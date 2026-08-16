Oferta Mês dos Pais: Receba 4 Revistas Impressas por 32,90
Agenda Verde

Previsão do tempo: São Paulo chega a 30°C nesta segunda, 17; saiba onde também esquenta

Veranico mantém temperaturas acima da média em áreas das cinco regiões do país

Por Pedro Cardoso Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 16 ago 2026, 17h00
Calor, clima seco e poluição nesta segunda-feira (13), em São Paulo
Cidade de São Paulo (Robson Fernandjes/Fotos Públicas)
Continua após publicidade
Previsão do tempo: São Paulo chega a 30°C nesta segunda, 17; saiba onde também esquenta Priorizar nos meus resultados Google

A previsão do tempo para segunda-feira, 17, será marcada pelo calor em São Paulo e em extensas áreas do interior do Brasil. A capital paulista terá forte amplitude térmica, com mínima de 15°C e máxima de 30°C.

Em São Paulo, o dia terá sol com muitas nuvens e períodos de céu nublado. A tendência é de redução da nebulosidade durante a noite, quando restarão poucas nuvens. Não há previsão de chuva para a segunda-feira na capital.

O calor paulista faz parte de um cenário mais amplo. Segundo o Climatempo, o

Continua após a publicidade

veranico entre 12 e 19 de agosto alcança áreas das cinco regiões brasileiras, mantendo vários dias consecutivos com temperaturas máximas pelo menos 3°C acima do normal para esta época do ano. Em pontos do país, o desvio pode chegar a 5°C em alguns dias.

Siga

Como fica a previsão do tempo em São Paulo?

O calorão será o principal destaque na cidade de São Paulo. Depois de uma madrugada mais fresca, com mínima de 15°C, os termômetros sobem rapidamente e podem atingir 30°C durante a tarde.

Apesar da presença de muitas nuvens e de períodos de céu nublado,

Continua após a publicidade

não há previsão de chuva. À noite, a nebulosidade diminui e o céu fica com poucas nuvens. A Grande São Paulo está entre as áreas do Sudeste incluídas pelo Climatempo no veranico de agosto.

Super El Niño: o que você precisa saber

Até quando vai o veranico?

Segundo o Climatempo, o episódio está previsto para durar

Continua após a publicidade

até quarta-feira, 19. A característica principal é uma sequência de dias com máximas pelo menos 3°C acima da média climatológica, atingindo áreas de todas as regiões brasileiras.

Em São Paulo, portanto, a segunda-feira será mais um dia de calor fora do padrão típico do inverno, com os termômetros chegando aos 30°C na capital e sem expectativa de chuva.

Continua após a publicidade

Temperaturas mínimas e máximas em 10 capitais nesta segunda-feira, 17 de agosto:

Fonte: Climatempo

  • Belo Horizonte (MG): 15°C / 26°C
  • Brasília (DF): 18°C / 28°C
  • Curitiba (PR): 14°C / 28°C
  • Florianópolis (SC): 19°C / 23°C
  • Goiânia (GO): 20°C / 32°C
  • Manaus (AM): 27°C / 33°C
  • Porto Alegre (RS): 18°C / 28°C
  • Rio de Janeiro (RJ): 19°C / 28°C
  • Salvador (BA): 22°C / 25°C
  • São Paulo (SP): 15°C / 30°C
Publicidade
TAGS:
Clima
Previsão do tempo
Assine Abril

Veja Negócios

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Veja

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DOS PAIS

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

Guia do Estudante

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 1,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 1,99/mês

Superinteressante

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DOS PAIS

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DOS PAIS

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

Você RH

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Veja Saúde

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Claudia

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

Goread

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA MÊS DOS PAIS

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 5,99/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

Capricho

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Fundo bege claro com textura sutil, uma linha escura vertical no canto esquerdo e um ícone de árvore azul escuro no canto superior direitoFundo bege claro com textura sutil, apresentando um logotipo de árvore azul escuro no canto superior direito
ECONOMIZE ATÉ 88% OFF

Digital Básico

A notícia em tempo real na palma da sua mão!
Chega de esperar! Informação quente, direto da fonte, onde você estiver.
De: R$ 14,99/mês Apenas R$ 2,99/mês
OFERTA MÊS DOS PAIS

Revista em Casa + Digital Premium

Receba 4 revistas de Veja no mês, além de todos os benefícios do plano Digital Completo (cada revista sai por menos de R$ 10,00)
De: R$ 59,99/mês
A partir de R$ 29,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$23,88, equivalente a R$1,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).