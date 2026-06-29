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Agenda Verde

Previsão do tempo para terça-feira, 30: o que muda no clima de São Paulo

Capital paulista terá aumento na temperatura durante o dia

Por Pedro Cardoso Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 29 jun 2026, 17h00
Zona Sul de São Paulo: tempo poupança para dar entrada em imóvel novo dobrou de 2005 para cá
 (Reprodução/VEJA)
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Previsão do tempo para terça-feira, 30: o que muda no clima de São Paulo Priorize VEJA no Google

 

A previsão do tempo para São Paulo nesta terça-feira, 30 de junho, indica mais um dia de tempo firme na capital. Segundo o Climatempo, as condições serão parecidas com as desta segunda-feira, mas os termômetros poderão chegar aos 27°C durante o período mais quente.

O dia começa ensolarado, com temperatura mínima de 15°C. Pela manhã, o sol continua predominando e aparece acompanhado por algumas nuvens, sem condições para chuva.

A nebulosidade aumenta a partir da tarde, mas não será suficiente para provocar precipitações. Durante a noite, São Paulo terá algumas nuvens e possibilidade de nevoeiro, fenômeno que pode reduzir a visibilidade em determinados pontos da cidade.

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Vai chover em São Paulo nesta terça-feira?

Não há previsão de chuva para São Paulo nesta terça, 30 de junho. Apesar do aumento da nebulosidade durante a tarde, o tempo continuará firme em toda a cidade, conforme a previsão do Climatempo.

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Noite pode ter nevoeiro

O período noturno será marcado pela presença de algumas nuvens e pela formação de nevoeiro. Motoristas devem redobrar a atenção em vias com baixa visibilidade, especialmente durante os deslocamentos do fim da noite.

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Super El Niño: o que você precisa saber

Temperaturas mínimas e máximas em 10 capitais nesta terça, 30:

Fonte: Climatempo

  • Belo Horizonte (MG): 13°C / 27ºC
  • Brasília (DF): 14°C / 26°C
  • Curitiba (PR): 13°C / 22°C
  • Florianópolis (SC): 14°C / 18°C
  • Goiânia (GO): 17°C / 29°C
  • Manaus (AM): 24°C / 30°C
  • Porto Alegre (RS): 9°C / 15°C
  • Rio de Janeiro (RJ): 18°C / 30°C
  • Salvador (BA): 22°C / 27°C
  • São Paulo (SP): 15°C / 27°C
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TAGS:
Clima
Previsão do tempo
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