
  • Florianópolis (SC): 19°C / 21°C
  • Goiânia (GO): 21°C / 35°C
  • Manaus (AM): 28°C / 36°C
  • Porto Alegre (RS): 16°C / 18°C
  • Rio de Janeiro (RJ): 22°C / 34°C
  • Salvador (BA): 23°C / 28°C
  • São Paulo (SP): 17°C / 34°C
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Clima
Previsão do tempo
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