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Previsão do tempo para sábado, 8: frente fria avança pelo Sul e chuva atinge São Paulo

Rio Grande do Sul vai ser o primeiro estado a ter uma queda acentuada nas temperaturas

Por Pedro Cardoso Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 7 ago 2026, 17h00
Frio
 (Marcelo Camargo/Agência Brasil)
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Uma segunda frente fria avançará rapidamente sobre o Sul do Brasil neste sábado, 8 de agosto. De acordo com o Climatempo, o sistema estará associado a uma intensa massa de ar frio de origem polar, que começará a provocar efeitos mais expressivos sobre as temperaturas da região a partir de domingo.

No sábado, o centro da massa de ar frio ainda estará próximo da Patagônia argentina. Por isso, a entrada do ar gelado sobre o Sul do país não ocorrerá de forma intensa durante o dia 8. A queda mais acentuada das temperaturas será percebida primeiro no Rio Grande do Sul e, depois, em Santa Catarina e no Paraná.

O litoral do Sudeste também exigirá atenção. A agitação marítima provocada pelo ciclone extratropical formado nos dias anteriores será reforçada por um segundo ciclone que passará pela costa da Argentina entre sábado e domingo. Segundo o Climatempo, ondas maiores serão percebidas na costa do Sudeste ao longo do sábado.

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Frente fria avança sobre o Sul no sábado

A nova frente fria chegará ao Brasil já formada sobre a Argentina e avançará rapidamente pelos estados do Sul. O sistema transportará uma forte massa de ar frio de origem polar, embora o núcleo de temperaturas mais baixas permaneça sobre o território argentino durante o fim de semana.

A mudança mais intensa nas temperaturas ocorrerá a partir de domingo. No sábado, o avanço da frente fria marcará o início da alteração no padrão do tempo, preparando o cenário para a entrada do ar gelado nas horas seguintes.

Mar fica agitado no litoral do Sudeste

Mesmo afastado em alto-mar, o ciclone extratropical formado entre o Uruguai e o Rio Grande do Sul continuará influenciando as condições do oceano.

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A agitação marítima será reforçada pela passagem de outro ciclone extratropical pela costa argentina entre os dias 8 e 9 de agosto. Na costa do Sudeste, as ondas maiores começarão a ser percebidas durante o sábado e continuarão no domingo.

Vai chover em São Paulo no sábado?

Na cidade de São Paulo, a previsão do tempo para sábado indica sol com pancadas de chuva pela manhã. Durante a tarde, o céu terá muitas nuvens. À noite, o tempo ficará firme.

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A temperatura mínima prevista é de 17°C, enquanto a máxima poderá atingir 28°C.

Quando o frio ficará mais intenso?

Segundo o Climatempo, o ar polar começará a entrar com mais força no Sul do Brasil no domingo, 9 de agosto. No Rio Grande do Sul, o dia já será bastante frio e poderá ter condições para geada.

Santa Catarina e Paraná também deverão registrar queda acentuada das temperaturas ao longo do domingo. No sábado, portanto, o principal destaque será o avanço da frente fria, enquanto o frio mais intenso ficará concentrado nos dias seguintes.

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Temperaturas mínimas e máximas em 10 capitais neste sábado, 8 de agosto:

Fonte: Climatempo

  • Belo Horizonte (MG): 16°C / 33°C
  • Brasília (DF): 15°C / 32°C
  • Curitiba (PR): 13°C / 20°C
  • Florianópolis (SC): 16°C / 20°C
  • Goiânia (GO): 19°C / 33°C
  • Manaus (AM): 25°C / 34°C
  • Porto Alegre (RS): 9°C / 18°C
  • Rio de Janeiro (RJ): 21°C / 31°C
  • Salvador (BA): 22°C / 30°C
  • São Paulo (SP): 17°C / 28°C
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Clima
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