Previsão do tempo para terça-feira, 30: o que muda no clima de São Paulo
Capital paulista terá aumento na temperatura durante o dia
A previsão do tempo para São Paulo nesta terça-feira, 30 de junho, indica mais um dia de tempo firme na capital. Segundo o Climatempo, as condições serão parecidas com as desta segunda-feira, mas os termômetros poderão chegar aos 27°C durante o período mais quente.
O dia começa ensolarado, com temperatura mínima de 15°C. Pela manhã, o sol continua predominando e aparece acompanhado por algumas nuvens, sem condições para chuva.
A nebulosidade aumenta a partir da tarde, mas não será suficiente para provocar precipitações. Durante a noite, São Paulo terá algumas nuvens e possibilidade de nevoeiro, fenômeno que pode reduzir a visibilidade em determinados pontos da cidade.
Vai chover em São Paulo nesta terça-feira?
Não há previsão de chuva para São Paulo nesta terça, 30 de junho. Apesar do aumento da nebulosidade durante a tarde, o tempo continuará firme em toda a cidade, conforme a previsão do Climatempo.
Noite pode ter nevoeiro
O período noturno será marcado pela presença de algumas nuvens e pela formação de nevoeiro. Motoristas devem redobrar a atenção em vias com baixa visibilidade, especialmente durante os deslocamentos do fim da noite.
Temperaturas mínimas e máximas em 10 capitais nesta terça, 30:
Fonte: Climatempo
- Belo Horizonte (MG): 13°C / 27ºC
- Brasília (DF): 14°C / 26°C
- Curitiba (PR): 13°C / 22°C
- Florianópolis (SC): 14°C / 18°C
- Goiânia (GO): 17°C / 29°C
- Manaus (AM): 24°C / 30°C
- Porto Alegre (RS): 9°C / 15°C
- Rio de Janeiro (RJ): 18°C / 30°C
- Salvador (BA): 22°C / 27°C
- São Paulo (SP): 15°C / 27°C