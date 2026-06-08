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Previsão do tempo para terça, 9: onde chove forte e como fica São Paulo, segundo o Climatempo

Dia será de contrastes no país

Por Pedro Cardoso Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 8 jun 2026, 17h09
Pedestrians face rain in the old center of Sao Paulo, Brazil, on Thursday night during the summer. (Photo by Cris Faga/NurPhoto via Getty Images)
 (NurPhoto/Getty Images)
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A previsão do tempo para terça-feira, 9 de junho, indica um cenário dividido no Brasil, com chuva forte em parte do Norte e do Nordeste, instabilidades no Sul e tempo mais estável no Sudeste e no Centro-Oeste. De acordo com o Climatempo, uma nova frente fria associada a um ciclone extratropical já enfraquecido no oceano mantém áreas de chuva no Sul, enquanto o calor e a umidade sustentam temporais em estados do Norte.

Em São Paulo, a terça-feira será de tempo firme. Na capital paulista, o sol predomina entre poucas nuvens e as temperaturas podem chegar a 25°C durante a tarde. No estado, a nebulosidade aumenta gradualmente ao longo do dia, principalmente no oeste e no sul paulista, por causa da aproximação das instabilidades que avançam pelo Sul do país, mas não há previsão de chuva significativa para a maior parte do território paulista.

O maior alerta do dia fica concentrado no Norte, onde a combinação de calor, elevada umidade e atuação da Zona de Convergência Intertropical favorece pancadas moderadas a fortes, com risco de temporais isolados. No Nordeste, a chuva também ganha força na faixa litorânea entre Rio Grande do Norte e Alagoas, enquanto o interior segue com tempo firme, calor e baixos índices de umidade.

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Previsão por região:

Sudeste

No Sudeste, a terça-feira será relativamente estável em São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro e Espírito Santo. O sol aparece entre nuvens em boa parte da região, com temperaturas agradáveis no centro-sul e no nordeste paulista, no sul de Minas Gerais, no sul do Rio de Janeiro e no interior fluminense.

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Sul

Na Região Sul, as instabilidades atuam desde cedo no norte e no litoral do Rio Grande do Sul, além da Costa Doce. Em Santa Catarina e no sul, sudoeste e oeste do Paraná, a chuva ganha força ao longo da manhã e pode ocorrer de forma moderada a localmente forte.

Durante a tarde, a tendência é de diminuição das instabilidades no Rio Grande do Sul e em Santa Catarina, com chuva mais irregular e fraca. Ainda assim, pancadas entre fracas e moderadas continuam até a noite na metade sul do Paraná, no litoral catarinense e na Região Metropolitana de Porto Alegre. Com a entrada de uma massa de ar mais frio na retaguarda da frente fria, as temperaturas caem, especialmente no Rio Grande do Sul.

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Centro-Oeste

No Centro-Oeste, a chuva se concentra no sul e sudoeste de Mato Grosso do Sul, onde uma área de baixa pressão sobre o Paraguai e o avanço das instabilidades pelo Sul do Brasil favorecem pancadas de chuva moderadas a fortes, acompanhadas de trovoadas.

Em Mato Grosso, Goiás e no Distrito Federal, o predomínio é de tempo firme, com sol e poucas nuvens. Apenas áreas do oeste e noroeste de Mato Grosso podem registrar aumento de nebulosidade e chuva fraca e isolada.

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Nordeste

No Nordeste, a circulação marítima favorece chuva passageira desde cedo entre Sergipe e Rio Grande do Norte. Ao longo do dia, as precipitações ganham intensidade entre Rio Grande do Norte e Alagoas, com possibilidade de chuva moderada a forte.

Há risco de temporais entre o litoral do Rio Grande do Norte e o litoral norte de Pernambuco. Também pode chover com maior intensidade no norte do Maranhão e em grande parte da faixa litorânea do Ceará.

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Norte

A Região Norte concentra os principais alertas de chuva forte nesta terça-feira. As pancadas ocorrem principalmente entre a tarde e a noite, com maior frequência em Roraima, Acre, Amapá, grande parte do Amazonas, oeste e metade norte do Pará.

Há risco de temporais isolados com raios no Acre, norte e litoral do Amapá, noroeste do Pará, oeste e norte do Amazonas e grande parte de Roraima. Em Rondônia, as instabilidades também aumentam e a chuva pode ocorrer com maior intensidade. No sul e leste do Pará e no Tocantins, o tempo fica mais firme.

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Temperaturas mínimas e máximas em 10 capitais nesta terça, 9:

Fonte: Climatempo

  • Belo Horizonte (MG): 11°C / 26ºC
  • Brasília (DF): 11°C / 26°C
  • Curitiba (PR): 11°C / 20°C
  • Florianópolis (SC): 16°C / 21°C
  • Goiânia (GO): 16°C / 29°C
  • Manaus (AM): 24°C / 30°C
  • Porto Alegre (RS): 14°C / 19°C
  • Rio de Janeiro (RJ): 13°C / 29°C
  • Salvador (BA): 22°C / 29°C
  • São Paulo (SP): 11°C / 25°C
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