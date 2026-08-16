Previsão do tempo: São Paulo chega a 30°C nesta segunda, 17; saiba onde também esquenta

A previsão do tempo para segunda-feira, 17, será marcada pelo calor em São Paulo e em extensas áreas do interior do Brasil. A capital paulista terá forte amplitude térmica, com mínima de 15°C e máxima de 30°C.

Em São Paulo, o dia terá sol com muitas nuvens e períodos de céu nublado. A tendência é de redução da nebulosidade durante a noite, quando restarão poucas nuvens. Não há previsão de chuva para a segunda-feira na capital.

O calor paulista faz parte de um cenário mais amplo. Segundo o Climatempo, o

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veranico entre 12 e 19 de agosto alcança áreas das cinco regiões brasileiras, mantendo vários dias consecutivos com temperaturas máximas pelo menos 3°C acima do normal para esta época do ano. Em pontos do país, o desvio pode chegar a 5°C em alguns dias.

Como fica a previsão do tempo em São Paulo?

O calorão será o principal destaque na cidade de São Paulo. Depois de uma madrugada mais fresca, com mínima de 15°C, os termômetros sobem rapidamente e podem atingir 30°C durante a tarde.

Apesar da presença de muitas nuvens e de períodos de céu nublado,

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não há previsão de chuva. À noite, a nebulosidade diminui e o céu fica com poucas nuvens. A Grande São Paulo está entre as áreas do Sudeste incluídas pelo Climatempo no veranico de agosto.

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Até quando vai o veranico?

Segundo o Climatempo, o episódio está previsto para durar

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até quarta-feira, 19. A característica principal é uma sequência de dias com máximas pelo menos 3°C acima da média climatológica, atingindo áreas de todas as regiões brasileiras.

Em São Paulo, portanto, a segunda-feira será mais um dia de calor fora do padrão típico do inverno, com os termômetros chegando aos 30°C na capital e sem expectativa de chuva.

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Temperaturas mínimas e máximas em 10 capitais nesta segunda-feira, 17 de agosto:

Fonte: Climatempo

Belo Horizonte (MG): 15°C / 26°C



Brasília (DF): 18°C / 28°C



Curitiba (PR): 14°C / 28°C



Florianópolis (SC): 19°C / 23°C



Goiânia (GO): 20°C / 32°C



Manaus (AM): 27°C / 33°C



Porto Alegre (RS): 18°C / 28°C



Rio de Janeiro (RJ): 19°C / 28°C



Salvador (BA): 22°C / 25°C



São Paulo (SP): 15°C / 30°C